Phát hiện 200.000 tấn thép bị đánh chìm xuống đáy biển, siêu công trình 140.000 tỷ đồng rộng bằng 43.000 sân bóng mọc lên giữa biển

Hàng trăm nghìn tấn thép đã được cố định xuống đáy Biển Bắc để xây dựng một trong những trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất nước Anh.

Ngày 17/8/2026, hai tập đoàn năng lượng ScottishPower Renewables của Anh và Masdar của Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo hoàn tất lắp đặt toàn bộ 95 móng turbine tại dự án điện gió ngoài khơi East Anglia THREE, nằm trên Biển Bắc, ngoài khơi miền đông nước Anh.

Đây là cột mốc quan trọng của siêu dự án có tổng vốn đầu tư 4 tỷ bảng Anh (khoảng 136.000 tỷ VNĐ). Khi đi vào vận hành, East Anglia THREE sẽ có công suất 1,4 GW, đủ cung cấp điện cho hơn 1,3 triệu hộ gia đình tại Anh.

Đáng chú ý, quy mô xây dựng của công trình thể hiện qua khối lượng vật liệu khổng lồ được đưa xuống đáy biển.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, mỗi cọc móng đơn bằng thép có trọng lượng từ 1.200 tấn đến 1.800 tấn, chiều dài từ 67 m đến 84 m và đường kính lên tới 10,6 m. Đây là những cọc móng lớn nhất từng được lắp đặt bằng tàu tự nâng tại châu Âu.

Ngoài 95 cọc móng, nhà thầu còn hoàn tất lắp đặt 95 cấu kiện chuyển tiếp, có nhiệm vụ kết nối móng với phần thân tua-bin. Mỗi cấu kiện cao 20 m, đường kính 8 m và nặng hơn 400 tấn.

Tổng cộng, hơn 200.000 tấn thép đã được cố định xuống đáy biển trong phạm vi công trình có diện tích tương đương gần 43.000 sân bóng đá.

Giám đốc điều hành ScottishPower Renewables Charlie Jordan cho biết việc hoàn tất lắp đặt móng là một thành tựu kỹ thuật quan trọng của dự án điện gió lớn nhất mà doanh nghiệp từng phát triển.

Ông Jordan nhấn mạnh quy mô hơn 200.000 tấn thép được cố định chính xác xuống đáy biển cho thấy mức độ phức tạp của công trình.

Công việc lắp đặt hệ thống móng do Seaway7 đảm nhiệm, sử dụng tàu tự nâng chuyên dụng Seaway Ventus. Đây cũng là chiến dịch lắp đặt móng điện gió ngoài khơi đầu tiên mà con tàu này hoàn thành.

Sau khi kết thúc giai đoạn thi công móng, Seaway7 tiếp tục triển khai hệ thống cáp điện kết nối giữa các tua-bin, phục vụ việc thu gom và truyền tải điện năng trong toàn bộ trang trại.

Trong khi đó, công tác lắp đặt 95 tua-bin điện gió đã được triển khai song song. Mỗi tua-bin sử dụng các cánh quạt dài 115 m, được ScottishPower giới thiệu là loại cánh quạt lớn nhất từng được sản xuất và sử dụng tại Anh.

Tính đến thời điểm công bố ngày 17/8, quá trình lắp đặt tua-bin đã vượt mốc 50%. Các hạng mục xây dựng trên biển và trên đất liền tiếp tục được triển khai, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ dự án vào vận hành cuối năm 2026.

East Anglia THREE là dự án liên doanh giữa ScottishPower Renewables và Masdar, với tỷ lệ sở hữu 50% mỗi bên. Đây cũng là dự án thứ hai được triển khai trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác chiến lược trị giá 15 tỷ euro giữa Masdar và tập đoàn năng lượng Tây Ban Nha Iberdrola, công ty mẹ của ScottishPower.

Theo chủ đầu tư, gần 2 tỷ bảng Anh đã được đầu tư vào chuỗi cung ứng trong nước, tương đương khoảng một nửa tổng vốn dự án.

Các doanh nghiệp Anh tham gia vào nhiều công đoạn quan trọng, từ thiết kế móng, sản xuất cánh quạt đến cung cấp tàu dịch vụ và tư vấn điều kiện địa chất, khí tượng biển.

Trong đó, Wood Thilsted đảm nhiệm thiết kế móng, Siemens Gamesa sản xuất cánh tua-bin tại nhà máy ở Hull, còn các doanh nghiệp NR Marine Services và OEG tại Norfolk cung cấp dịch vụ thuê tàu. Công ty Partrac tham gia tư vấn về điều kiện khí tượng, hải dương và đáy biển.

Dự án hiện hỗ trợ khoảng 2.300 việc làm trong giai đoạn xây dựng và dự kiến tạo ra khoảng 100 vị trí việc làm dài hạn tại miền đông nước Anh khi đi vào hoạt động.

Giám đốc điều hành bộ phận điện gió ngoài khơi toàn cầu và thị trường Anh của Masdar, ông Husain Al Meer, đánh giá việc hoàn tất lắp đặt móng là dấu mốc quan trọng, phản ánh năng lực phối hợp giữa các đối tác và nhà thầu trong quá trình xây dựng một trong những trang trại điện gió ngoài khơi lớn nhất nước Anh.

Theo ông, khi nhu cầu điện tiếp tục gia tăng, điện gió ngoài khơi sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nguồn năng lượng quy mô lớn và tăng cường an ninh năng lượng cho quốc gia này.

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