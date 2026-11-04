Bức ảnh “gây lú” ở WC: Nhìn mãi không biết đâu là nhà vệ sinh nam, đâu là nữ

Đến tấm biển WC cũng thách thức cư dân mạng.

Mạng xã hội những ngày gần đây lan truyền một bức ảnh chụp tấm biển chỉ dẫn nhà vệ sinh công cộng với thiết kế khá đặc biệt. Bức ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý trên nhiều nền tảng, từ các cộng đồng mạng Trung Quốc đến netizen Việt Nam. Điểm chung trong phản ứng của mọi người là: Nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng càng nhìn lại càng thấy khó hiểu!

Cụ thể, tấm biển được thiết kế với hai biểu tượng đặt cạnh nhau, đại diện cho nhà vệ sinh nam và nữ. Thế nhưng, thay vì sử dụng những hình ảnh quen thuộc như biểu tượng người mặc quần và váy, nhà thiết kế lại lựa chọn cách thể hiện tối giản, cách điệu đến mức không phải ai cũng nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Quan sát kỹ, hai biểu tượng đều có hình dáng tương đối giống nhau. Một bên có phần thân trên trông rộng hơn, bên còn lại có phần thân dưới lớn hơn. Phía dưới mỗi hình còn xuất hiện ba đường kẻ ngang, khiến nhiều người ban đầu nghĩ rằng đây chỉ là những nét mô phỏng đôi chân của hình người.

Bức ảnh chụp 2 tấm biển nhà vệ sinh khiến netizen bàn tán sôi nổi (Ảnh: MXH)

Vấn đề nằm ở chỗ, nếu không có thêm bất kỳ chú thích nào, người nhìn gần như không có đủ cơ sở để xác định giới tính của hai biểu tượng. Có người nghiêng về phương án hình bên trái là nam vì phần vai rộng, người khác lại cho rằng hình bên phải mới là nam vì trông có phần đầy đặn hơn. Càng đưa ra suy đoán, câu chuyện càng trở nên hài hước.

Bởi đây vốn là biển chỉ dẫn đặt ở khu vực công cộng, nơi mọi người thường chỉ cần liếc qua để xác định hướng đi. Thế nhưng với thiết kế này, không ít người phải dừng lại quan sát, thậm chí cần thêm một lời giải thích mới biết mình nên bước vào cánh cửa nào.

Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- “Đi vệ sinh còn phải giải đố nữa… Khó khăn quá”.

- “Thật lòng là nhìn xong bối rối không biết phải đi bên nào mới đúng”.

- "Không giải thích thì chắc tôi đứng nhìn đến khi có người đi ra mới biết".

- “Mình còn trẻ tuổi mà nhìn mãi cũng không hiểu thì không biết người trung niên, người cao tuổi sẽ bối rối thế nào”.

- "Thiết kế sáng tạo nhưng người dùng có hiểu được hay không mới là vấn đề".

Đáng chú ý, lời giải thực ra nằm ngay trên tấm biển chứ không phải ở hình dáng của hai biểu tượng. Một số cư dân mạng có khả năng quan sát tốt đã phát hiện ba đường kẻ phía dưới mỗi hình không phải là đôi chân như nhiều người vẫn nghĩ, mà chính là những chữ cái được cách điệu.

Cụ thể, biểu tượng bên trái có chữ M, viết tắt của Men (đàn ông), còn biểu tượng bên phải có chữ W, viết tắt của Women (phụ nữ). Như vậy, đáp án chính xác là bên trái dành cho nam, bên phải dành cho nữ.

Được biết, bức ảnh ban đầu được một cư dân mạng Malaysia đăng tải trong nhóm Facebook. Người này còn hài hước viết: "Bây giờ không có chút kiến thức văn hóa thì đến đi vệ sinh cũng không biết đường mà đi". Bài đăng sau đó thu hút khoảng 53.000 lượt quan tâm, kéo theo hàng loạt ý kiến tranh luận về cách thiết kế biển chỉ dẫn này.

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên những biển chỉ dẫn nhà vệ sinh công cộng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Trong những năm gần đây, không ít thiết kế biển báo tại trung tâm thương mại, khách sạn, bệnh viện hay các điểm du lịch bị nhận xét là quá sáng tạo, đến mức người sử dụng khó lòng nhận ra ý nghĩa ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Theo China News Service, vấn đề biển báo nhà vệ sinh công cộng khó hiểu từng được đưa ra bàn luận sôi nổi tại Trung Quốc. Một trong những sự việc gây chú ý là trường hợp một người đàn ông lớn tuổi đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ tại trung tâm thương mại vì không hiểu biển chỉ dẫn. Người này cho biết các biển báo chỉ sử dụng hình ảnh cách điệu và tiếng Anh, khiến ông nhầm lẫn khi tìm nhà vệ sinh.

Tại Trung Quốc, nhiều tấm biển báo nhà vệ sinh khiến nhiều người bối rối (Ảnh chụp màn hình)

Không ít cư dân mạng Trung Quốc cũng chia sẻ những trải nghiệm tương tự. Theo đó, biển báo WC tại nhiều địa điểm có thể được thiết kế từ các hình khối hình học như tam giác hướng lên, tam giác hướng xuống, hình tròn, đường chéo... Một số nơi lại sử dụng những họa tiết nghệ thuật, hình ảnh mặt nạ Kinh kịch Bắc Kinh hay bóng dáng trừu tượng để phân biệt khu vực nam và nữ.

Những thiết kế này có thể mang lại cảm giác mới lạ, tạo điểm nhấn cho không gian, nhưng cũng khiến không ít người lúng túng. Đặc biệt, với người lớn tuổi, trẻ em hoặc khách du lịch không quen thuộc với ngôn ngữ và ký hiệu tại địa phương, việc xác định đúng nhà vệ sinh đôi khi trở thành một thử thách không đáng có.

Một số bình luận được China News Service ghi nhận cũng phản ánh sự bất tiện này: "Đừng nói đến người lớn tuổi, ngay cả người trẻ như tôi đôi khi cũng không nhận ra. Có lúc tôi còn không dám bước vào"; "Dùng hai chữ Nam và Nữ khó đến thế sao?"; "Biển chỉ dẫn sinh ra để giúp mọi người thuận tiện hơn, chứ không phải khiến người ta thêm bối rối".

Nhiều người bày tỏ, biển báo nhà vệ sinh tuy là chi tiết nhỏ nhưng lại liên quan trực tiếp đến sinh hoạt thường ngày. Vì vậy, bên cạnh yếu tố thẩm mỹ và sáng tạo, thiết kế cần đặt nhu cầu thực tế của số đông lên hàng đầu.

Tham khảo: TEEPR, CCTV News.