Bữa sáng mùa đông nhanh và bổ dưỡng: 4 món làm chỉ 10 phút vừa ngon miệng, ấm cơ thể và dịu dạ dày

Vào một buổi sáng mùa đông, không gì tuyệt vời hơn việc những người thân yêu kéo chăn ra rời khỏi giường là đã ngửi thấy mùi thơm của bữa sáng nóng hổi. Đối với các bà nội trợ vừa phải chu toàn việc nhà lại bận bịu việc xã hội thì những bữa ăn bổ dưỡng, dễ tiêu hóa, lại nhanh chóng và dễ chuẩn bị là rất cần thiết. Dưới đây chúng tôi gợi ý cho bạn 4 món ăn làm "thần tốc" chỉ trong khoảng 10-15 phút là bạn đã có bữa sáng dễ dàng bắt đầu ngày mới với đầy đủ năng lượng, dinh dưỡng.

1. Cháo ngũ cốc ấm áp và bổ dưỡng + trứng luộc lòng đào + salad rau xanh

Vào mùa đông, một bát cháo ngũ cốc nóng hổi chính là thứ giúp làm dịu dạ dày. Tối hôm trước, hãy chuẩn bị một ít kê, yến mạch, gạo lứt và đậu đỏ cho vào nồi cơm điện, nhấn nút "nấu cháo", và bạn sẽ có ngay một bát cháo mềm ngọt sẵn sàng để thưởng thức vào sáng hôm sau. Luộc một quả trứng lòng đào – lòng trắng mịn, lòng đỏ còn chảy – rồi đập vỡ và cho vào cháo để có ngay hương vị trứng thơm ngon. Cắt nhỏ một ít cải thìa, thêm chút muối, nước tương và dầu mè, trộn đều, món ăn này sẽ thanh mát, không ngấy và là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào.

2. Súp củ mài, táo đỏ và sữa + bánh mì nướng nguyên cám + cam canh

Củ mài là một loại thực phẩm tuyệt vời để bồi bổ dạ dày vào mùa đông. Gọt vỏ, rửa sạch rồi thái miếng nhỏ. Sau đó hấp chín củ mài trong khoảng 15 phút. Sau đó lấy ra dùng mặt phẳng của dao ấn mạnh để nghiền nhuyễn. Đổ sữa tươi vào một chiếc nồi nhỏ, thêm củ mài đã nghiền vào và đun nhỏ lửa cho đến khi vừa sôi. Thêm vài quả táo đỏ đã bỏ hạt và nấu cho đến khi mềm và sánh lại. Một bát súp này sẽ làm ấm bạn từ đầu đến chân. Dùng kèm với hai lát bánh mì nướng nguyên cám, phết bơ đậu phộng không đường, và hai quả cam canh, ngọt và mọng nước. Đó là một bữa sáng hoàn chỉnh với tinh bột, protein và vitamin. Trẻ có thể ăn nhanh và đến lớp, còn các bà mẹ có thể thưởng thức trước khi đi làm.

3. Bánh kếp củ cải và trứng + sữa đậu nành nóng

Nạo củ cải trắng thành sợi nhỏ, thêm chút muối và ướp trong 5 phút. Vắt bớt nước thừa, thêm hai quả trứng, một thìa bột mì và lượng nước vừa đủ để tạo thành hỗn hợp bột sền sệt. Phết một lớp dầu mỏng lên chảo, đổ bột vào để tạo thành những chiếc bánh tròn nhỏ, rồi chiên trên lửa nhỏ cho đến khi vàng nâu cả hai mặt. Bánh sau khi hoàn thành sẽ giòn bên ngoài và mềm bên trong, có vị ngọt nhẹ của củ cải. Ăn kèm với một cốc sữa đậu nành nóng hổi, đây là một bữa ăn ấm áp và bổ dưỡng mà cả người lớn và trẻ em đều thích.

4. Bánh bí ngô và kê hấp + hạt óc chó + sữa nóng

Hấp bí ngô cho đến khi chín mềm, sau đó nghiền nhuyễn. Trộn bí ngô nghiền với kê đã ngâm mềm, bột mì đa dụng và men nở. Thêm nước ấm và nhào thành bột mịn. Để bột nở gấp đôi. Bạn có thể cho vào khuôn hoặc lấy một miếng bột nhỏ, vo tròn, cho vào nồi hấp và hấp trong 15 phút. Bánh bí ngô và kê hấp mềm ngọt đã sẵn sàng! Thưởng thức cùng vài hạt óc chó và một cốc sữa nóng để có một bữa sáng ngon miệng và bổ dưỡng, giúp bạn no đến trưa.

Bữa sáng mùa đông không cần phải cầu kỳ. Chỉ cần tuân theo nguyên tắc "ấm áp, bổ dưỡng và nhanh chóng" là bạn đã có một bữa ăn ngon miệng và lành mạnh. Các bà mẹ có thể chuẩn bị nguyên liệu từ tối hôm trước, có thể dễ dàng chế biến một bữa sáng ấm lòng chỉ trong 10 phút mỗi ngày để bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng.