Vợ chồng William - Kate bất ngờ công bố bức ảnh chưa từng thấy của Hoàng tử Louis

Bức ảnh đặc biệt do chính Vương phi Kate chụp đã hé lộ khoảnh khắc đáng yêu của Hoàng tử Louis khi mới một tuổi.

Nhân dịp Halloween 2026, Thân vương William và Vương phi Kate bất ngờ chia sẻ một bức ảnh chưa từng được công bố của con trai út, Hoàng tử Louis. Khoảnh khắc đời thường của cậu bé nhanh chóng thu hút sự chú ý, đặc biệt khi đây được xem là lần đầu tiên vợ chồng Thân vương xứ Wales đăng bài chúc mừng Halloween trên tài khoản mạng xã hội chính thức.

Điều khiến bức ảnh trở nên đặc biệt không chỉ là vẻ đáng yêu của Louis mà còn nằm ở người đứng sau ống kính: Chính mẹ cậu bé, Vương phi Kate.

Bức ảnh chưa từng công bố của Hoàng tử Louis khiến người hâm mộ thích thú

Ngày 31/10, tài khoản Instagram chính thức của Thân vương William và Vương phi Kate đăng tải bức ảnh Hoàng tử Louis khi mới một tuổi, kèm lời chúc Halloween.

Trong ảnh, cậu bé xuất hiện giữa khung cảnh ngoài trời, bên cạnh một quả bí ngô lớn. Louis mặc áo khoác màu xanh dương, bên trong là áo sơ mi kẻ caro xanh trắng, kết hợp với quần dài và đôi ủng đỏ. Với đôi má ửng hồng, nụ cười rạng rỡ và dáng vẻ đang cố gắng nhấc quả bí ngô, Louis mang đến một hình ảnh vô cùng ngộ nghĩnh.

Đôi ủng đỏ lấm bùn cũng trở thành chi tiết thú vị, gợi lên một buổi vui chơi ngoài trời đúng nghĩa của cậu bé khi còn nhỏ. Không có những bộ trang phục cầu kỳ hay khung cảnh hoàng gia trang trọng, bức ảnh ghi lại một khoảnh khắc tuổi thơ giản dị.

Đáng chú ý, hình ảnh này được Vương phi Kate chụp khi Louis mới một tuổi, tức khoảng năm 2019. Hiện tại, con trai út của William và Kate đã lên tám.

Theo Page Six, bức ảnh khiến nhiều người hâm mộ hoàng gia thích thú. Trên mạng xã hội, không ít người bày tỏ sự yêu mến trước vẻ đáng yêu của Louis, đồng thời nhận xét cậu bé có nhiều nét giống các thành viên trong gia đình.

Hoàng tử Louis vốn là một trong những thành viên nhỏ tuổi được chú ý nhất của Hoàng gia Anh. Khác với hình ảnh điềm đạm thường thấy ở anh trai George, Louis nhiều lần khiến công chúng bật cười bởi những biểu cảm tinh nghịch trong các sự kiện quan trọng.

Từ những lần xuất hiện trên ban công Điện Buckingham đến các hoạt động cùng gia đình, cậu bé thường thu hút ống kính nhờ sự hồn nhiên, đôi khi có phần nghịch ngợm. Chính vì vậy, việc được nhìn thấy Louis ở độ tuổi nhỏ hơn, trong một khoảnh khắc đời thường chưa từng công bố, mang đến cảm giác mới mẻ cho những người theo dõi gia đình xứ Wales.

Chi tiết đặc biệt phía sau bức ảnh và cách William - Kate nuôi dạy các con

Một điểm đáng chú ý khác là việc vợ chồng William - Kate lựa chọn Halloween để chia sẻ bức ảnh từ album gia đình.

Theo ABC News, đây dường như là lần đầu tiên cặp đôi đăng tải nội dung chúc mừng Halloween trên tài khoản mạng xã hội chính thức. Thay vì giới thiệu một bộ trang phục hóa trang mới, họ lựa chọn hình ảnh Louis bên quả bí ngô từ nhiều năm trước.

Động thái này tiếp tục cho thấy cách William và Kate chia sẻ những khoảnh khắc riêng tư của các con với công chúng. Gia đình thường lựa chọn những hình ảnh tự nhiên, gần gũi, đặc biệt là các bức ảnh do chính Kate thực hiện.

Vương phi Kate từ lâu đã nổi tiếng với niềm yêu thích nhiếp ảnh. Cô thường tự chụp chân dung các con để công bố nhân dịp sinh nhật hoặc những cột mốc đặc biệt. Dù là những bức ảnh chính thức, tác phẩm của Kate thường mang màu sắc đời thường, ghi lại biểu cảm tự nhiên của George, Charlotte và Louis thay vì những kiểu tạo dáng quá nghiêm trang.

Bên cạnh đó, William và Kate cũng luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc để các con tiếp xúc với thiên nhiên, vận động ngoài trời và có những trải nghiệm phù hợp với lứa tuổi.

Theo Harper's Bazaar, chỉ một tuần trước dịp Halloween, cặp đôi tiếp tục chia sẻ một bức ảnh gia đình được chụp tại sự kiện liên quan đến thử thách leo núi Three Peaks Challenge. Hình ảnh này gắn với hoạt động gây quỹ từ thiện của Vương phi Kate và việc tôn vinh các đội cứu hộ miền núi.

Hiện William và Kate có ba người con: Hoàng tử George (13 tuổi), Công chúa Charlotte (11 tuổi) và Hoàng tử Louis (8 tuổi). Cả ba đều xuất hiện trước công chúng trong những sự kiện quan trọng của hoàng gia, nhưng đời sống cá nhân vẫn được cha mẹ bảo vệ khá chặt chẽ.

Bởi vậy, những khoảnh khắc từ album riêng của gia đình xứ Wales luôn có sức hút đặc biệt.

Bức ảnh Halloween năm nay có thể không phải một sự kiện hoàng gia lớn, nhưng lại mang đến góc nhìn đáng yêu về tuổi thơ của Hoàng tử Louis. Và có lẽ, chính những chi tiết giản dị như đôi ủng lấm bùn, quả bí ngô lớn cùng nụ cười hồn nhiên mới là điều khiến người hâm mộ nhớ lâu nhất.