“Ma nữ đẹp nhất Thái Lan” Mai Davika trẻ mãi nhờ 1 kiểu ăn uống gói gọn trong 4 từ

Trong làng giải trí Thái Lan, Mai Davika không chỉ là biểu tượng nhan sắc mà còn là hiện thân của vẻ đẹp thanh lịch và hiện đại. Sinh năm 1992, diễn viên mang 2 dòng máu Thái - Bỉ này đã bước qua ngưỡng tuổi 30 nhưng vẫn giữ được diện mạo tươi trẻ, làn da căng bóng và vóc dáng mảnh mai như thuở đôi mươi. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trên mạng xã hội, Mai đều khiến công chúng trầm trồ bởi vẻ ngoài dường như "không tuổi".

Câu trả lời cho bí quyết trẻ lâu của Mai hóa ra rất giản dị và gói gọn trong 4 chữ: "Ăn uống lành mạnh".

Ăn uống lành mạnh: Chiếc "chìa khóa vàng" giúp Mai chống lão hóa từ rất sớm

Dù lịch trình quay phim, quảng cáo bận rộn, Mai luôn duy trì thói quen tự chuẩn bị bữa ăn tại nhà với nguyên liệu tươi sạch. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ những bữa ăn rất "xanh": Salad rau củ, cá hấp, canh thanh đạm, yến mạch hoặc trái cây tươi cho bữa sáng. Nguyên tắc của Mai là:

- Ít dầu mỡ.

- Hạn chế đường và muối.

- Ưu tiên thực phẩm nguyên chất, ít chế biến.

- Đủ đạm, giàu chất xơ và vitamin.

Theo nhiều nghiên cứu dinh dưỡng, chế độ ăn nhiều thực phẩm tự nhiên giàu vitamin C, E, beta-carotene và polyphenol giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương oxy hóa, nguyên nhân chính khiến da chảy xệ, mất độ đàn hồi sớm. Một nghiên cứu đăng trên Journal of the American College of Nutrition cho thấy, chế độ ăn nhiều rau củ và cá có liên quan trực tiếp đến việc giảm dấu hiệu lão hóa da sớm nhờ giảm viêm và tăng tổng hợp collagen.

Không chỉ tốt cho da, chế độ ăn "xanh - sạch - nguyên bản" còn giúp ổn định đường huyết, hạn chế mỡ nội tạng, từ đó giữ dáng lâu dài mà không cần ăn kiêng cực đoan. Mai Davika từng chia sẻ cô không tin vào việc giảm cân cấp tốc. Thay vào đó, cơ thể đẹp tự nhiên khi được nuôi dưỡng đúng cách.

Tóm gọn triết lý ăn uống của Mai: Cơ thể khỏe từ bên trong thì vẻ đẹp tự nhiên sẽ tự sinh ra.

Những thói quen khác giúp Mai Davika "không tuổi"

1. Tập gym đều đặn nhưng không quá sức

Mai thường tập gym dưới sự hướng dẫn của huấn luyện viên riêng, với các bài tập toàn thân kết hợp tạ nhẹ, squats, plank, cardio và bài tập cải thiện tư thế. Cô quan niệm tập đều quan trọng hơn tập nặng.

Thể dục cường độ vừa phải làm tăng tuần hoàn máu, cải thiện quá trình vận chuyển oxy và dinh dưỡng đến da. Nhiều nghiên cứu của Harvard Health cũng cho thấy, tập luyện thường xuyên giúp giảm stress oxy hóa, từ đó làm chậm lão hóa tế bào.

2. Yêu thích yoga và pilates

Mai Davika duy trì song song yoga và pilates, 2 bộ môn giúp cơ thể dẻo dai, cải thiện sự cân bằng, tăng sức mạnh cơ lõi và giữ tinh thần thư thái. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Women & Aging cho thấy, yoga giúp giảm hormone gây stress (cortisol), tác nhân đẩy nhanh lão hóa da.

Không chỉ cơ thể săn chắc, Mai giữ được đường cong tự nhiên và thần thái nhẹ nhàng, đúng chuẩn "đẹp từ trong ra ngoài".

3. Kem chống nắng là vật bất ly thân

Kể cả khi chỉ ở trong nhà, Mai Davika vẫn bôi kem chống nắng. Cô từng chia sẻ: "Tôi không bao giờ ra khỏi cửa nếu chưa thoa kem chống nắng".

Các nghiên cứu da liễu chứng minh tia UVA xuyên qua cửa kính và là nguyên nhân chính gây đốm nâu, nếp nhăn, phá hủy collagen, lão hóa quang học (photoaging).

Vì vậy, kem chống nắng không chỉ để chống đen mà là biện pháp phòng chống lão hóa mạnh nhất, rẻ nhất và dễ thực hiện nhất.

Ở tuổi 30+, Mai Davika vẫn trẻ trung, mảnh mai và rạng rỡ. Bí quyết của cô không nằm ở những phương pháp làm đẹp cầu kỳ mà bắt đầu từ thói quen nhỏ: Ăn uống lành mạnh, tập luyện điều độ và bảo vệ làn da khỏi tia UV.

Đôi khi, chống lão hóa không cần phức tạp. Chỉ cần chọn đúng cách sống và kiên trì với nó từ hôm nay.