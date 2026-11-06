Hiểu đúng về khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm trong 72 giờ

Khuyến cáo dự trữ nhu yếu phẩm trong 72 giờ nhằm giúp người dân chủ động ứng phó khẩn cấp, không phải cảnh báo về một sự kiện cụ thể sắp xảy ra.

Liên minh châu Âu (EU), Canada và nhiều quốc gia đang khuyến nghị người dân chuẩn bị sẵn nhu yếu phẩm đủ dùng trong ít nhất 72 giờ. Mục tiêu là giúp người dân chủ động ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong bối cảnh thiên tai, tấn công mạng và nguy cơ gián đoạn dịch vụ thiết yếu ngày càng được quan tâm.

Ngày 3/11, EU công bố hướng dẫn mới nhằm giúp người dân tự bảo đảm các nhu cầu cơ bản trong 72 giờ đầu khi xảy ra khủng hoảng, trước khi hoạt động cứu trợ được triển khai đầy đủ. Người dân được khuyến nghị chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống và túi vật dụng khẩn cấp.

Tại Canada, Bộ An toàn công cộng nhắc lại khuyến cáo chuẩn bị nhu yếu phẩm đủ dùng ít nhất 3 ngày, kể cả trong trường hợp mất điện hoặc nước máy. Cơ quan này nhấn mạnh đây là khuyến nghị đã được Canada duy trì trong nhiều năm.

(Ảnh chụp màn hình)

Anh, Pháp và Nhật Bản cũng có những khuyến cáo tương tự. Bên cạnh dự trữ thực phẩm, nước uống, thuốc men và vật dụng thiết yếu, người dân được hướng dẫn tìm hiểu trước phương án sơ tán khi cần thiết.

Tại Thái Lan, sau khuyến cáo chuẩn bị bộ đồ dự phòng đủ dùng trong 72 giờ, người dân ở một số địa phương bắt đầu mua thêm nhu yếu phẩm. Giới chức nước này nhấn mạnh thông điệp “Cảnh giác nhưng không hoảng loạn”, đề nghị người dân chỉ dự trữ ở mức cần thiết, tránh mua gom và tích trữ quá mức.

Các nước nhấn mạnh đây là chính sách chuẩn bị ứng phó với thảm họa, không phải lời cảnh báo về nguy cơ sắp xảy ra xung đột. Việc dự trữ giúp người dân tự bảo đảm nhu cầu thiết yếu khi xảy ra thời tiết cực đoan, động đất hoặc cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Theo chuyên gia Viện Phục hồi sau thảm họa Canada, chính phủ nhiều nước đã duy trì khuyến cáo chuẩn bị ứng phó khẩn cấp trong ít nhất 3 thập kỷ qua.