Jun Ji Hyun tiết lộ thói quen tập luyện và ăn nhiều protein hàng ngày

Trong một video được phát hành vào tuần qua, Jun Ji Hyun đã xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình YouTube "Zzin Genius Hong Jin-kyung". Đây là lần đầu tiên cô xuất hiện trong một chương trình giải trí trên YouTube. Cô đã chia sẻ chi tiết về cách sắp xếp một ngày của mình: "Tôi thức dậy lúc 6 giờ sáng và tập luyện khi bụng đang đói. Dạo này tôi thích chạy bộ và đấm bốc. Tôi đã nói với gia đình rằng tôi ổn với mọi thứ miễn là tôi có thể tập luyện".

Khi được hỏi tại sao cô tập thể dục mỗi ngày, Jun Ji Hyun cho biết phương pháp của cô đã thay đổi theo từng giai đoạn của tuổi tác và điều này có thể thấy rất rõ khi nhìn lại.

"Khi còn trẻ, mục tiêu của tôi là giảm cân. Nhưng khi lớn tuổi hơn, tôi cảm nhận được tầm quan trọng của việc tập thể dục đối với cơ thể mình" - cô nói - "Tôi nghĩ về nó như một điều tôi sẽ tiếp tục học hỏi trong suốt quãng đời còn lại, bất kể môn thể thao nào".

Khi nói về chế độ ăn uống của mình, Jun Ji Hyun cho biết: "Thứ tôi quan tâm nhất là thực phẩm. Tôi tập thể dục khi bụng đói và ăn trưa muộn vào khoảng 2 giờ chiều".

Cô nói chi tiết hơn về chế độ của mình, cô cho biết các bữa ăn của mình chủ yếu tập trung vào protein. "Tôi thường ăn trứng, bơ và rau vào bữa trưa. Nếu muốn ăn thêm một chút, tôi sẽ ăn sữa chua Hy Lạp. Tôi không hoàn toàn tránh xa carbohydrate, nhưng tôi cố gắng lựa chọn những gì tốt cho cơ thể."

Ngôi sao của phim "Cô nàng ngổ ngáo" cho biết cô hiếm khi ăn đồ cay và uống rất ít rượu. "Tôi cạn kiệt năng lượng vào buổi tối, vì vậy tôi thường ăn tối vào khoảng 5 giờ chiều".

Jun Ji Hyun sẽ trở lại màn ảnh rộng với bộ phim "Colony" năm 2026.