Video từ trên cao: 78 giây kinh hoàng cuối cùng của chuyến bay rơi xuống khu dân cư ở Florida (Mỹ)

Một video dựng lại từ "góc nhìn từ trên cao" đầy đau lòng đã tái hiện 78 giây cuối cùng của chuyến bay Learjet 60 định mệnh.

Một video dựng lại từ "góc nhìn từ trên cao" đầy đau lòng đã tái hiện 78 giây cuối cùng của chuyến bay Learjet 60 định mệnh, vụ tai nạn đã khiến 9 người thiệt mạng.

Chiếc máy bay tư nhân khởi hành từ Sân bay Quốc tế Austin-Bergstrom ở bang Texas và đang trên hành trình đến Sân bay North Eleuthera ở Bahamas thì bị rơi xuống một khu dân cư gần Greenacres, Nam Florida, Mỹ vào Chủ Nhật (ngày 1 tháng 11).

Thảm kịch đã lấy đi sinh mạng của 7 hành khách cùng cơ trưởng 55 tuổi Jeffrey Gregory và cơ phó 20 tuổi Nathalia Gadelha Filgueiras.

Video tái hiện tai nạn

Youtuber Bilawal Sidhu đã chia sẻ một video dựng lại mô hình 4D về những khoảnh khắc cuối cùng của chiếc phi cơ.

Video kết hợp dữ liệu theo dõi chuyến bay, radar thời tiết, băng ghi âm từ trạm kiểm soát không lưu và hình ảnh do nhân chứng quay lại để tái hiện 78 giây cuối của phi cơ từ "góc nhìn từ trên cao".

Video tái hiện tai nạn

Trong buổi họp báo sơ bộ, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) tiết lộ rằng các phi công đã gặp phải tình trạng đóng băng, nhiễu động không khí và mưa rào ngay trước khi tai nạn xảy ra.

Trong đoạn video dựng lại, có thể nghe thấy cơ phó Filgueiras báo với trạm kiểm soát không lưu rằng nhiệt độ bên ngoài khoảng âm 47°C.

Cô nói: "Chúng tôi đang xử lý lớp băng, nhưng đang gặp nhiễu động không khí vừa phải. Chúng tôi đang bay thẳng về Freeport."

Chỉ vài giây sau, cơ trưởng chia sẻ rằng họ đang "bay vào vùng có mưa", vì vậy họ cần "bay lên độ cao 37.000 feet (hơn 11.200m)", và được yêu cầu duy trì độ cao đó.

Tuy nhiên, chưa đầy 30 giây sau, tình hình đã trở nên tồi tệ một cách kinh hoàng khi chiếc máy bay bắt đầu lao xuống với tốc độ đáng báo động.

"Mayday, Mayday! (Cấp cứu, cấp cứu!)" Filgueiras hét lên. "Chúng tôi đang rơi tự do với tốc độ 10.000 feet (3.000m) mỗi phút."

Chiếc phi cơ tiếp tục lao nhanh xuống mặt đất, phi hành đoàn báo cáo tình trạng vượt quá tốc độ cho phép khi tốc độ rơi tăng lên "khoảng 20.000 feet (6.000m) mỗi phút".

"Chúng tôi sắp đâm xuống đất mất rồi!", nữ cơ phó bật khóc.

Các tín hiệu phát đi cũng cho thấy chiếc phi cơ nghiêng nghiêng dữ dội khi các phi công vật lộn trong tình huống khẩn cấp.

Nathalia Filgueiras mới chỉ 20 tuổi khi vụ tai nạn máy bay thảm khốc xảy ra. Ảnh: Threads/@itsnatsfilg

Gia đình 4 người nằm trong số 9 nạn nhân tử vong

Các điều tra viên của NTSB hiện đang nỗ lực xác định nguyên nhân khiến chiếc máy bay mất kiểm soát đột ngột như vậy.

Trong số các nạn nhân có ông Adam Robinson, sáng lập viên và Giám đốc điều hành (CEO) của Retention.com, RB2B và MoltSets.

Ông đang trên đường đến Bahamas để ăn mừng sinh nhật cùng vợ là bà Helen Sharp, con gái Emma 4 tuổi, con trai Charlie 2 tuổi, người bảo mẫu Anita Maria Apellido Cetina và hai người bạn thân là Rachael Reed và Charmi Fehr. Không một ai sống sót.

Một gia đình nhỏ đã cùng thiệt mạng sau thảm kịch

Một tuyên bố chung được chia sẻ với trang VT.co từ gia đình các nạn nhân đã xác nhận cái chết của Robinson, Sharp, bé Emma, bé Charlie, Reed, Fehr và Cetina:

"Với trái tim tan vỡ, gia đình chúng tôi xin đau đớn thông báo rằng Adam Robinson, Helen Sharp cùng hai con Emma và Charlie, Rachael Reed, Charmi Fehr và Anita Maria Cetina là những người đã thiệt mạng trên chuyến bay rơi gần Greenacres, Florida vào ngày 1 tháng 11," tuyên bố viết.

"Adam và Helen là những người cha, người mẹ hết lòng vì con cái; Emma, bốn tuổi, và Charlie, hai tuổi, là ánh sáng trong cuộc đời họ. Tình yêu của Helen và Adam là một thiên tình sử vĩnh cửu. Sự ấm áp, rộng lượng và lòng hiếu khách của họ đã chạm đến trái tim của biết bao người. Sự ra đi của họ sẽ để lại niềm thương tiếc vô hạn cho tất cả những ai yêu thương họ và những người họ từng yêu thương."

Gia đình các nạn nhân cũng tưởng nhớ Reed và Fehr, mô tả họ là những người "tràn đầy niềm vui, thích phiêu lưu" và luôn dành tình yêu thương mãnh liệt cho những người xung quanh.

Nhớ về Cetina, họ chia sẻ thêm: "Anita Maria đã chăm sóc Emma và Charlie bằng tất cả sự dịu dàng và tận tụy, cô ấy thực sự là một phần của gia đình chúng tôi. Cô ấy đã để lại một di sản về tình yêu thương và sự tận tụy vô điều kiện.

"Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các lực lượng cứu hộ đầu tiên, các điều tra viên và cộng đồng Quận Palm Beach vì sự quan tâm của họ, cũng như gửi lời cảm ơn đến tất cả những ai đã thăm hỏi và chia sẻ tình yêu thương. Trái tim chúng tôi cũng hướng về gia đình các phi công, những người đang gánh chịu nỗi đau thương cùng chúng tôi.

"Chúng tôi xin phép được giữ sự riêng tư trong thời gian đau thương này. Thông tin chi tiết về lễ tưởng niệm sẽ được chia sẻ sau khi hoàn tất các thủ tục", gia đình cho biết thêm.

Nguồn: VT