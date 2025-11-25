Đừng chụp mác “chấm hết” cho combo vừa cận nặng vừa loạn nữa! Mình đã sai, các bạn đừng “dại” như mình!

Giới thiệu một chút để các bạn biết tại sao mình tự mắng mình là “dại”. Mình tên Thanh Huyền, đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình. Mình bắt đầu phải đeo kính cận từ cấp hai và đến tận năm 32 tuổi.

Mình hối hận vì không đi mổ cận sớm hơn!

Dù làm trong ngành y mình vẫn mắc sai lầm là tưởng combo vừa cận nặng vừa loạn coi như “chấm hết”.

Khi đồng nghiệp nhìn vào cặp kính dày như đít chai của mình và hỏi “Sao Huyền không mổ cận đi?” thì mình chỉ cười trừ cho qua hoặc bảo là “khó lắm”.

Nhiều khi còn cố cười mà nói đùa: “Ôi đeo kính mãi cũng quen, thiếu lại không chịu được”. Nhưng quen là quen thế nào được. Cặp kính cận làm mình khổ trăm đường, trong thâm tâm xác định cả đời sống chung với nó rồi nhưng nhiều khi vẫn tủi thân phát khóc.

Đó là những lúc bỏ kính ra dù đứng gần cũng chẳng nhận ra ai, hay bị họ hàng bảo là bơ không chịu chào. Là những khi muốn xúng xính váy áo, trang điểm thật đẹp thì cặp kính to đùng lại cản trở. Là những ngày đầu tiên khi thức dậy phải lần mò đi tìm kính, thiếu thì không được mà tháo ra vừa không thấy gì vừa sợ mắt dại, xấu vì hay nheo mắt nên nhiều nếp nhăn. Là những đợt đi đường trời mưa vừa sợ vừa buồn khi kính ướt, phải lấy tay lau liên tục.

Đỉnh điểm là đến khi mình làm điều dưỡng. Công việc bận rộn liên tục lại yêu cầu sự tỉ mỉ, cẩn trọng và chính xác. Nhưng cặp kính cận quá dày khiến mình mệt mỏi hơn trong những đêm trực căng thẳng. Thậm chí, việc đeo khẩu trang cả ngày khiến cặp kính đọng hơi nước rất khó nhìn, nhất là vào mùa đông.

Cặp kính cận dày ảnh hưởng rất nhiều tới công việc và cuộc sống của mình, nhất là vào mùa mưa hay mùa lạnh

Thời gian đeo kính quá nhiều cũng khiến mình khô mắt, mỏi mắt, đau đầu thường xuyên. Nói những người vừa cận vừa loạn như mình trong nghề này vừa phải chạy đua với thời gian, vừa phải chiến đấu với cặp kính cũng chẳng sai.

Mình đã từng sai, nhưng sai thì phải sửa!

Hiện tại, sau khi mổ cận và lấy lại thị lực 10/10, mình càng thêm hối hận về những ngày còn “dại”. Mình đã từng chấp nhận và "buông xuôi" số phận. Mình cứ tin vào những định kiến cũ: cận loạn nặng thì mổ không hiệu quả, rủi ro cao, rồi lại tái cận, rồi biến chứng, rồi mất nhiều thời gian hồi phục sẽ ảnh hưởng tới công việc. Hóa ra, tất cả chúng đều sai lầm!

Nhưng không phải sai lầm nào cũng là “ngõ cụt”. Sai thì sửa và mình đã sửa cái tư duy ấy thành công nhờ chính đồng nghiệp và bệnh nhân của mình. Một người là bác sĩ có con trai mổ cận trước khi đi du học, một người là mẹ hai con quyết tâm mổ cận xong mới mang thai đứa thứ ba.

Thế là mình bắt đầu tự tìm hiểu một cách nghiêm túc và nhận ra công nghệ mổ cận tiến bộ đến thế nào. Mình lên danh sách các bệnh viện mắt theo tiêu chuẩn cá nhân và dùng ngày nghỉ phép quý giá “khăn gói” tới Hà Nội thăm khám thử. Ban đầu chỉ là “khám cho biết” xem combo vừa cận nặng vừa loạn trên 2 độ như mình có mổ được hay không thôi, nhưng rồi mình mổ cận ngay buổi chiều ngày hôm ấy, tại bệnh viện thứ 2 trong danh sách mình ghé thăm.

Ở tuổi 32, mình quyết tâm “xoá cận” và mình đã thành công!

Nếu phải kể lý do mình chọn mổ mắt ở đây thì nhiều lắm. Thứ nhất, đây là viện mắt lâu đời và có tiếng, được thành lập sau chương trình hợp tác nhãn khoa giữa Bộ Y tế Việt Nam và Liên Bang Nga.

Thứ hai, bệnh viện dẫn đầu Việt Nam và khu vực Đông Nam Á về xóa cận Smile, đã có nhiều người nổi tiếng như hoa hậu, ca sĩ, người mẫu, diễn viên đến đây xóa cận. Thứ ba, mình được các bác sĩ Nga trực tiếp thăm khám kĩ lưỡng với hàng loạt thiết bị hiện đại và chuyên nghiệp.

Cuối cùng, mình nghĩ chọn Bệnh viện Mắt Quốc tế Việt - Nga giống như “định mệnh” ấy, bởi mình chỉ bốc thăm cho vui trong lúc chờ nhưng lại trúng ngay giải thưởng lớn nhất ngày hôm ấy là 5 triệu đồng.

Sau khi được các bác sĩ giải thích tỉ mỉ, những lo lắng trước khi xóa cận được hóa giải. Mình mạnh dạn chọn mổ phương pháp SMILE pro vì nó phù hợp với người có độ cận cao lại loạn thị như mình. Hơn nữa, mổ xong vài giờ là được về nhà rồi, ngày hôm sau có thể sinh hoạt gần như bình thường, đi làm được nữa. Kỳ diệu nhất, mình cứ nghĩ mổ mắt là phải đau nhưng tia laser chiếu có 8 - 10 giây mỗi mắt, chưa kịp cảm nhận gì đã xong rồi.

SMILE pro là phương pháp “cứu tinh” với những người vừa cận vừa loạn giống như mình

Hiện tại, mình đã “thoát kính”, xóa cận thành công, đồng nghiệp vẫn trêu như vừa đi… thẩm mĩ về. Không đeo kính xinh xắn, trẻ trung hẳn ra. Công việc và sinh hoạt hàng ngày của mình đều thoải mái hơn, ngay cả tâm lý cũng tự tin hơn hẳn. Mình chỉ hy vọng, những người cận nặng hoặc vừa cận nặng vừa loạn cao như mình cũng sớm thoát khỏi cặp kính gọng thành công. Đừng “dại” như mình mà bỏ lỡ cơ hội sở hữu đôi mắt khỏe hơn và đẹp hơn nhé!