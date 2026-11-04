Chủ tịch từng tốt nghiệp Harvard, có bằng bác sĩ rồi trở thành doanh nhân nổi tiếng, đưa McDonald's của Mỹ tới Việt Nam: Vừa nhận thêm nhiệm vụ đặc biệt

Doanh nhân này vừa chính thức được bổ nhiệm vào một vị trí đặc biệt.

Mới đây vào ngày 3/11/2026, Trường Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) công bố ông Nguyễn Bảo Hoàng chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng Tín thác kể từ ngày 1/11/2026. Ông Nguyễn Bảo Hoàng kế nhiệm ông Chris Helzer, người giữ cương vị này trong nhiệm kỳ 2025–2026.

Trước đó, ông Thomas Vallely là Chủ tịch sáng lập của nhà trường trong giai đoạn 2012–2025. Sau khi chuyển giao, ông Chris Helzer tiếp tục đồng hành cùng Fulbright với vai trò Phó Chủ tịch Hội đồng Tín thác.

Tân Chủ tịch Hội đồng Tín thác Fulbright Việt Nam là doanh nhân được biết đến với nền tảng học vấn đặc biệt. Ông tốt nghiệp cử nhân ngành Văn học Cổ điển tại Đại học Harvard, sau đó lấy bằng Bác sĩ Y khoa và Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) tại Đại học Northwestern, Mỹ.

Dù có bằng bác sĩ, ông Nguyễn Bảo Hoàng lại lựa chọn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh. Hiện ông là Chủ tịch Phoenix Holdings, doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, tiêu dùng, tài chính, giáo dục, thể thao và giải trí. Trước đó, ông từng giữ chức Tổng Giám đốc IDG Ventures Vietnam và Chủ tịch điều hành ngân hàng số Timo.

Chân dung ông Nguyễn Bảo Hoàng (Ảnh Fulbright University Vietnam)

Đáng chú ý, ông cũng là người góp phần đưa thương hiệu đồ ăn nhanh McDonald's của Mỹ vào Việt Nam. Cụ thể, tháng 7/2013, McDonald's công bố lựa chọn ông Nguyễn Bảo Hoàng, nhà sáng lập Good Day Hospitality, làm đối tác nhượng quyền phát triển thương hiệu tại Việt Nam. Đến tháng 2/2014, nhà hàng McDonald's đầu tiên chính thức khai trương tại TP.HCM.

Với Fulbright, ông Nguyễn Bảo Hoàng không phải gương mặt xa lạ khi đã đồng hành cùng trường từ những ngày đầu thành lập. Theo mô hình quản trị đại học phi lợi nhuận quốc tế, Hội đồng Tín thác giữ vai trò định hướng chiến lược, bảo đảm nhà trường thực hiện đúng sứ mệnh và phát triển bền vững. Việc chuyển giao vị trí Chủ tịch lần này được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho Fulbright trong giai đoạn tiếp theo.

Fulbright chuẩn bị đưa cơ sở mới tại TP.HCM vào hoạt động năm 2027

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Hoàng diễn ra trong thời điểm Trường Đại học Fulbright Việt Nam đang chuẩn bị cho một bước phát triển quan trọng về cơ sở vật chất và quy mô đào tạo.

Sau hơn một thập niên xây dựng nền tảng, nhà trường dự kiến đưa các công trình đầu tiên tại cơ sở mới thuộc Khu Công nghệ cao TP.HCM (SHTP) vào hoạt động trong năm 2027. Trong đó, giai đoạn đầu tiên dự kiến được bàn giao và đưa vào sử dụng trong quý III/2027.

Cơ sở mới được quy hoạch với nhiều hạng mục phục vụ toàn diện nhu cầu học tập và sinh hoạt của sinh viên. Bên cạnh khu nghiên cứu, đào tạo, khuôn viên còn có ký túc xá, các công trình thể dục thể thao, không gian xanh và hệ thống tiện ích hỗ trợ.

Ảnh Fullbright

Đáng chú ý, dự án được thiết kế theo tiêu chuẩn công trình xanh LEED Gold của Hội đồng Công trình xanh Hoa Kỳ (USGBC), đồng thời hướng đến các tiêu chí chứng nhận EDGE do Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) phát triển.

Theo định hướng của Fulbright, việc hình thành cơ sở mới không chỉ nhằm mở rộng không gian giảng dạy, nghiên cứu mà còn tạo điều kiện để trường từng bước tăng quy mô tuyển sinh, cải thiện môi trường học tập và đời sống sinh viên.

Song song với phát triển hạ tầng, nhà trường đang xây dựng định hướng hợp tác với các trường đại học và viện nghiên cứu quốc tế. Các hoạt động dự kiến tập trung vào mở rộng chương trình đào tạo, thúc đẩy trao đổi học thuật, triển khai nghiên cứu chung và thu hút chuyên gia nước ngoài tham gia giảng dạy.

Thông qua đó, Fulbright hướng đến nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận tri thức quốc tế, phát triển kỹ năng và tăng năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động toàn cầu.

Phối cảnh cơ sở mới của Fullbright University Vietnam (Ảnh Fullbright)

Ngôi trường phi lợi nhuận thành lập từ năm 2016 và kỳ vọng trong giai đoạn mới

Trường Đại học Fulbright Việt Nam được thành lập năm 2016 trên nền tảng hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là trường đại học hoạt động theo mô hình phi lợi nhuận, theo đuổi định hướng giáo dục liên ngành, kết hợp phương pháp giáo dục tiên tiến với nhu cầu phát triển của Việt Nam.

Thông qua các chương trình đào tạo đại học và sau đại học, Fulbright chú trọng phát triển tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và năng lực thích ứng của người học trong môi trường quốc tế.

Phát biểu khi nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Bảo Hoàng bày tỏ mong muốn tiếp tục đồng hành cùng Hiệu trưởng Đinh Vũ Trang Ngân và đội ngũ lãnh đạo nhà trường.

Ông nhấn mạnh định hướng kết hợp những giá trị, phương pháp giáo dục tiên tiến của Hoa Kỳ với văn hóa và nhu cầu phát triển của Việt Nam, qua đó đào tạo thế hệ trẻ có tri thức, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và khả năng đóng góp cho đất nước.

Các sinh viên trường trong sự kiện Open House (Ảnh Fullbright)

Về phía nhà trường, Hiệu trưởng Đinh Vũ Trang Ngân đánh giá hành trình từ sinh viên Harvard, người có bằng bác sĩ y khoa đến doanh nhân của ông Nguyễn Bảo Hoàng là minh chứng cho giá trị của giáo dục toàn diện, giúp người học khám phá tiềm năng và tự tin lựa chọn con đường riêng.

Sự chuyển giao lãnh đạo diễn ra cùng thời điểm Fulbright chuẩn bị đưa cơ sở mới vào vận hành, đánh dấu một giai đoạn phát triển tiếp theo của trường, hướng đến mở rộng cơ hội học tập và nâng cao chất lượng đào tạo cho sinh viên Việt Nam.