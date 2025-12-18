Người phụ nữ 66 tuổi có mật độ xương như tuổi 50, câu chuyện phía sau khiến nhiều người tự hỏi "sao mà dễ thế?"

Trong phòng khám hôm ấy, giữa rất nhiều kết quả đo mật độ xương cho thấy tình trạng thiếu xương hoặc loãng xương nặng ở người cao tuổi, một con số khiến bác sĩ đặc biệt chú ý: -1,4. Chủ nhân của kết quả này là một người phụ nữ 66 tuổi, dáng người nhỏ nhắn, đi lại nhanh nhẹn, tinh thần minh mẫn và gần như không có biểu hiện của những vấn đề xương khớp thường thấy ở độ tuổi này.

Theo đánh giá y khoa, ở tuổi ngoài 60, nhiều người đã bước vào giai đoạn loãng xương rõ rệt, với T-score thường dưới –2,0, thậm chí –2,5. Việc một người 66 tuổi vẫn duy trì mật độ xương ở mức –1,4 - tức chỉ thuộc nhóm thiếu xương nhẹ - được xem là kết quả rất hiếm gặp. Điều này đồng nghĩa với việc nguy cơ gãy xương của bà thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung cùng độ tuổi.

Khi được hỏi về lối sống, người phụ nữ cho biết bà không có bí quyết đặc biệt hay phương pháp điều trị đắt tiền nào. Tuy nhiên, có 4 thói quen bất di bất dịch mà bà kiên trì thực hiện hàng ngày.

Thứ nhất là kiên trì tập luyện

Sau khi nghỉ hưu, bà duy trì thói quen vận động đều đặn mỗi ngày. Những buổi đi bộ, khiêu vũ nhẹ, tập giãn cơ hay các bài tập chịu lực đơn giản đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt thường nhật. Bà tin rằng việc để cơ thể "động" mỗi ngày giúp xương luôn được kích thích và không bị suy yếu theo thời gian.

Đặc biệt, các bài tập thể hình, chẳng hạn như nâng vật nặng hoặc thực hiện động tác squat, có thể trực tiếp kích thích xương và giúp xương tăng mật độ.

Bà chia sẻ một trải nghiệm ở siêu thị của mình mà ai nghe cũng không khỏi bật cười lẫn thán phục. Hôm đó, bà xách hai bao gạo lớn và đi bộ vài cây số về nhà một cách dễ dàng, trong khi những người trẻ xung quanh bà thì không thể nào xách nổi. Trải nghiệm này đã giúp bà nhận ra sâu sắc lợi ích của việc tập thể dục.

Thứ hai, chế độ ăn uống cân bằng

Chế độ ăn uống cũng là điều bà đặc biệt chú trọng. Trong nhiều năm, bà duy trì thói quen ăn uống cân đối, đảm bảo bổ sung đầy đủ canxi, protein và các vi chất cần thiết cho xương. Sữa, cá, rau xanh và các loại hạt thường xuyên xuất hiện trong bữa ăn hằng ngày của bà. Bà không chạy theo các chế độ ăn kiêng cực đoan, cũng không bỏ bữa, bởi theo bà, cơ thể chỉ khỏe khi được nuôi dưỡng đúng cách.

Thứ ba, duy trì sự tỉnh thức

Không chỉ chăm sóc thể chất, người phụ nữ này còn giữ cho mình một tinh thần ổn định. Bà dành thời gian cho những hoạt động giúp thư giãn tâm trí, tránh để căng thẳng kéo dài. Theo các nghiên cứu y khoa, stress mạn tính có thể ảnh hưởng đến nội tiết và gián tiếp làm tăng tốc độ mất xương, đặc biệt ở phụ nữ lớn tuổi. Việc giữ tinh thần lạc quan, cân bằng vì thế đóng vai trò không nhỏ trong việc bảo vệ hệ xương.

Bà từng chia sẻ rằng nhiều người trong nhóm bạn của bà đang trải qua căng thẳng, dẫn đến sức khỏe suy giảm. Thông qua thiền định, bà đã vượt qua thành công những khó khăn của bản thân và giúp bạn bè trong cộng đồng tìm ra cách đối phó với căng thẳng.

Thứ tư, tránh những thói quen xấu

Đáng chú ý, trong suốt nhiều năm, bà không hút thuốc và gần như không sử dụng rượu bia. Những thói quen này, theo các bác sĩ, là yếu tố nguy cơ hàng đầu khiến mật độ xương suy giảm nhanh, làm tăng nguy cơ gãy xương ở người cao tuổi. Chứng kiến nhiều người quen phải nhập viện vì gãy xương sau những cú ngã nhẹ, bà càng ý thức rõ hơn việc giữ gìn lối sống lành mạnh.

Từ góc nhìn y khoa, trường hợp của người phụ nữ 66 tuổi này cho thấy mật độ xương không hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi tác. Lối sống, vận động, dinh dưỡng và sức khỏe tinh thần có thể quyết định rất lớn đến việc xương "già" nhanh hay chậm. Một kết quả –1,4 ở tuổi 66 không chỉ là con số đáng mừng, mà còn là lời nhắc nhở rằng việc chăm sóc xương nên bắt đầu từ sớm và duy trì suốt đời.

Các bác sĩ khuyến cáo, đo mật độ xương định kỳ, đặc biệt ở phụ nữ sau 40 tuổi, kết hợp điều chỉnh lối sống kịp thời, có thể giúp làm chậm quá trình mất xương và giảm đáng kể nguy cơ gãy xương khi về già. Trường hợp trên là minh chứng rõ ràng rằng, với sự chủ động và kiên trì, con người hoàn toàn có thể "giữ trẻ" cho hệ xương của mình, ngay cả khi tuổi đã ngoài lục tuần.