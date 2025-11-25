Người phụ nữ qua đời vì ung thư dạ dày, bác sĩ điều trị than thở: 3 thói xấu trước khi ngủ đã hại bà, nhắc không chịu bỏ!

Con trai cả của bà Lưu (An Huy, Trung Quốc) kể lại, mẹ mình thường xuyên bị đau bụng, tiêu chảy dai dẳng, tay chân gầy đi nhưng bụng ngày càng to trong thời gian dài. Gần tới tiệc mừng bước sang tuổi 60, gia đình thuyết phục mãi bà mới chịu đi khám và phát hiện ung thư dạ dày giai đoạn muộn.

Sau khi phân tích bệnh lý và lối sống, phát hiện nguyên nhân chính gây ung thư dạ dày ở bà Lưu là những việc bà thích làm trước khi đi ngủ. Thế nhưng, điều khiến cả bác sĩ lẫn người nhà vừa ngạc nhiên, vừa tức giận là sau khi biết được điều này bà vẫn không chịu thay đổi.

Bà Lưu cho rằng đó đều là những thói quen phổ biến, nhiều người làm mỗi ngày nhưng mình "không may" mới bị ung thư. Bà nghĩ rằng "sống chết có số", ung thư lại đã ở giai đoạn muộn nên muốn được sống thoải mái như trước giờ. Cuối cùng, dù vẫn dùng thuốc điều trị nhưng bà chỉ chống chọi được hơn 1 năm, qua đời vì ung thư dạ dày khi 61 tuổi.

3 thói quen trước khi ngủ "hủy diệt" dạ dày

Lời bà Lưu nói cũng không hoàn toàn sai. Bác sĩ điều trị của bà cho biết những thói quen "hủy hoại" dạ dày của bà rất phổ biến trong xã hội hiện đại, gặp ở nhiều bệnh nhân của ông. Đó là:

1. Nằm xuống hoặc đi ngủ ngay sau khi ăn

Bà Lưu vốn khó ngủ nên thường ăn tối sớm rồi nằm hoặc đi ngủ ngay sau đó. Việc nằm ngay sau khi ăn khiến cơ thắt thực quản dưới bị giãn, dẫn đến trào ngược axit dạ dày thực quản (GERD). Axit bào mòn niêm mạc thực quản và dạ dày, gây viêm nhiễm mạn tính kéo dài. Tình trạng viêm lâu ngày này có thể tiến triển thành Thực quản Barrett - một dạng tổn thương tiền ung thư.

2. Uống rượu trước khi ngủ để dễ ngủ hơn

Từ khi còn trẻ, bà Lưu đã có thói quen uống rượu trong bữa tối do ảnh hưởng từ chồng. Bà uống không nhiều nhưng thích uống sát lúc ngủ để dễ ngủ hơn. Rượu là chất kích ứng hóa học mạnh, làm tổn thương trực tiếp và làm mất đi lớp bảo vệ của niêm mạc dạ dày. Rượu cũng khiến dạ dày tăng tiết axit quá mức, kéo dài thời gian niêm mạc bị ăn mòn. Viêm niêm mạc dạ dày do rượu kéo dài chính là yếu tố nguy cơ làm tăng khả năng phát triển các tế bào ác tính.

3. Thức khuya và ăn bữa khuya

Có một điểm đặc biệt ở bà Lưu là bà đi ngủ quá sớm nên thường bị tỉnh giấc giữa đêm. Lúc này bà sẽ ăn khuya cho đỡ đói và xem vô tuyến, điện thoại giết thời gian hàng giờ liền, thường ngủ lại vào lúc gần sáng. Việc thức giấc và ăn khuya (đồ giàu chất béo, muối) buộc dạ dày phải hoạt động trong thời gian lẽ ra phải nghỉ ngơi để phục hồi. Tình trạng này gây quá tải mạn tính lên dạ dày, ức chế quá trình tái tạo niêm mạc. Tổn thương lặp đi lặp lại này làm tăng nguy cơ viêm teo niêm mạc, mở đường cho sự phát triển của ung thư dạ dày.

Khi kể lại trường hợp của bà Lưu, bác sĩ nhắc nhở dạ dày cần được nghỉ ngơi để tái tạo niêm mạc vào ban đêm. Chúng ta nên kiêng ăn uống 2-3 giờ trước khi ngủ để tránh trào ngược axit và đương nhiên nên ngủ sớm trước 23 giờ. Hãy đi khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu như đau bụng dai dẳng, rối loạn tiêu hóa, sụt cân không rõ nguyên nhân, hoặc nấc cụt bất thường vì chúng có thể là cảnh báo của ung thư dạ dày.

Nguồn và ảnh: FH21, Sohu