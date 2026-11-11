Bác sĩ điều trị ung thư sốc khi phát hiện mắc ung thư phổi: Đây là 4 lời khuyên ông để lại trước khi qua đời

Hơn 20 năm đồng hành cùng người bệnh ung thư, vị bác sĩ cuối cùng phải đối mặt với căn bệnh này. Trước khi qua đời, ông để lại 4 lời khuyên đáng suy ngẫm.

“Là một bác sĩ điều trị ung thư phổi, tại sao chính tôi lại mắc căn bệnh này?”. Đó là câu hỏi mà bác sĩ Từ Lâm Hữu luôn trăn trở trong những ngày đầu sau khi được chẩn đoán mắc ung thư phổi.

Từ Lâm Hữu là bác sĩ phẫu thuật lồng ngực. Kể từ khi bắt đầu công tác vào năm 1990, ông đã tiếp nhận và điều trị vô số bệnh nhân ung thư phổi, ung thư thực quản. Trong sự nghiệp, ông từng nhận nhiều danh hiệu, trong đó có danh hiệu “10 bác sĩ xuất sắc của tỉnh An Huy” (Trung Quốc).

Khi bác sĩ chuyên khoa phổi mắc chính căn bệnh mình điều trị

Ngày 17/1/2011, bác sĩ Từ Lâm Hữu vẫn đi làm như thường lệ. Sau khi hoàn thành ca phẫu thuật buổi sáng, ông ăn qua loa rồi chuẩn bị về nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi chưa kịp trở về ký túc xá, ông bất ngờ co giật, người vặn xoắn rồi ngất lịm xuống đất.

Các đồng nghiệp nhìn thấy lập tức đỡ ông dậy và đưa đi kiểm tra. Khi tỉnh lại, ông đã nằm trên bàn chụp CT.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ Từ cảm nhận rõ không khí xung quanh có điều gì đó bất thường. Các đồng nghiệp tránh ánh mắt ông, y tá cũng không muốn nói nhiều. Khi ông hỏi về tình trạng bệnh, mọi người chỉ trả lời rằng chưa có kết quả.

Với sự nhạy cảm của một nhân viên y tế, ông linh cảm bệnh tình của mình không đơn giản.

Ngay trong ngày hôm đó, ông chuyển đến Bệnh viện Phổi Thượng Hải. Kết quả cuối cùng xác nhận ông mắc ung thư biểu mô tuyến phổi giai đoạn cuối, đã di căn lên não. Dù từng trải qua nhiều ca bệnh, vị bác sĩ vẫn không khỏi tuyệt vọng trước chẩn đoán này. Khi ấy, bác sĩ điều trị thậm chí nói thẳng rằng: “Không thể đảm bảo ông có thể sống qua 100 ngày”.

Giống như nhiều bệnh nhân khác, Từ Lâm Hữu cũng trải qua một khoảng thời gian dài tuyệt vọng. Ông không thể tin rằng mình, một bác sĩ chuyên khoa phổi, lại mắc ung thư phổi, thậm chí đã ở giai đoạn cuối.

B ác sĩ Từ Lâm Hữu đã điều trị cho rất nhiều bệnh nhân ung thư phổi, ung thư thực quản.

Tuy nhiên, ông nhanh chóng điều chỉnh tâm lý và cho rằng mình không thể cứ ngồi chờ cái chết. Ông bắt đầu tự xây dựng phác đồ điều trị cho bản thân, thực hiện xạ trị toàn não 5 ngày mỗi tuần nhằm loại bỏ các khối u di căn trong não.

Sau đó, theo lời khuyên của bác sĩ Khương Cách Ninh tại Bệnh viện Phổi Thượng Hải, ông tiến hành xét nghiệm đột biến gene. Kết quả cho thấy đột biến gene của ông đáp ứng điều kiện điều trị bằng thuốc nhắm trúng đích.

Cuối cùng, nhờ kết hợp thuốc nhắm trúng đích và xạ trị, bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối dần được kiểm soát. Sau 2 tháng điều trị, tổn thương ở phổi đã biến mất, các tổn thương trong não cũng từng bước thu nhỏ. Tình trạng bệnh tiến triển theo hướng tích cực.

Tháng 4/2012, sau hơn 100 ngày tạm rời vị trí công tác, bác sĩ Từ trở lại khám bệnh. Từng trực tiếp trải qua căn bệnh ung thư, ông có thêm những góc nhìn sâu sắc về hành trình chống chọi với bệnh tật. Ông không ngần ngại chia sẻ kinh nghiệm điều trị của mình với bệnh nhân, tạo được tiếng vang lớn trong và ngoài nước.

Sau năm 2012, tình trạng bệnh của ông dần ổn định. Sau khi vượt qua mốc 100 ngày, ông đặt mục tiêu sống thêm 3 năm; khi đạt được mục tiêu này, ông tiếp tục hướng đến 5 năm, rồi 10 năm.

Bằng nỗ lực của bản thân, bác sĩ Từ Lâm Hữu đã tạo nên kỳ tích: từ chỗ được dự đoán không thể sống quá 100 ngày, ông đã sống thêm tròn 10 năm. Cuối cùng, ông qua đời vào ngày 25/4/2021.

Bốn lời khuyên sau khi mắc ung thư, đáng để mỗi người suy ngẫm

Sau khi mắc bệnh, Từ Lâm Hữu vẫn giữ tinh thần lạc quan, tích cực và thường xuyên tham gia các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe. Ông chia sẻ kinh nghiệm chống chọi với ung thư, đồng thời nhìn nhận lại những yếu tố có thể liên quan đến căn bệnh của mình. Từ trải nghiệm đó, ông đưa ra 4 lời khuyên.

Thứ nhất, áp lực công việc và tình trạng kiệt sức kéo dài cần được chú ý.

Trong 10 tháng trước khi phát bệnh, Từ Lâm Hữu thường xuyên thực hiện hơn 20 ca phẫu thuật lớn mỗi tháng. Ông có thói quen đến bệnh viện từ sớm và thường sau 12 giờ đêm mới về nhà.

Cường độ làm việc cao đáng lẽ phải khiến ông mệt đến mức vừa đặt lưng đã ngủ thiếp đi. Thế nhưng, ông lại ăn không ngon, nằm trên giường cũng không thể chợp mắt. Áp lực công việc kéo dài cùng tình trạng làm việc quá sức khiến sức khỏe của ông phát đi những tín hiệu đáng lo ngại.

Thứ hai, không nên hoảng loạn tìm đến những phương pháp điều trị thiếu căn cứ.

Theo bác sĩ Từ, sau khi được chẩn đoán mắc ung thư, nhiều bệnh nhân thường rơi vào trạng thái lo lắng, vội vàng tìm kiếm các bài thuốc dân gian hoặc thử đủ loại thuốc được quảng cáo là có tác dụng đặc biệt.

Việc làm này có thể khiến người bệnh bỏ lỡ thời điểm điều trị phù hợp. Thay vì tự ý thử các phương pháp chưa được kiểm chứng, bệnh nhân nên tìm đến cơ sở y tế và tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ.

Thứ ba, không có loại thuốc nào có thể thay thế ý chí sống của người bệnh.

So với người bình thường, các bác sĩ thường xuyên chứng kiến ranh giới giữa sự sống và cái chết. Theo quan sát của bác sĩ Từ, nhiều bệnh nhân không chỉ suy sụp vì bệnh tật mà còn đánh mất tinh thần, ý chí sau khi biết mình mắc ung thư.

Ngay cả bác sĩ giỏi cũng khó có thể giúp đỡ một người bệnh đã hoàn toàn mất đi hy vọng sống. Vì vậy, duy trì tinh thần lạc quan, tích cực có thể hỗ trợ người bệnh trong quá trình điều trị.

Thứ tư, cần thay đổi những thói quen sinh hoạt không lành mạnh.

Trước khi mắc bệnh, bác sĩ Từ không kiêng thuốc lá, rượu bia và thường xuyên ăn đêm sau những ca trực kéo dài. Sau khi biết mình mắc ung thư, ông nhanh chóng thay đổi những thói quen này, không còn tham gia các buổi tiệc tùng, duy trì chế độ ăn uống điều độ, thanh đạm.

Mỗi tối sau bữa ăn, ông còn cùng gia đình đi dạo và vận động nhẹ nhàng.