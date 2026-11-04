Vừa khuyên người dân chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ, Thái Lan lại họp khẩn

Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan họp phương án ứng phó khủng hoảng, sau khi cơ quan phòng chống thiên tai khuyến cáo người dân chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ.

Sáng 4/11, Hội đồng An ninh quốc gia Thái Lan (NSC) họp với đại diện các cơ quan chính phủ và giới chuyên gia nhằm xây dựng kế hoạch ứng phó với tình hình Trung Đông và các mối đe dọa an ninh mạng, chuẩn bị sẵn sàng cho công tác quản lý khủng hoảng, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và an toàn cho người dân.

Cuộc họp diễn ra chỉ hai ngày sau khi Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) khuyến cáo các hộ gia đình chuẩn bị túi khẩn cấp chứa đủ vật dụng thiết yếu để sử dụng trong 72 giờ.

Vì sao Thái Lan khuyến cáo chuẩn bị túi sinh tồn 72 giờ?

Theo báo Khaosod, cuộc họp bắt đầu lúc 9h tại tòa nhà Phakdi Bodin thuộc khuôn viên Văn phòng Chính phủ Thái Lan, do Tướng Chaiyapruek Duangprapat, Tổng thư ký NSC, chủ trì.

Phát biểu tại cuộc họp, Tướng Chaiyapruek nhận định tình hình thế giới đang biến động phức tạp, với nhiều yếu tố bất ổn và khó dự đoán. Mặc dù Thái Lan đã có Kế hoạch sẵn sàng ứng phó quốc gia nhưng các hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm của từng cơ quan và phương án triển khai vẫn cần được hoàn thiện.

Tổng thư ký NSC Chaiyapruek Duangprapat. (Ảnh: Khaosod)

Cuộc họp thảo luận về việc xây dựng kế hoạch an ninh quốc gia trong bối cảnh cần tăng cường năng lực sẵn sàng ứng phó và quản lý các cuộc khủng hoảng an ninh.

Trước mắt, các bên đã đánh giá một số cuộc khủng hoảng và vấn đề an ninh quan trọng hiện nay, bao gồm căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia, hoạt động của các đường dây lừa đảo và trung tâm lừa đảo qua điện thoại, xung đột giữa Mỹ, Iran và Israel, cũng như cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine.

Hôm 2/11, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai Thái Lan (DDPM) kêu gọi các hộ gia đình chuẩn bị túi sinh tồn để có thể tự duy trì cuộc sống trong ít nhất 3 ngày khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Theo Khaosod, Tổng cục trưởng DDPM Nirat Pongsitthithavorn cho biết một số quốc gia đã khuyến cáo công dân dự trữ nhu yếu phẩm đủ dùng trong 72 giờ do lo ngại về tình hình xung đột tại Trung Đông.

Mặc dù Thái Lan không nằm trong nhóm quốc gia trực tiếp đối mặt với những nguy cơ tương tự, song ông Nirat nhấn mạnh việc chuẩn bị túi sinh tồn là biện pháp phòng ngừa cơ bản, giúp người dân chủ động ứng phó với các tình huống bất ngờ.

DDPM giải thích mốc 72 giờ được lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn quốc tế về chuẩn bị ứng phó thảm họa. Ba ngày đầu tiên sau khi xảy ra thiên tai hoặc sự cố nghiêm trọng là giai đoạn đặc biệt quan trọng, bởi lực lượng chức năng có thể cần thời gian huy động nhân lực, phương tiện và tổ chức hoạt động cứu trợ.

Trong khoảng thời gian này, người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng có thể phải tự bảo đảm các nhu cầu sinh hoạt cơ bản trước khi nhận được sự hỗ trợ từ bên ngoài.

Túi sinh tồn không chỉ được chuẩn bị để đối phó với các cuộc xung đột quốc tế mà còn có thể sử dụng khi xảy ra thiên tai như lũ quét, sạt lở đất, động đất, cũng như dịch bệnh, hỏa hoạn, bạo loạn và những tình huống khẩn cấp khác.

Túi sinh tồn 72 giờ cần có những gì?

Theo hướng dẫn của DDPM, mỗi hộ gia đình nên chuẩn bị túi sinh tồn với sáu nhóm vật dụng thiết yếu, đủ đáp ứng nhu cầu cơ bản trong ba ngày đầu tiên khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Trong đó, thực phẩm và nước uống được đặc biệt chú trọng. Cơ quan này khuyến cáo mỗi người dự trữ ít nhất 3 lít nước uống mỗi ngày, tương đương 9 lít trong 72 giờ, cùng thực phẩm ăn liền và các loại đồ ăn nhẹ giàu năng lượng. Những gia đình có trẻ nhỏ, người cao tuổi hoặc người mắc bệnh cần chuẩn bị thêm thực phẩm phù hợp với nhu cầu riêng.

Ảnh minh họa: AI

Bên cạnh đó, túi sinh tồn cần có bộ dụng cụ sơ cứu, thuốc thông dụng, thuốc điều trị theo đơn và hồ sơ y tế cá nhân. Người dân cũng được khuyến nghị mang theo điện thoại, sạc dự phòng, đèn pin, pin dự phòng và radio chạy bằng pin để duy trì liên lạc, cập nhật thông tin trong trường hợp mạng internet bị gián đoạn.

Các dụng cụ như còi phát tín hiệu cầu cứu, bật lửa, dao bỏ túi, kéo, dây thừng và băng dính cũng có thể hữu ích khi phải sơ tán hoặc chờ lực lượng cứu hộ. Ngoài ra, DDPM khuyến cáo chuẩn bị sổ tay, bút và nến để sử dụng khi cần thiết.

Người dân cũng được khuyến cáo bảo quản giấy tờ quan trọng. Bản sao giấy tờ tùy thân, thẻ bảo hiểm y tế, giấy phép lái xe, sổ ngân hàng và giấy tờ nhà đất cần được lưu trữ trong túi chống nước. Bên cạnh đó, việc chuẩn bị chìa khóa dự phòng và tiền mặt cũng quan trọng, đề phòng trường hợp hệ thống thanh toán điện tử không thể hoạt động.

Để bảo đảm nhu cầu sinh hoạt tối thiểu, túi sinh tồn còn cần có khăn giấy, bàn chải, kem đánh răng, đồ dùng vệ sinh cá nhân, túi đựng rác, quần áo dự phòng, áo mưa, mũ, chăn hoặc túi ngủ.

Ông Nirat khuyến nghị các hộ gia đình lựa chọn loại túi nhẹ, chống nước và đặt tại vị trí dễ lấy để có thể mang theo ngay khi cần sơ tán. Các vật dụng bên trong phải được kiểm tra định kỳ nhằm bảo đảm thiết bị vẫn hoạt động tốt, thực phẩm và thuốc men chưa hết hạn sử dụng.