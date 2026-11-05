Bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất kịp thời cứu người bệnh trên chuyến bay mới cất cánh được 15 phút

Sự việc được một hành khách trên chuyến bay chia sẻ lại trên mạng xã hội với nhiều xúc động: “Tự hào lắm, hai tiếng đồng bào, tự hào lắm tình người và y đức của những người con nước Việt. Đôi khi, sự tử tế và lòng trắc ẩn không cần phải tìm đâu xa, nó luôn ẩn chứa trong trái tim của mỗi người Việt Nam chúng ta”.

Theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất, trên chuyến bay VN1415 từ Buôn Ma Thuột đến TP.HCM, một nữ hành khách 64 tuổi xuất hiện tình trạng tăng huyết áp, chóng mặt, buồn nôn. Có mặt trên chuyến bay, BSCKII Nguyễn Văn Bé Hai (Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất) đã cùng các bác sĩ và phi hành đoàn hỗ trợ người bệnh.

BSCK2. Nguyễn Văn Bé Hai - Trưởng Khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Thống Nhất hỗ trợ người bệnh trên chuyến bay VN1415. (Ảnh: @amazingthinginvn)

Chuyến bay của Vietnam Airlines khởi hành lúc 19 giờ 50 phút, ngày 04-11. Theo lời kể của BSCKII Nguyễn Văn Bé Hai, sau khoảng 15 phút, nữ hành khách có biểu hiện run tay chân, chóng mặt, buồn nôn. Tiếp viên hàng không đến hỗ trợ ban đầu, nhưng sau khoảng 10 phút, các triệu chứng vẫn chưa thuyên giảm. Phi hành đoàn phát thông báo tìm kiếm nhân viên y tế trên chuyến bay.Ngồi cách người bệnh khoảng hai hàng ghế, bác sĩ Bé Hai nhanh chóng đến hỗ trợ. Có 4 bác sĩ cùng tham gia giúp đỡ nữ hành khách. Khi biết bác sĩ Bé Hai có chuyên môn tim mạch, các đồng nghiệp đã phối hợp để ông trực tiếp đánh giá và xử trí.

BSCK2. Nguyễn Văn Bé Hai trong buổi thăm khám cho người bệnh sáng ngày 05-11. (Ảnh: BV)

Qua kiểm tra, huyết áp của người bệnh ở mức 160/90 mmHg. Bác sĩ Bé Hai cho biết, người bệnh bị tăng huyết áp, kèm các triệu chứng chóng mặt, buồn nôn. Ông vừa trấn an, vừa cho người bệnh dùng 1 viên Amlor 5mg và ½ viên Concor 5mg và tiếp tục theo dõi. Khoảng 15 phút sau, tình trạng người bệnh cải thiện, giảm chóng mặt và dần ổn định.

Sau khi máy bay hạ cánh, tình trạng và quá trình hỗ trợ người bệnh được thông tin lại cho bộ phận y tế sân bay để tiếp tục tiếp nhận, đánh giá.

Từ trường hợp này, BSCKII Nguyễn Văn Bé Hai lưu ý người có bệnh tăng huyết áp cần dùng thuốc đầy đủ theo chỉ định, theo dõi huyết áp thường xuyên và kiểm tra huyết áp trước khi lên máy bay vì áp suất thay đổi có thể làm tăng huyết áp.

Sự việc được một hành khách trên chuyến bay chia sẻ lại trên mạng xã hội với nhiều xúc động: “Tự hào lắm, hai tiếng đồng bào, tự hào lắm tình người và y đức của những người con nước Việt. Đôi khi, sự tử tế và lòng trắc ẩn không cần phải tìm đâu xa, nó luôn ẩn chứa trong trái tim của mỗi người Việt Nam chúng ta”. Trong khoảnh khắc lo lắng ấy, hình ảnh các bác sĩ đến giúp đỡ, phối hợp với tiếp viên chăm sóc một người chưa từng quen biết đã để lại ấn tượng đẹp về trách nhiệm và tình người. Đó cũng là cách những giá trị tận tâm và nhân văn của nghề y lan tỏa trong cuộc sống.