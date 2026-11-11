3 phút sinh tử tại quán nhậu: Nữ điều dưỡng kịp thời hồi sức tim phổi, cứu người đàn ông ngưng tim sau khi uống 2 lít bia

Khoảnh khắc đối mặt với ranh giới sinh tử tại bàn ăn, sự quyết đoán của nữ điều dưỡng cùng nhóm bạn đã giành lại nhịp đập trái tim cho người đàn ông đột ngột ngưng tim ngoại viện.

Chơi xong trận cầu lông, anh P.V.T. (36 tuổi, ngụ phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM) cùng nhóm bạn ghé vào một quán ăn tại phường Phước Long giải khát. Nạp vào cơ thể khoảng 5 đến 6 ly bia hơi (mỗi ly khoảng 350ml, tương đương khảng 2 lít bia), anh T. vẫn sinh hoạt, trò chuyện bình thường. Thế nhưng chỉ khoảng 20 phút sau, sự cố nguy kịch bất ngờ ập đến: Anh T. đột ngột gục xuống tại bàn, toàn thân tím tái, rơi vào trạng thái mất ý thức hoàn toàn và ngừng thở.

Nữ điều dưỡng kịp thời giành giật sự sống cho người ngừng tim tại hiện trường

Sự việc xảy ra vào khoảng 22 giờ ngày 13/10 tại một quán ăn trên địa bàn phường Phước Long (TP.HCM). May mắn thay, chị Châu Nữ Kiều Trang (Điều dưỡng Khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức) tình cờ đang ngồi ăn uống cùng bạn ở bàn kế bên. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, chị lập tức tiến lại kiểm tra sinh hiệu của nạn nhân.

Nữ điều dưỡng kịp thời cứu người đàn ông ngừng tim tại quán nhậu (Ảnh từ BV)

Nhớ lại phút giây nguy cấp đó, chị Trang chia sẻ: “Lúc đó tôi đang cùng bạn tình cờ đang ăn uống ở bàn kế bên. Nhận thấy tình trạng nguy kịch, tôi nhanh chóng kiểm tra và xác định người bệnh không có mạch cảnh, ngừng thở. Tôi lập tức nhờ những người xung quanh gọi cấp cứu 115, đồng thời phối hợp với một người bạn ép tim và thổi ngạt. Sau khoảng 3 phút, người bệnh có mạch trở lại và dần tỉnh táo. Khoảng 20 phút sau, nhân viên cấp cứu 115 có mặt, ghi nhận sinh hiệu ổn định. Tuy nhiên, tôi vẫn đề nghị đưa anh P.V.T. đến bệnh viện kiểm tra ngay, vì người bệnh vừa trải qua tình trạng ngưng tim nguy hiểm”.

Trong quá trình sơ cứu, có ý kiến đề nghị ngừng hồi sức để đưa người bệnh lên taxi đến bệnh viện. Tuy nhiên, chị Trang cùng nhóm hỗ trợ vẫn tiếp tục thực hiện các biện pháp hồi sức ban đầu. Chị Trang cho biết, trong nhóm bạn đi cùng có 3 người làm việc trong ngành y tế, nhờ đó mọi người có thể phối hợp xử trí nhanh chóng trước tình huống nguy cấp.

Không chủ quan ngay cả khi người bệnh đã tỉnh lại

Sau khi được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức kiểm tra và nhập viện theo dõi, anh T. tỉnh táo, tiếp xúc tốt và sinh hiệu ổn định.

Sau sự việc, anh P.V.T. chia sẻ: “Tôi rất biết ơn chị Trang và những người có mặt tại hiện trường đã kịp thời hỗ trợ sơ cứu, giúp tôi vượt qua tình huống nguy hiểm. Qua sự việc này, tôi nhận thấy việc đến bệnh viện kiểm tra và theo dõi sức khỏe sau khi được cấp cứu là rất cần thiết”.

Anh P.V.T. tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức (Ảnh từ BV)

Trao đổi về trường hợp này, BSCKI. Lê Công Trí (Phó Trưởng khoa Nội Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức) cho biết ngưng tim là tình trạng cấp cứu tối khẩn cấp. Khi tim ngừng bơm máu, não và các cơ quan quan trọng bị thiếu oxy, có thể dẫn đến tử vong hoặc tổn thương nghiêm trọng nếu không được hồi sức kịp thời.

Bác sĩ Trí nhấn mạnh, người bệnh tỉnh lại sau hồi sức không đồng nghĩa với đã an toàn. Ngay cả khi mạch và ý thức phục hồi, người bệnh vẫn cần được đưa đến bệnh viện để xác định nguyên nhân ngưng tim, theo dõi nguy cơ tái diễn và phát hiện biến chứng.

Kỹ năng nhận biết và hồi sức tim phổi ngay khi nghi ngờ ngưng tim

Theo BSCKI. Lê Công Trí, sự can thiệp kịp thời của người chứng kiến có vai trò quan trọng trong cấp cứu ngưng tim ngoại viện. Ép tim ngoài lồng ngực giúp duy trì một phần tuần hoàn máu đến não và tim trong thời gian chờ lực lượng cấp cứu chuyên nghiệp.

Nhanh chóng ép tim ngoài lồng ngực kết hợp thổi ngạt khi nghi ngờ người ngừng tim (Ảnh: Dreamstime)

Khi phát hiện một người đột ngột bất tỉnh, không đáp ứng, không thở bình thường hoặc chỉ thở ngáp cá, cần nghĩ đến ngưng tim và thực hiện các bước sau:

- Hành động tức thì: Nhanh chóng gọi cấp cứu 115. Đồng thời huy động người xung quanh hỗ trợ, phân công người tìm máy khử rung tim tự động (AED) và người thực hiện hồi sức tim phổi.

- Ép tim đúng kỹ thuật: Đối với người trưởng thành, ép tim tại giữa ngực, trên nửa dưới xương ức, với tần số 100 đến 120 lần mỗi phút và độ sâu 5 đến 6cm. Sau mỗi lần ép, cần để lồng ngực nở lại hoàn toàn, hạn chế gián đoạn.

- Kết hợp thổi ngạt: Người đã được huấn luyện có thể kết hợp thổi ngạt theo tỷ lệ 30 lần ép tim và 2 lần thổi ngạt. Nếu không được đào tạo hoặc không thể thổi ngạt, cần duy trì ép tim liên tục.

Trường hợp có AED, cần bật máy và thực hiện theo hướng dẫn bằng giọng nói của thiết bị. Không chạm vào người bệnh khi máy đang phân tích nhịp tim hoặc yêu cầu sốc điện. Tiếp tục hồi sức cho đến khi nhân viên cấp cứu tiếp nhận hoặc người bệnh tỉnh lại và thở bình thường.

Nếu có máy khử rung tim, hãy bật máy và làm theo đúng hướng dẫn (Ảnh: Dreamstime)

Bác sĩ lưu ý, không đổ nước, cho người bệnh ăn uống hoặc dùng thuốc khi đang bất tỉnh; không tát, lay lắc, cạo gió hay bấm huyệt thay thế cho ép tim. Đặc biệt, không trì hoãn việc gọi cấp cứu để tìm người có chuyên môn.

Tổng hợp (SGGP, BV Đa khoa Thủ Đức)