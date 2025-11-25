Mỹ đánh giá đây là loại cá tốt bậc nhất thế giới, ít “ngậm” thuỷ ngân, cực bổ tim mạch: Việt Nam có bán nhiều

Chế độ ăn bổ sung nhiều cá thường được các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bởi đây là loại thực phẩm lành mạnh, giàu protein và các khoáng chất quan trọng. Tiêu thụ cá thường xuyên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim mạch, tăng cường thể lực và cải thiện tâm trạng, giảm nguy cơ trầm cảm.

Cá hồi là cái tên được nhiều chuyên gia Mỹ khen ngợi. Theo Giáo sư khoa học thực phẩm và dinh dưỡng ĐH Maine (Mỹ), cá hồi là “vô địch” trong các loại cá lành mạnh nhất bởi đây là nguồn cung cấp omega 3 dồi dào. Chỉ cần một khẩu phần ăn cá hồi khoảng 85g đã cung cấp đủ lượng omega 3 cơ thể cần theo khuyến nghị của Viện Y tế quốc gia Mỹ.

Chuyên gia người Mỹ Mascha Davis cho biết: “Axit béo omega-3 dồi dào trong cá hồi hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm viêm. Loại cá này cung cấp protein chất lượng cao, cần thiết cho sự phát triển và phục hồi cơ bắp. Vi chất dinh dưỡng quan trọng như vitamin D, selen góp phần vào việc cải thiện sức khoẻ tổng thể”.

Bên cạnh đó, chuyên gia dinh dưỡng Melissa Mitri khẳng định: “Cá hồi là một trong những loại cá tốt cho sức khoẻ nhất vì giàu chất béo omega 3, protein, vitamin B12, D và khoáng chất như selen, hỗ trợ chức năng miễn dịch và sức khỏe xương”. Chuyên gia Mitri cũng nhấn mạnh cá hồi chứa ít thuỷ ngân, kim loại nặng gây độc cho hệ thần kinh và nhiều cơ quan khác, nên cá hồi hoang dã hay cá hồi nuôi đều tương đối an toàn. Dưới đây là những lợi ích cụ thể của cá hồi:

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Axit béo omega 3 trong cá hồi có lợi cho tim vì có thể làm giảm huyết áp , giảm triglyceride và giảm cholesterol “xấu”. Cá hồi là một phần trong chế độ ăn Địa Trung Hải được đánh giá cao bởi sự cân bằng dinh dưỡng và giúp kéo dài tuổi thọ.

Tăng cường chức năng não

Nghiên cứu cho thấy việc bổ sung nhiều axit béo omega-3 có thể tăng cường hồi hải mã, vùng não liên quan đến trí nhớ và khả năng học tập. Các nghiên cứu khác cũng cho thấy việc tiêu thụ cá thường xuyên làm giảm tình trạng mất trí nhớ do tuổi tác và có thể cải thiện trí nhớ, giảm nguy cơ mắc Alzheimer.

Julia Zumpano, chuyên gia của hệ thống y tế Cleveland Clinic (Mỹ) cho biết: “Cá giàu axit béo omega 3 như cá hồi có tác dụng chống viêm, cải thiện quá trình lão hóa nhận thức. Vitamin D trong cá hồi rất quan trọng với sức khỏe tinh thần, giúp cải thiện tâm trạng tổng thể và điều hòa giấc ngủ của bạn”.

Tăng khối lượng cơ

Cá hồi chứa cả protein và axit béo omega 3, rất quan trọng cho sự phát triển cơ bắp. Một nghiên cứu năm 2021 cho thấy ăn 2 khẩu phần cá hồi mỗi tuần có thể làm tăng đáng kể khối lượng cơ bắp, ngăn ngừa mất cơ và giúp cơ thể phục hồi, phù hợp với chế độ ăn của người thường xuyên vận động thể chất.

Hỗ trợ xương chắc khỏe

Một khẩu phần cá hồi cung cấp hơn một nửa lượng vitamin D khuyến nghị hàng ngày. Loại vitamin này rất quan trọng trong việc hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi, sức khỏe xương và ngăn ngừa loãng xương.

Chống viêm, giảm lão hoá

Ăn nhiều các loại các béo như cá hồi góp phần giảm tác động của tình trạng viêm, giúp kiểm soát một số bệnh mãn tính, bao gồm tiểu đường và ung thư.

Sự kết hợp giữa axit béo omega 3 và hàm lượng cao chất chống oxy hóa astaxanthin trong cá hồi có thể giúp duy trì độ đàn hồi của da, giảm các dấu hiệu lão hóa và bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV .