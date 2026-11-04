Thấy người bị nạn giữa đường, nữ trợ lý điều dưỡng dừng lại giúp đỡ, không ngờ bị tông tử vong

Vụ việc đáng tiếc xảy ra tại Thái Lan, một lần nữa nhắc nhở về tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn khi dừng xe giữa đường dù là với bất kỳ lý do gì.

Mới đây, một cô gái trẻ là trợ lý điều dưỡng đã thiệt mạng thương tâm sau khi bị một chiếc xe bán tải đâm trên đường Super Highway ở Chiang Mai, Thái Lan trong lúc cô dừng lại để giúp đỡ những người bị thương từ một vụ ẩu đả giữa các nhóm đối địch.

Khoa Y thuộc Đại học Chiang Mai đã bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi của Kanokrat Yottiwong thông qua một bài đăng trên Facebook vào ngày 1 tháng 11. Cô là nhân viên làm việc tại khoa theo dõi bệnh nhân của Bệnh viện Maharaj Nakorn Chiang Mai.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ va chạm xảy ra gần cầu Don Chan, thuộc quận Mueang, vào khoảng 0 giờ 05 phút sáng ngày Chủ nhật, 1 tháng 11 vừa qua. Theo cảnh sát, hai nhóm đối địch đã hẹn gặp nhau để giải quyết mâu thuẫn sau khi tranh cãi trên mạng xã hội. Khi lực lượng tuần tra xuất hiện, các nhóm này đã giải tán, nhưng sau đó lại tiếp tục truy đuổi nhau dọc theo tuyến đường Super Highway.

Một chiếc xe máy đã gặp tai nạn gần cầu Don Chan. Theo các báo cáo, cô Kanokrat khi đó đang đi ngang qua bằng xe máy thì dừng lại vì thấy có người bị thương, với ý định hỗ trợ y tế. Đúng lúc đó, một chiếc xe bán tải liên quan đến một trong các nhóm này đã lao tới và đâm trúng cô. Nạn nhân được xác định đã tử vong tại hiện trường.

Theo thông tin, người lái xe khai với cảnh sát rằng anh ta đã cúi đầu xuống khi đang lái xe vì các thành viên của một nhóm đối địch đang định nổ súng nhắm vào anh. Anh ta cho biết bản thân không nhìn rõ đường nên đã đâm trúng Kanokrat. Cảnh sát tỏ ý nghi ngờ lời khai này và cho rằng có khả năng anh ta đã lái xe với tốc độ cao.

Cảnh sát đang xem xét hình ảnh từ camera giám sát (CCTV) dọc tuyến đường để xác định những người có liên quan. Tờ KomChadluek đưa tin rằng một số thành viên thuộc các nhóm này từng bị bắt giữ trước đó nhưng đã được tại ngoại nhờ sự bảo lãnh của gia đình.

Một vụ việc tương tự từng xảy ra vào tháng 10 năm ngoái, khi một sinh viên ngành điều dưỡng thiệt mạng sau khi dừng lại để giúp đỡ các nạn nhân trong một vụ va chạm liên hoàn trên đường cao tốc ở Pattaya. Một chiếc xe ô tô con được cho là đã đâm vào cô khi đang di chuyển với tốc độ cao.

(Theo The Thaiger)