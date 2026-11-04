Nhà hàng McDonald's đầu tiên trên thế giới

Trước khi trở thành đế chế thức ăn nhanh toàn cầu, McDonald's chỉ là một nhà hàng drive-in (Nhà hàng phục vụ khách ngay trên ô tô) do hai anh em người Mỹ điều hành. Một cuộc cải tổ năm 1948 và sự xuất hiện của Ray Kroc đã thay đổi hoàn toàn lịch sử thương hiệu.

Bước ngoặt với chiếc hamburger giá rẻ

Câu chuyện của McDonald's bắt đầu từ hai anh em Richard (Dick) và Maurice (Mac) McDonald. Rời vùng New England để tìm kiếm cơ hội tại California, cả hai từng thử sức trong lĩnh vực điện ảnh nhưng không thành công. Sau đó, họ chuyển sang kinh doanh nhà hàng drive-in, mô hình phục vụ đồ ăn cho khách ngay trên ô tô khá phổ biến tại Mỹ thời điểm đó.

Năm 1940, hai anh em mở nhà hàng McDonald's Bar-B-Q tại thành phố San Bernardino, bang California. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 1948, khi họ quyết định cải tổ toàn bộ hoạt động kinh doanh.

Nhà hàng McDonald's ở San Bernardino giai đoạn 1948-1955 (Ảnh: McDonald's)

Tờ rơi quảng cáo nhượng quyền thương hiệu (Ảnh: McDonald's)

Thay vì duy trì cách phục vụ truyền thống với thực đơn dài và nhân viên mang đồ ăn đến tận xe, Dick và Mac McDonald tinh giản quy trình, giới thiệu hệ thống Speedee Service System. Mô hình này tập trung vào việc chế biến nhanh, phân chia công đoạn rõ ràng và phục vụ số lượng lớn thực khách trong thời gian ngắn.

Thực đơn cũng được thu gọn đáng kể, tập trung vào những món ăn chủ lực như hamburger giá 15 cent, sữa lắc và khoai tây chiên.

Thay đổi táo bạo giúp nhà hàng hoạt động hiệu quả hơn, đồng thời đặt nền móng cho mô hình thức ăn nhanh hiện đại. Thành công tại San Bernardino khiến hai anh em bắt đầu nhượng quyền mô hình kinh doanh. Họ bán tổng cộng 14 hợp đồng nhượng quyền, trong đó 10 nhà hàng thực sự đi vào hoạt động, chưa tính cơ sở ban đầu tại San Bernardino.

McDonald's bước vào hành trình toàn cầu

Nếu Dick và Mac McDonald là những người xây dựng nền móng thì Ray Kroc chính là nhân vật đưa mô hình này phát triển trên quy mô lớn.

Sinh ra tại Chicago, Ray Kroc từng bỏ học trung học khi đang học năm thứ hai để tham gia Đội cứu thương Chữ thập đỏ trong Thế chiến thứ nhất. Tuy nhiên, chiến tranh kết thúc trước khi đơn vị của ông được điều động ra nước ngoài. Trở về Mỹ, Kroc kiếm sống bằng nhiều công việc, từ chơi nhạc đến bán cốc giấy.

Nhà hàng McDonald's đầu tiên của Ray Kroc tại Des Plaines, Illinois ngay trước khi khai trương vào ngày 15 tháng 4 năm 1955 (Ảnh: McDonald's)

Năm 1939, ông trở thành nhà phân phối độc quyền máy trộn sữa Multimixer. Chính công việc này đã đưa Kroc đến với nhà hàng của hai anh em McDonald vào năm 1954. Ấn tượng trước khả năng phục vụ nhanh và mô hình kinh doanh hiệu quả, ông trở thành đại lý nhượng quyền cho Dick và Mac.

Tháng 4/1955, Kroc khai trương nhà hàng McDonald's đầu tiên của mình tại Des Plaines, bang Illinois. Đây là nhà hàng đầu tiên thuộc McDonald's System, Inc., tiền thân của McDonald's Corporation ngày nay.

Đến năm 1961, McDonald's mua lại quyền kinh doanh công ty của hai anh em với giá 2,7 triệu USD. Thương vụ này đánh dấu bước chuyển quan trọng trong lịch sử thương hiệu, khi Ray Kroc nắm quyền kiểm soát và tiếp tục mở rộng hệ thống nhà hàng.

Tầm nhìn ban đầu của Kroc là xây dựng 1.000 nhà hàng McDonald's chỉ riêng tại Mỹ. Tuy nhiên, quy mô phát triển sau đó vượt xa mục tiêu này.

Cùng với sự phát triển của hệ thống nhượng quyền, diện mạo các nhà hàng McDonald's cũng liên tục thay đổi.

McDonald's đã mở rộng sang thị trường quốc tế với việc khai trương nhà hàng đầu tiên tại Richmond, British Columbia, Canada vào tháng 6 năm 1967 (Ảnh: McDonald's)

Năm 1953, hai anh em McDonald sử dụng thiết kế nhà hàng Red and White, do kiến trúc sư Stanley Meston thực hiện. Công trình được thiết kế để thu hút sự chú ý của người đi đường, đồng thời làm nổi bật hệ thống phục vụ nhanh Speedee.

Dick McDonald cho rằng phần mái ban đầu chưa đủ nổi bật nên đã đề xuất bổ sung những mái vòm cong vào thiết kế. Những đường cong này về sau được kết hợp với hệ thống đèn neon màu vàng, tạo nên hình ảnh Golden Arches (vòm cổng vàng) nổi tiếng của McDonald's.

Theo lịch sử chính thức của thương hiệu, nhà hàng Red and White lâu đời nhất vẫn còn hoạt động nằm tại thành phố Downey, bang California, khai trương năm 1953.

Đến năm 1969, McDonald's tiếp tục giới thiệu thiết kế mái Mansard tại Matteson, bang Illinois. Nhiều cửa hàng nhượng quyền khi đó cải tạo công trình Red and White cũ để chuyển sang phong cách mới. Trong thập niên 1970, các khu vui chơi McDonaldland Parks và dịch vụ Drive-Thru cũng được đưa vào hệ thống nhà hàng.

Không dừng lại ở thị trường Mỹ, McDonald's bắt đầu mở rộng ra quốc tế từ năm 1967 với những nhà hàng đầu tiên tại Canada và Puerto Rico. Cửa hàng tại Richmond, British Columbia, Canada, khai trương vào tháng 6/1967, đánh dấu một trong những bước đi đầu tiên của thương hiệu ra thị trường nước ngoài.

McDonald's ở Quảng trường Thời đại (Ảnh: McDonald's)

Từ một nhà hàng do hai anh em điều hành tại San Bernardino, McDonald's dần trở thành thương hiệu thức ăn nhanh có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ, với hơn 36.000 nhà hàng theo số liệu được công bố trên trang lịch sử doanh nghiệp.

Ngày nay, thiết kế các nhà hàng tiếp tục được điều chỉnh để phù hợp với kiến trúc, văn hóa và nhu cầu của khách hàng tại từng địa phương. Dù diện mạo thay đổi qua nhiều thập kỷ, hệ thống phục vụ nhanh do hai anh em McDonald phát triển từ năm 1948 vẫn là một trong những nền tảng quan trọng làm nên thương hiệu.