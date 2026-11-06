Bữa ăn của Tổng thống Donald Trump

Các trợ lý cũ cũng từng tuyên bố rằng máy bay của ông Trump chứa "bốn nhóm thực phẩm chính".

Tình yêu của Tổng thống Donald Trump dành cho thức ăn nhanh — đặc biệt là McDonald's — từ lâu đã được ghi nhận.

Trong buổi phỏng vấn podcast vào tháng 10 năm 2025 với Chủ tịch Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa (RNC) Joe Gruters. Trong đó, ông Gruters kể lại lần đồng hành cùng ông Trump trong chuyến vận động tranh cử năm 2024 và cảm thấy bàng hoàng trước lượng thức ăn mà vị tổng thống tiêu thụ.

Ông Gruters nhớ lại rằng ông Trump có sẵn "khoai tây chiên nóng hổi từ McDonald’s đang chờ. Sau đó, ông ấy ăn một chiếc Filet-O-Fish, một chiếc Quarter Pounder và một chiếc Big Mac." Đáng ngạc nhiên hơn nữa, Chủ tịch RNC nói: "Tôi nghĩ ông ấy còn gộp hai chiếc lại làm một."

Đơn hàng giàu calo này hoàn toàn trùng khớp với một câu chuyện khác về niềm yêu thích của ông Trump dành cho McDonald's trong cuốn sách Let Trump Be Trump xuất bản năm 2017, được viết bởi hai cựu trợ lý của ông là David Bossie và Corey Lewandowski.

Tổng thống Mỹ rất yêu thích đồ ăn của McDonald’s

Trong cuốn sách, Bossie và Lewandowski kể lại việc ông Trump từng gọi "hai chiếc Big Mac, hai chiếc Filet-O-Fish và một ly sữa lắc sô-cô-la (chocolate malted)".

Họ nói thêm: "Trên chuyên cơ Trump Force One, có bốn nhóm thực phẩm chính: McDonald’s, Gà rán KFC, pizza và Diet Coke (Coca-Cola kiêng đường)."

Mặc dù khẩu phần ăn tại McDonald's của ông Trump có thể gây sốc, niềm yêu thích của ông đối với chuỗi thức ăn nhanh này thực chất lại liên quan đến thói quen sợ vi khuẩn của ông.

"Tôi là một người rất sạch sẽ. Tôi yêu sự sạch sẽ," ông nói vào thời điểm đó.

Bossie và Lewandowski viết rằng vì lý do tương tự, máy bay chiến dịch của ông Trump cũng được tích trữ một lượng lớn các món ăn vặt yêu thích của ông — bánh quy Vienna Fingers, Oreos, khoai tây chiên và bánh quy xoắn pretzels — vì ông từ chối ăn những gói đồ ăn đã được mở từ trước.

Ảnh minh họa

Ông Trump thậm chí đã mang tình yêu với McDonald's vào chiến dịch tranh cử trước thềm cuộc bầu cử năm 2024. Vào ngày 20 tháng 10 năm 2024, ông đã ghé thăm Feasterville-Trevose, Pennsylvania, nằm ngay ngoài Philadelphia. Tại đây, ông Trump đã dành thời gian làm việc tại quầy giao hàng qua xe (drive-thru) của một nhượng quyền McDonald's địa phương, trao túi đồ ăn cho khách và thậm chí tự tay chiên khoai tây.

"Nó không hề dễ dàng, nhưng cuối cùng tôi cũng làm được tương đối ổn, không phải xuất sắc nhất, nhưng tôi đã xúc khoai vào túi và hỏi họ đủ thứ câu hỏi ngớ ngẩn, nó thực sự rất thú vị," ông kể lại trước đám đông gồm các lãnh đạo doanh nghiệp, chủ nhượng quyền và các bên liên quan tại Hội nghị thượng đỉnh tác động McDonald's (McDonald's Impact Summit) ở Washington, D.C. vào tháng 11 năm 2025.

Ông Trump tự hào rằng có hơn "25.000 người" đã xếp hàng chờ gặp ông tại điểm dừng chân thuộc bang chiến trường này, giúp tạo đà cho ông trong những tuần cuối cùng của chiến dịch.

Nguồn: People