"Tôi đã khóc khi xem hết câu chuyện này": Lướt TikTok thấy cô gái lạ giống hệt em gái, diễn biến sau đó mở ra bí mật 20 năm

"Đây là điều dịu dàng nhất mà thuật toán từng làm."

Một cặp chị em song sinh thất lạc 20 năm ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã đoàn tụ với nhau nhờ nền tảng video ngắn.

Theo tổng hợp từ truyền thông Trung Quốc, cặp chị em này đều đến từ Đạt Châu, Tứ Xuyên và hiện cùng sống, làm việc tại Thâm Quyến. Sự việc bắt đầu khi người thân của một trong hai cô gái đang lướt Douyin (TikTok bản Trung) thì tình cờ thấy một cô gái lạ mặt có chân mày, mắt, dáng mặt và vóc dáng cực kỳ giống với người em trong nhà, nên đã gửi video đó cho cô.

Người nhà lướt thấy video của người chị trước rồi gửi cho người em

Khi nhận được video, cô gái vô cùng kinh ngạc. Quan sát kỹ tài khoản mạng xã hội của đối phương, cô nhận thấy không chỉ ngũ quan tương đồng mà ngay cả đường nét cơ thể cũng gần như hệt nhau. Nảy sinh sự tò mò, cô chủ động gửi tin nhắn riêng. Không ngờ đối phương cũng bàng hoàng trước diện mạo của cô, thậm chí còn thốt lên: "Cậu không phải là em gái tớ đấy chứ?" Cả hai lập tức bắt đầu đối chiếu thông tin cá nhân và hàng loạt sự trùng hợp kinh ngạc liên tiếp xuất hiện.

Hóa ra, cả hai năm nay đều 20 tuổi, sinh cùng ngày cùng tháng, chiều cao đều 173 cm, quê quán đều ở Đạt Châu, Tứ Xuyên và hiện tại đều đang sống ở Thâm Quyến. Điều quan trọng nhất là từ nhỏ cả hai đều biết mình là con nuôi, và bố mẹ nuôi cũng từng tiết lộ rằng họ còn một người chị em song sinh đã thất lạc. Sau khi gia đình hai bên tiếp tục đối chiếu những chuyện trong quá khứ, cả hai cuối cùng đã xác nhận họ chính là cặp song sinh thất lạc 20 năm qua.

Sau khi đoàn tụ, cả hai đã cùng nhau đón sinh nhật

Họ đã chọn gặp nhau vào lúc rạng sáng đúng ngày sinh nhật tròn 20 tuổi. Sau khi gặp mặt, hai chị em cùng đi dạo phố, chụp ảnh, đồng thời gọi video giới thiệu đối phương với người thân, nối lại tình chị em đã gián đoạn nhiều năm.

Sau khi đọc xong câu chuyện, nhiều cư dân mạng đã để lại những bình luận đầy xúc động: "Tôi đã khóc khi xem hết đấy", "Đúng là sự an bài của số phận", "Hóa ra trên đời này thực sự có một bản sao khác của mình". Thậm chí có người còn đùa rằng, thuật toán đề xuất vốn hay bị phàn nàn vì "quá hiểu người dùng", nhưng lần này lại vô tình tác thành cho một cuộc đoàn tụ chị em sau 20 năm xa cách.

Nguồn: ETtoday