Nam sinh nguy kịch sau khi bị heo cắn

Nam sinh 14 tuổi, dân tộc Thái, ở Sơn La, được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng nặng, viêm xương đùi, áp xe cơ, viêm phổi , tràn dịch màng phổi và không thể đi lại. Trước khi phát bệnh, em hoàn toàn khỏe mạnh.

Gia đình cho biết, thời điểm ở nhà với ông bà, em bị con heo của gia đình cắn vào đầu gối phải. Nghĩ chỉ là vết xước nhỏ, người thân không làm sạch kỹ cũng không đưa em đến cơ sở y tế. Một tuần sau, em sốt cao liên tục, chân sưng nóng đỏ, đau khi vận động.

Nam sinh được đưa đến bệnh viện khu vực nhưng nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc nhiễm khuẩn và phải chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Trung ương.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng Staphylococcus aureus từ chính vị trí vết cắn. Vi khuẩn tấn công vào máu và xương khiến hai xương đùi tổn thương nặng, kèm viêm phổi và tràn dịch màng phổi.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho bệnh nhân. (Ảnh: Thanh Sơn)

Sau 20 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân giảm sốt nhưng vẫn đau khớp háng, không đi lại được nên tiếp tục chuyển tới Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Sau 11 ngày dùng kháng sinh đặc hiệu và kết hợp phục hồi chức năng, em hết tràn dịch màng phổi, có thể đứng và tập đi trở lại. Các tổn thương ở xương vẫn cần theo dõi dài hạn nhưng chưa phải can thiệp phẫu thuật.

Bác sĩ Bùi Hiền, khoa Nhi, cho hay nếu tiếp tục đáp ứng tốt, bệnh nhi có thể xuất viện sau 6–8 tuần điều trị. Bác sĩ cảnh báo tụ cầu vàng là vi khuẩn độc lực mạnh, dễ kháng thuốc, có thể gây nhiễm khuẩn huyết và tổn thương đa cơ quan nếu chậm xử trí. Vi khuẩn vốn tồn tại sẵn trên da và niêm mạc, chỉ cần vết thương hở hoặc vệ sinh kém là có thể xâm nhập gây bệnh nặng.

Theo bác sĩ Hiền, bất kỳ vết thương nào do động vật cắn cũng cần được rửa sạch ngay, sát khuẩn và theo dõi. Khi vùng tổn thương sưng đỏ, chảy mủ hoặc kèm sốt, phải đến cơ sở y tế sớm để tránh nhiễm trùng lan rộng. Chuyên gia nhấn mạnh việc tự xử trí hoặc bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo có thể khiến điều trị kéo dài, tốn kém và đe dọa tính mạng.