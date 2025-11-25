Ăn trứng vào bữa sáng, 9/10 gia đình đang ăn sai cách

Mùi trứng rán thơm lừng vừa lan vào phòng ngủ, nhiều người còn ngái ngủ đã vội vàng ăn ngay món được gọi vui là “quả bom dinh dưỡng”. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc phần lòng đỏ tan trên đầu lưỡi, bạn có thể đang mắc những sai lầm mà phần lớn gia đình đều gặp phải mỗi sáng.

1. Trứng có nên ăn hằng ngày hay không?

Theo Hướng dẫn Dinh dưỡng cho người dân Trung Quốc, mỗi người nên ăn 1 quả trứng nguyên mỗi ngày; người tập gym có thể tăng thêm lượng đạm tùy nhu cầu. Cholesterol trong lòng đỏ không “xấu” như nhiều người nghĩ, thậm chí còn chứa lecithin, chất hỗ trợ chuyển hóa chất béo.

Trứng luộc là cách giữ lại dinh dưỡng tốt nhất. Trứng rán ở nhiệt độ trên 120 độ C dễ tạo ra các chất glycat hóa có hại. Trứng lòng đào chỉ nên ăn khi trứng đạt chuẩn dùng sống, bởi trứng thông thường vẫn có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella (Salmonella).

Người không dung nạp lactose có thể dùng trứng thay sữa để bổ sung đạm. Riêng người ăn chay cần kết hợp thêm đậu và các loại hạt để đủ axit amin thiết yếu.

2. Những hiểu lầm phổ biến về trứng

Nhiều người tin “trứng gà ta bổ hơn”, nhưng kết quả kiểm nghiệm cho thấy trứng từ trang trại thậm chí có vitamin D cao hơn khoảng 30%. Sự khác biệt phần lớn nằm ở công thức thức ăn, không phụ thuộc hoàn toàn vào cách nuôi.

Trứng hoàn toàn có thể ăn cùng sữa đậu nành. Tin đồn xuất phát từ việc đậu nành sống chứa chất ức chế men tiêu hóa; tuy nhiên chất này bị phá hủy sau khi đun sôi 15 phút. Điểm cần tránh là không dùng sữa đậu nành chưa được nấu chín.

Khi sốt, cơ thể vẫn cần nhiều đạm để phục hồi mô tổn thương, vì thế không nhất thiết phải kiêng trứng, trừ khi người bệnh bị dị ứng đạm. Điều cần lưu ý là chọn cách chế biến ít dầu.

3. Những nguyên tắc kết hợp trứng tốt cho sức khỏe

Trứng kết hợp thực phẩm giàu vitamin C như cà chua (kèm một chút giấm) giúp tăng hấp thu sắt. Ớt chuông xào trứng cũng là lựa chọn lành mạnh.

Trứng đi kèm tinh bột tốt như bánh mì nguyên cám giúp cơ thể tận dụng protein hiệu quả hơn 40% so với ăn trứng đơn lẻ. Tuy nhiên, nên chọn bánh mì nguyên cám thật, không phải loại nhuộm màu caramel.

Nếu rán trứng, dầu ô liu là lựa chọn phù hợp hơn dầu đậu nành vì chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn – hỗ trợ hấp thu vitamin tan trong dầu. Salad trứng với bơ cũng là gợi ý được nhiều chuyên gia khuyến khích.

4. Gợi ý sử dụng trứng cho từng nhóm đối tượng

Phụ nữ mang thai có thể ăn 1-2 quả mỗi ngày để bổ sung choline, chất quan trọng cho sự phát triển não bộ thai nhi, nhưng cần kiểm soát số lượng nếu có đái tháo đường thai kỳ.

Người tập thể thao có thể ăn 3 lòng trắng 1 quả trứng nguyên trong 30 phút sau tập, kèm thêm tinh bột hấp thu nhanh.

Người có mỡ máu cao, huyết áp cao hoặc tiểu đường không bắt buộc phải bỏ lòng đỏ. Mức 4-5 quả nguyên mỗi tuần vẫn được xem là an toàn, miễn là tránh chế biến bằng mỡ động vật.

Trước khi nấu, hãy kiểm tra vỏ trứng xem có nứt hay không. Trứng lấy từ tủ lạnh nên để “hồi nhiệt” trước khi gặp nhiệt cao để tránh nứt vỏ. Một quả trứng nhỏ bé nhưng chứa rất nhiều bí quyết dinh dưỡng, chỉ cần hiểu đúng, bữa sáng sẽ tốt hơn rất nhiều.

Nguồn và ảnh: Sohu