Con trai liên tục bị sốt không rõ nguyên nhân, mẹ đập tường căn hộ hạng sang 23 tỷ mới phát hiện bí mật không ngờ

Căn hộ hạng sang được đập thông từ 4 căn hộ nhỏ, có diện tích hơn 200m2.

Theo đưa tin từ đài Truyền hình Quảng bá Chiết Giang (chương trình 1818 Hoàng Kim Nhãn) ngày 1/11, gần đây, cô Triệu đã phản ánh với phóng viên: Mấy năm trước, cô mua một căn hộ chung cư hạng sang (loại diện tích lớn trên một mặt sàn) rộng hơn 200 m² tại Hàng Châu, được đập thông từ 4 căn hộ nhỏ với tổng giá trị khoảng 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 23 tỷ VNĐ). Trong đó, chi phí trang trí nội thất cao cấp là hơn 1,2 triệu nhân dân tệ (hơn 4,6 tỷ VNĐ).

Cô Triệu chia sẻ, cả gia đình chuyển vào ở từ cuối năm 2024. Tuy nhiên, sau khi dọn đến, cô phát hiện luôn có một mùi ẩm mốc. Cô cho biết đã nhiều lần nhờ ban quản lý tòa nhà đến sửa chữa nhưng vẫn không giải quyết được triệt để. Cho đến năm nay, khi một tấm ốp trang trí trên tường vô tình bị rơi ra, cô mới bàng hoàng phát hiện sự thật.

Cô Triệu ở Chiết Giang bỏ ra 6 triệu TND để mua căn hộ chung cư cao cấp rộng hơn 200 m²

Theo các bức ảnh do cô Triệu cung cấp, phía đầu giường phòng ngủ phụ của con trai cô có một tấm ốp lớn. Sau khi tháo ra, toàn bộ bức tường phía sau đã chuyển sang màu đen kịt, nhìn kỹ còn thấy rất nhiều nấm mốc màu vàng. Khi phóng viên đến ghi nhận thực tế gần đây, toàn bộ phần tường phòng ngủ phụ đã bị phá bỏ, lộ ra mảng mốc đen dính diện rộng.

Cô Triệu bày tỏ, bình thường con trai cô rất hay bị sốt và cảm cúm nhưng không rõ nguyên nhân. Bỏ ra hàng triệu tệ mua một căn nhà như thế này vốn là để gia đình sinh sống tiện nghi, không ngờ ngôi nhà lại mang đến nguy cơ lớn về sức khỏe cho cả nhà như vậy.

Được biết, phía sau bức tường bị mốc của phòng ngủ phụ chính là nhà bếp, hiện vẫn chưa rõ có xảy ra tình trạng rò rỉ nước hay không.

Cô Triệu cho biết, cô đã liên hệ với ban quản lý tòa nhà suốt 2–3 tháng qua, nhưng phản hồi cô nhận được luôn là "giúp báo cáo cấp trên để giải quyết". Đơn vị thi công xây dựng cũng liên lạc nói sẽ hỗ trợ cải tạo, sửa chữa nhưng cứ trì hoãn không giải quyết.

"Không thể trì hoãn thêm được nữa", cuối cùng cô Triệu tự tìm thợ đến phá tường. Người thợ phân tích rằng căn nhà này có thể do vật liệu tấm ốp có vấn đề, lúc thi công không làm chống thấm và chất liệu gỗ/vật liệu kém chất lượng.

Gần đây, khi phóng viên cùng cô Triệu đến làm việc với đơn vị quản lý tòa nhà, họ phát hiện công ty quản lý cũ và mới đang trong quá trình bàn giao, đồng thời khuyên cô Triệu nên liên hệ trực tiếp với chủ đầu tư để xử lý.

Đại diện bên bán nhà – Công ty Bất động sản Hằng Hưng Hàng Châu – cho biết nguyên nhân có thể do bị ẩm hoặc lý do khác, nhưng không phải do rò rỉ nước. Theo quy định bảo hành, căn nhà đã hết thời hạn bảo hành. Tuy nhiên, nhân viên đã trao đổi với đơn vị thi công và phía thi công đồng ý thay thế tấm lót nền của tường, đồng thời sẽ giúp giục đội thi công nhanh chóng đến tận nơi xử lý.

Cô Triệu cho biết cô không muốn tiếp tục chờ đợi nữa và sẽ tự thuê người đến cải tạo trước.

Nguồn: HK01