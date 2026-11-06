Sắp phá dỡ sân vận động bỏ hoang sức chứa bằng một nửa SVĐ Mỹ Đình, nhường chỗ cho một công trình 233 tỷ đồng

Công trình từng được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các trận đấu bóng đá lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương.

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Một sân vận động bóng đá ven biển tại Brazil, từng tổ chức các trận đấu của hai câu lạc bộ hàng đầu nước này là Grêmio và Internacional, dự kiến bị phá dỡ để xây dựng đường đua hình oval lấy cảm hứng từ NASCAR, với tổng vốn đầu tư ước tính 50 triệu real Brazil.

Sân vận động Estádio Antônio Braz Sessim, còn được gọi là Sessinzão, nằm tại thành phố Cidreira, bang Rio Grande do Sul, miền Nam Brazil. Công trình từng được kỳ vọng trở thành địa điểm tổ chức các trận đấu bóng đá lớn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, sau nhiều năm không được sử dụng, sân vận động hiện rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, với các khán đài bị cỏ dại xâm lấn, rác thải và nhiều hạng mục công trình hư hỏng.

Được khánh thành năm 1996, Sessinzão ban đầu được xây dựng với mục tiêu trở thành một địa điểm thi đấu quan trọng của bóng đá Brazil, đồng thời là sân nhà thứ hai của hai câu lạc bộ Grêmio và Internacional. Đây là hai đội bóng có lượng người hâm mộ đông đảo tại bang Rio Grande do Sul.

Sân từng tổ chức trận đấu thuộc cặp đối đầu Gre-Nal, tên gọi của những cuộc chạm trán giữa Grêmio và Internacional. Tuy nhiên, hoạt động bóng đá tại đây không kéo dài như kỳ vọng. Theo các thông tin được công bố, sân vận động chỉ tổ chức 19 trận đấu chính thức trước khi đóng cửa vào năm 2010 do các vấn đề liên quan đến kết cấu công trình.

Kể từ đó, Sessinzão dần bị bỏ hoang, trở thành một cơ sở thể thao không còn phát huy công năng ban đầu.

Thay sân bóng đá bằng đường đua hình oval

Theo đề xuất mới, khu đất của sân vận động sẽ được chuyển đổi thành một đường đua hình oval chuyên phục vụ các hoạt động thể thao tốc độ. Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 50 triệu real Brazil (R$), tương đương khoản 233 tỷ đồng với thời gian triển khai có thể kéo dài tới 10 năm.

Liên đoàn Thể thao Mô tô Gaúcha đã bày tỏ sự quan tâm đến dự án, đồng thời tìm kiếm nhà đầu tư và đơn vị có khả năng tham gia triển khai. Trong khi đó, chính quyền thành phố Cidreira dự kiến tổ chức đấu thầu nhượng quyền khai thác khu đất cho khu vực tư nhân.

Thiết kế đường đua mới được lấy cảm hứng từ Bowman Gray Stadium tại thành phố Winston-Salem, bang North Carolina, Mỹ. Đây là địa điểm nổi tiếng với các giải đua xe thuộc hệ thống NASCAR. Đáng chú ý, Bowman Gray ban đầu cũng là một sân vận động bóng đá trước khi được chuyển đổi để tổ chức các cuộc đua ô tô vào cuối thập niên 1930.

Theo phương án được đề xuất, đường đua tại Cidreira sẽ có chiều dài khoảng 498 m, lớn hơn đường đua khoảng 400 m tại Bowman Gray. Dự án hướng tới việc đưa mô hình đường đua oval vào khu vực bờ biển bang Rio Grande do Sul, nơi loại hình cơ sở thể thao này chưa phổ biến.

Các thông số kỹ thuật như độ nghiêng mặt đường và những yêu cầu đặc thù của thể thức đua vẫn cần được nghiên cứu, thảo luận thêm với NASCAR trước khi hoàn thiện phương án thiết kế.

Khu phức hợp 17.000 chỗ ngồi chờ chuyển đổi công năng

Một trong những lợi thế của khu đất là quy mô cơ sở hạ tầng hiện hữu. Trung tâm thể thao Sessinzão có sức chứa khoảng 17.000 người, tương đương sức chứa của Bowman Gray Stadium.

Dù công trình đã xuống cấp sau nhiều năm không được khai thác, quy mô này được xem là cơ sở để nghiên cứu khả năng chuyển đổi địa điểm thành một tổ hợp thể thao tốc độ, phục vụ các giải đua và sự kiện thu hút khán giả.

Về mặt pháp lý, bước tiến đáng chú ý diễn ra vào tháng 11/2025, khi Hội đồng thành phố Cidreira thông qua chủ trương cho phép chính quyền địa phương nhượng quyền khai thác khu đất cho khu vực tư nhân. Thời hạn hợp đồng dự kiến là 30 năm.

Theo phương án này, nhà đầu tư tư nhân sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc huy động vốn và triển khai dự án. Liên đoàn Thể thao Mô tô Gaúcha là một trong những đơn vị quan tâm đến việc tham gia phát triển đường đua.

Tuy nhiên, từ đề xuất đến khi công trình được đưa vào hoạt động vẫn còn nhiều bước cần thực hiện, bao gồm hoàn tất thủ tục nhượng quyền, tìm kiếm nguồn vốn, cấp phép và xác định các yêu cầu kỹ thuật.

Việc chuyển đổi Sessinzão cho thấy một hướng tiếp cận mới trong khai thác các công trình thể thao không còn được sử dụng. Thay vì khôi phục chức năng bóng đá ban đầu, thành phố Cidreira đang xem xét một mô hình kinh doanh và hoạt động thể thao khác nhằm tận dụng quỹ đất hiện hữu.

Nếu được triển khai, dự án không chỉ thay đổi diện mạo của sân vận động từng bị bỏ hoang mà còn có thể bổ sung một địa điểm tổ chức đua xe cho khu vực miền Nam Brazil. Dù vậy, khả năng hiện thực hóa kế hoạch vẫn phụ thuộc vào nguồn vốn, tiến độ thực hiện và hiệu quả khai thác đường đua trong dài hạn.