1 bộ phận của cá là biểu tượng của sự giàu có tại Trung Quốc: Cực bổ dưỡng nhưng người Việt hay vứt đi

Bong bóng cá từng là một phụ phẩm bỏ đi. Thế nhưng hiện nay, nó lại trở thành một mặt hàng thượng hạng, có giá đắt đỏ. Tùy từng loại cá, giá bong bóng dao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng, thậm chí 1 tỷ đồng trên mỗi kg. Ví như bong bóng cá ba sa và cá tra loại đẹp có giá bán lẻ khoảng 1,6 triệu đồng/kg; bong bóng cá chẽm từ 3 - 5 triệu đồng/kg. Đắt đỏ nhất là bong bóng cá sủ vàng với mức giá có thể lên tới 45.000 - 55.000 USD/kg (hơn 1 tỷ đồng).

Bong bóng cá phơi khô (Ảnh minh họa).

Sở dĩ giá bong bóng cá tăng cao là do nguồn cung hạn chế bởi khâu chế biến công phu. Thêm vào đó, nhu cầu từ Trung Quốc tăng mạnh. Được biết, tại Trung Quốc, bong bóng cá không chỉ được coi là một món ăn bổ dưỡng. Người Trung còn coi bộ phận này của cá là biểu tượng của sự giàu có và thịnh vượng, báo Vnexpress thông tin. Họ thường sử dụng bong bóng cá để làm quà tặng tại các sự kiện quan trọng.

Tại Việt Nam, bong bóng cá cũng được dùng trong nhiều món ăn, bài thuốc hỗ trợ điều trị nhiều bệnh. Tiếc rằng không phải ai cũng biết lợi ích quý giá của bong bóng cá nên thường bỏ đi.

Tác dụng cải thiện sức khỏe của bong bóng cá

Bong bóng cá tươi (Ảnh minh họa).

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống và báo Dân Việt, bong bóng cá còn có tên gọi là ngư biêu, ngư giao, hoa giao,… Từ lâu, bộ phận này đã được xếp vào nhóm thực phẩm - dược liệu quý trong Đông y. Bong bóng cá thậm chí từng được xem là “bát trân” ngang hàng với yến sào và vây cá mập.

Thành phần của bong bóng cá rất giàu protid dạng keo (gelatin), chiếm đến 84,2%, cùng với lipid, đường, các nguyên tố vi lượng và vitamin. Nguồn dưỡng chất này giúp bổ sung collagen tự nhiên, hỗ trợ nuôi dưỡng mô tế bào, làm chậm quá trình lão hóa da và tăng cường sức khỏe tổng thể.

Theo Đông y, bong bóng cá có tác dụng bổ thận ích tinh, tư dưỡng cân mạch, chỉ huyết, tán ứ tiêu thũng. Nhờ đó, bong bóng cá phù hợp cho nam giới bị di tinh, hoạt tinh; người mắc chứng ho ra máu, nôn ra máu, băng huyết, trĩ, đại tiện xuất huyết hoặc suy nhược tỳ thận.

Lưu ý khi sử dụng bong bóng cá

Một số món ăn từ bong bóng cá (Ảnh: AI khởi tạo).

Bong bóng cá chứa nhiều chất keo nên khá khó tiêu. Người có hệ tiêu hóa yếu, rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy, cơ địa đàm thấp hoặc thường xuyên chướng bụng không nên sử dụng.

Khi mua bong bóng cá khô, nên chọn bong bóng cá có màu trắng đục hoặc vàng nhẹ, khô ráo, cứng và giòn, tránh chọn loại có màu vàng sậm, ẩm, có mùi tanh nồng hoặc xuất hiện mốc.

Bong bóng cá rất dễ hút ẩm và đổi màu, vì vậy không nên mua tích trữ quá nhiều.

Đối với bong bóng cá tươi, khi sơ chế cần rửa kỹ và ngâm trong nước gừng pha ít rượu trắng để khử mùi tanh và làm mềm. Sau khi ngâm, vắt ráo rồi mới chế biến theo món ăn mong muốn. Việc làm sạch và xử lý đúng cách bong bóng cá không chỉ giúp tăng hương vị mà còn giảm nguy cơ gây khó tiêu, đảm bảo hấp thu dinh dưỡng tốt hơn.