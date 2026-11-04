Lên TP.HCM với 2 triệu đồng, chuyển nhà thuê 16 lần: Cô gái 33 tuổi mua được nhà nhưng suýt mắc bẫy môi giới

Từ hành trình tự tìm hiểu và mua nhà, cô cảnh báo những chiêu trò tinh vi từ môi giới bất động sản.

"Con gái việc chi phải tự phấn đấu làm việc mua nhà cho cực. Lớn lên rồi cũng đi lấy chồng thôi". Đó là câu nói mà Lê Hoàng Vy (33 tuổi, độc thân, sống tại TP.HCM) từng nghe nhiều lần. Tuy nhiên, thay vì chờ đợi một chỗ dựa hay xem việc mua nhà là điều phải phụ thuộc vào hôn nhân, cô lại lựa chọn một con đường khác: Tự cố gắng làm việc, tích lũy và mua căn nhà đầu tiên bằng chính khả năng của mình.

Mục tiêu ban đầu của Hoàng Vy là sở hữu nhà trước tuổi 30. Nhưng hành trình ấy không diễn ra như kế hoạch. Phải đến năm 33 tuổi, sau nhiều năm nỗ lực và không ít lần bắt đầu lại từ đầu, Hoàng Vy mới có thể biến giấc mơ thành hiện thực.

Từ cô gái lên thành phố với 2 triệu đến hành trình kiếm tiền mua căn nhà đầu tiên

Xuất phát điểm của Vy không quá đặc biệt. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường, không mấy dư dả, khăn gói lên thành phố học đại học với vẻn vẹn 2 triệu trong túi.

"Suốt những năm sau đó từ khi học đại học cho đến khi ra trường thì gần như là chưa bao giờ được sống một cuộc đời nhàn nhã hết. Mình vừa đi học vừa đi làm rất là nhiều nghề, từ phục vụ nhà hàng, lễ tân, làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo, rồi bán hàng online...

Sau này có những lần kiếm được tiền, cũng có những lần kinh doanh thất bại. Số tiền tích góp trong nhiều năm mất sạch chỉ trong vài tháng và phải làm lại từ đầu. Có những năm một ngày làm việc 14-16 tiếng là là bình thường" - Hoàng Vy chia sẻ.

Với cô, mỗi công việc, mỗi lần thử sức kinh doanh hay mỗi khoản tiền tiết kiệm đều là một bước tiến nhỏ trên hành trình hướng đến cuộc sống ổn định hơn. Và dù không thể hoàn thành mục tiêu trước tuổi 30 như dự định, Hoàng Vy vẫn không từ bỏ. Cô đến đích muộn hơn 3 năm, nhưng đó vẫn là thành quả của nhiều năm kiên trì.

16 lần chuyển nhà thuê và quyết định mua nhà ở tuổi 33

Một trong những trải nghiệm khiến Vy quyết tâm sở hữu nhà riêng là việc phải chuyển qua 16 căn nhà thuê trong những năm sinh sống tại TP.HCM.

Với những người trẻ sống xa gia đình, thuê nhà thường là lựa chọn phù hợp trong giai đoạn đầu. Tuy nhiên, việc liên tục thay đổi chỗ ở cũng kéo theo nhiều bất tiện, từ chi phí chuyển nhà, thời gian sắp xếp cuộc sống đến cảm giác thiếu ổn định khi không có một không gian thực sự thuộc về mình.

Sau nhiều năm trải nghiệm cuộc sống thuê nhà, Vy quyết định tìm mua nhà để hiện thực hóa mục tiêu đã theo đuổi nhiều năm. Ở tuổi 33, cô chính thức bước vào hành trình mua căn nhà đầu tiên, sau đó tự mình lên kế hoạch xây dựng, sửa sang không gian sống theo nhu cầu của bản thân.

Điều đáng chú ý là Vy không chỉ chia sẻ niềm vui khi đạt được mục tiêu, mà còn kể lại những khó khăn và cả những tình huống đáng ngờ từng gặp trong quá trình tìm mua căn nhà đầu tiên.

Suýt trở thành nạn nhân của chiêu trò môi giới

Trong những chia sẻ nhận được nhiều sự chú ý, Hoàng Vy kể lại việc liên tục gặp những tin đăng bán nhà có mức giá hấp dẫn đến khó tin khi mới bắt đầu tìm kiếm bất động sản tại TP.HCM.

"Nếu mọi người đang chuẩn bị mua bất động sản hoặc là căn nhà đầu tiên thì nhất định là phải cẩn thận, vì chỉ cần thiếu một chút xíu kinh nghiệm thôi, mọi người có thể mất rất là nhiều thời gian, tiền bạc, thậm chí là bị đặt vào những tình huống rất là nguy hiểm nữa".

Thời điểm ấy, Hoàng Vy chưa có nhiều kinh nghiệm khảo sát mặt bằng giá tại khu vực mình muốn mua. Vì vậy, khi nhìn thấy những căn nhà được giới thiệu là đẹp, vị trí phù hợp với mức giá rất rẻ, cô liên hệ với người đăng tin để hẹn xem nhà.

"Nhưng mà điều kỳ lạ là nơi họ hẹn gặp lại không có phải là địa chỉ căn nhà mà mà mình muốn xem. Mọi người để ý cái điểm này nha. Họ luôn hẹn mình ở một cái địa điểm nào đó nó khác với địa điểm căn nhà họ đang bán và họ luôn nói rằng là chủ nhà bận không có thể nào mà gặp trực tiếp mình được.

Mình muốn gặp thì phải gặp ở quán cà phê trước. Họ sẽ cho mình xem sổ và sau đó nếu mình thấy phù hợp thì khoảng 1-2 tuần sau mới được xem nhà. Và cái điểm này là cái điểm mà rất là vô lý" - Hoàng Vy cảnh báo.

Ban đầu, Vy nghĩ rằng đây có thể là cách làm việc riêng của một số môi giới. Tuy nhiên, khi tình huống tương tự lặp đi lặp lại trong khoảng 2 tháng đầu tìm mua nhà, cô bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường.

Theo kinh nghiệm mà Vy chia sẻ, nếu người bán thực sự có nhu cầu giao dịch và người mua muốn xem nhà, hai bên cần có điều kiện để xác minh bất động sản thực tế, kiểm tra thông tin pháp lý và trao đổi rõ ràng. Việc liên tục đưa ra lý do trì hoãn, không cho khách đến đúng địa chỉ được quảng cáo là điều cần đặc biệt cảnh giác.

Sau khi tìm hiểu thêm, Vy nhận thấy những tin đăng giá rẻ bất thường có thể được sử dụng như một cách thu hút khách. Người quan tâm đến căn nhà rẻ ấy sau đó có thể bị điều hướng sang những bất động sản hoặc dự án khác. Trong những tình huống nghiêm trọng hơn, khách hàng còn cỏ thể bị dụ di chuyển đến địa điểm xa ngoài dự kiến.

"Tại vì ai mà giao dịch bất động sản rồi thì mọi người đều biết rằng là mình chỉ cần là kiểm tra sổ, hình của sổ đỏ có thông tin thôi, là mình có thể kiểm tra được thông tin pháp lý. Sau đó có thể đến xem trực tiếp và nếu như mọi thứ mà mình ưng hết rồi, thì mình mới thỏa thuận gặp chủ nhà để bàn thêm chi tiết và xem sổ gốc. Như vậy thì mới đúng quy trình và không mất thời gian" - Hoàng Vy khẳng định.

Những trải nghiệm này khiến cô nhận ra rằng, đối với người mua nhà lần đầu, rủi ro không chỉ nằm ở việc chọn sai căn nhà hay trả giá quá cao. Ngay từ bước tìm kiếm thông tin, người mua đã có thể đối diện với những lời quảng cáo thiếu trung thực và các tình huống tiềm ẩn nguy hiểm.

Những kinh nghiệm chia sẻ cho người mua nhà lần đầu

Từ những tình huống bản thân từng gặp, Hoàng Vy đưa ra một số nguyên tắc mà cô cho rằng người mua cần ghi nhớ trước khi bắt đầu giao dịch bất động sản.

1. Cẩn trọng với những căn nhà có giá rẻ bất thường

Giá bán thấp hơn đáng kể so với những bất động sản tương tự trong cùng khu vực có thể là dấu hiệu cần kiểm tra kỹ. Người mua nên khảo sát nhiều nguồn, so sánh giá và tìm hiểu nguyên nhân khiến tài sản được chào bán với mức giá thấp, thay vì vội vàng vì sợ bỏ lỡ một món hời.

2. Yêu cầu xem đúng căn nhà được rao bán

Vy cho biết cô chủ động nói rõ với môi giới rằng mình chỉ đi xem khi được dẫn đến đúng địa chỉ bất động sản. Việc gặp mặt tại quán cà phê hoặc văn phòng để nghe giới thiệu một căn nhà chưa được kiểm chứng không nên thay thế cho việc xem tài sản thực tế.

Nếu môi giới liên tục né tránh việc xem nhà, người mua nên cân nhắc dừng trao đổi.

3. Không đặt cọc khi chưa xác minh đầy đủ

Theo kinh nghiệm của Vy, người mua không nên chuyển tiền chỉ vì được xem bản sao giấy tờ hoặc nghe cam kết từ người môi giới. Cần xác minh căn nhà, tình trạng pháp lý, chủ thể có quyền bán và các điều kiện giao dịch trước khi đặt cọc.

Đặc biệt, không nên mặc định rằng người đứng tên trên giấy chứng nhận là người duy nhất có quyền quyết định giao dịch trong mọi trường hợp. Cần kiểm tra quyền định đoạt thực tế, tình trạng hôn nhân, đồng sở hữu, ủy quyền và các yếu tố pháp lý liên quan.

4. Kiểm tra kỹ thông tin của môi giới

Cô cũng lưu ý người mua nên tìm hiểu hồ sơ cá nhân, lịch sử đăng tin, thông tin liên hệ và mức độ nhất quán trong quá trình trao đổi. Một tài khoản có ảnh đại diện bắt mắt nhưng thiếu thông tin hoạt động bất động sản đáng tin cậy cần được xem xét thận trọng.

Đây là những bước quan trọng giúp hạn chế rủi ro khi giao dịch tài sản có giá trị lớn mà Hoàng Vy chia sẻ trên trang cá nhân của cô.

(Nguồn: TikTok Vy Healthy)