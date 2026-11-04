Nhận được 187 tỷ đồng tiền chuyển khoản nhầm, người phụ nữ mua 4 căn nhà, chuyển 71 tỷ ra nước ngoài: Phán quyết của tòa gây chú ý

Người phụ nữ ở Australia bất ngờ nhận được hơn 10,47 triệu AUD (hơn 187 tỷ đồng) do sàn tiền số Crypto.com chuyển nhầm. Trong thời gian công ty chưa phát hiện sai sót, cô cùng bạn trai đã mua bất động sản, xe cộ, đồ nghệ thuật và chuyển hàng triệu AUD ra nước ngoài.

Năm 2022, Thevamanogari Manivel, 41 tuổi, nhân viên chăm sóc người khuyết tật tại Australiabị, cảnh sát bắt giữ tại sân bay Melbourne khi đang chuẩn bị lên máy bay sang Malaysia. Người phụ nữ mang theo vé một chiều.

Từ khoản hoàn tiền 100 AUD thành giao dịch 10,47 triệu AUD

Theo hồ sơ được trình bày tại tòa án bang Victoria, sự việc bắt nguồn từ một giao dịch của Jatinder Singh, bạn trai Manivel.

Năm 2020, Singh đăng ký tài khoản trên sàn Crypto.com để đầu tư tiền điện tử. Đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới. Trong quá trình giao dịch, người đàn ông sử dụng tài khoản ngân hàng của Manivel để chuyển tiền mua tiền số. Tuy nhiên, Crypto.com từ chối khoản thanh toán do tên chủ tài khoản ngân hàng không trùng với tên đăng ký trên sàn.

Công ty sau đó tiến hành hoàn lại 100 AUD (hơn 1,7 triệu đồng) cho khách hàng. Tuy nhiên, một nhân viên làm việc tại Bulgaria phụ trách xử lý giao dịch đã mắc sai sót khi nhập dữ liệu trên bảng tính Excel. Thay vì điền số tài khoản vào đúng trường thông tin, người này lại nhập số tài khoản vào ô dành cho số tiền hoàn trả.

Sai sót tưởng chừng đơn giản đã khiến khoản hoàn tiền 100 AUD biến thành giao dịch chuyển hơn 10,47 triệu AUD vào tài khoản của Manivel.

Ảnh minh họa: Internet

Theo lời khai tại tòa, Singh phát hiện số tiền bất thường ngay ngày hôm sau và thông báo cho bạn gái. Cả hai sau đó chuyển phần lớn khoản tiền sang một tài khoản chung tại ngân hàng Westpac, thông qua cả tiền mặt và séc.

Trong khoảng thời gian từ khi nhận tiền đến lúc Manivel bị bắt, cặp đôi đã sử dụng khoản tiền này để mua 4 căn nhà, phương tiện đi lại, các tác phẩm nghệ thuật và đồ nội thất. Đáng chú ý, khoảng 4 triệu AUD (hơn 71 tỷ đồng) được chuyển vào một tài khoản tại Malaysia.Đây là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn trên thế giới.

Đến tháng 12/2021, trong quá trình kiểm toán, Crypto.com mới phát hiện giao dịch bất thường và bắt đầu liên hệ với Commonwealth Bank để thu hồi tiền.

Chuyển 4 triệu AUD ra nước ngoài, bị bắt tại sân bay

Tháng 1/2022, Commonwealth Bank nhiều lần liên hệ với Manivel, yêu cầu hoàn trả khoản tiền được chuyển nhầm. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian này, 4 triệu AUD đã được chuyển ra nước ngoài.

Khi làm việc với cảnh sát, Manivel khai rằng ban đầu cô cho rằng những thông báo từ ngân hàng là hành vi lừa đảo. Người phụ nữ cũng cho biết khi liên hệ với ngân hàng, cô được thông báo rằng những liên lạc này có thể là một vụ lừa đảo. Bên cạnh đó, Singh nói với cô rằng số tiền trên là phần thưởng mà anh ta nhận được từ một cuộc thi do Crypto.com tổ chức.

Đến tháng 3/2022, khi Manivel chuẩn bị lên chuyến bay một chiều sang Malaysia tại sân bay Melbourne, cảnh sát đã bắt giữ người phụ nữ này. Sau khi bị bắt, Manivel phải trải qua 209 ngày tạm giam và được thả vào tháng 10/2022.

Tại phiên tuyên án tháng 9/2023, thẩm phán Martine Marich cho biết toàn bộ số tiền đã được thu hồi. Kết quả, Manivel bị tuyên án sau khi nhận tội liên quan đến hành vi sử dụng bất cẩn tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp. Hình phạt dành cho người phụ nữ là 18 tháng cải tạo tại cộng đồng, trong đó có 6 tháng chịu sự giám sát nghiêm ngặt và phải thực hiện lao động công ích không hưởng lương.

Trong khi đó, Jatinder Singh bị truy tố về tội trộm cắp và tham gia phiên điều trần nhận tội vào ngày 23/10/2023.

Trong vụ việc này, một trong những tài sản được mua bằng khoản tiền chuyển nhầm là căn biệt thự sang trọng gồm 5 phòng ngủ tại Craigieburn, bang Victoria. Bất động sản này được mua với giá 1,35 triệu AUD vào tháng 2/2022, sau đó được bán vào tháng 12 cùng năm với giá 1,27 triệu AUD, thấp hơn 80.000 AUD so với giá mua.

Trước thời điểm căn nhà được bán, Daily Mail đưa tin bất động sản này bị bỏ trống, khu vườn mọc um tùm cỏ dại và không có dấu hiệu có người sinh sống.

Sau sự việc, Crypto.com từ chối bình luận về vụ án nhưng cho biết đã thay đổi quy trình nội bộ nhằm tăng cường an ninh và tuân thủ. Đại diện công ty cho biết các hệ thống hoàn tiền và rút tiền đã được cập nhật sau sự cố.

(Theo The Guardian)