Vai trò của EPA và Dinh dưỡng năng lượng cao trong điều trị ung thư

Suy dinh dưỡng và suy mòn từ lâu đã được xem là những thách thức lâm sàng nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến kết cục điều trị và chất lượng sống của bệnh nhân ung thư. Sự cần thiết của một chế độ dinh dưỡng chuyên biệt, giàu năng lượng cùng các hoạt chất miễn dịch đã trở thành một nguyên tắc vàng trong chăm sóc ung thư hiện đại. Công thức dinh dưỡng y học với hàm lượng EPA và năng lượng cao là một giải pháp được các chuyên gia nghiên cứu và chứng minh lâm sàng mở ra hy vọng cải thiện khả năng đáp ứng điều trị cho người bệnh.

Dinh dưỡng khoa học – "tấm khiên" trong liệu pháp ung thư

Bệnh ung thư không chỉ là cuộc chiến với tế bào ác tính mà còn là một cuộc đấu tranh thầm lặng với tình trạng suy mòn của cơ thể. Quá trình bệnh lý phức tạp này thường dẫn đến một chu trình luẩn quẩn: Khối u phát triển gây ra các thay đổi chuyển hóa, đồng thời tạo ra các chất trung gian gây viêm, khiến cơ thể bước vào trạng thái dị hóa tăng cường, tiêu hao nhanh chóng khối cơ và mỡ dự trữ. Hệ quả tất yếu là tình trạng sụt cân, suy dinh dưỡng và hội chứng suy mòn ung thư (cachexia).

Các yếu tố gây nên tình trạng suy dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư rất đa dạng, bao gồm cả tác động của chính căn bệnh và các liệu pháp điều trị. Bản thân khối u có thể gây chán ăn và các triệu chứng khó chịu như buồn nôn hay mệt mỏi, làm giảm nghiêm trọng lượng calo và protein được hấp thụ. Thêm vào đó, hóa trị, xạ trị và phẫu thuật là vũ khí chính để tiêu diệt tế bào ung thư lại đi kèm với những tác dụng phụ không mong muốn trên hệ tiêu hóa, làm tổn thương niêm mạc, rối loạn vị giác, khiến việc ăn uống trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, dinh dưỡng không còn được coi là một yếu tố hỗ trợ đơn thuần mà đã được nâng tầm thành một chiến lược can thiệp lâm sàng cốt lõi.

Theo các bác sĩ, việc cung cấp dinh dưỡng đầy đủ và kịp thời đóng vai trò then chốt trong việc phá vỡ chu trình suy mòn. Một chế độ dinh dưỡng khoa học giúp bệnh nhân duy trì cân nặng, bảo tồn khối cơ và khối mỡ cơ thể, qua đó tăng cường sức mạnh thể chất để chịu đựng các phác đồ điều trị tích cực. Đặc biệt, dinh dưỡng tối ưu còn là nền tảng để tăng cường khả năng đáp ứng miễn dịch và thúc đẩy hồi phục.

Tại "Hội nghị khoa học rối loạn dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư", báo cáo của ThS.BS CKII Trần Thị Anh Tường, Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM cho thấy, bổ sung Omega-3, đặc biệt EPA và DHA đã chứng minh hiệu quả trong việc duy trì khối cơ và nâng cao chất lượng sống cho bệnh nhân ung thư. Hoạt động thể lực, nhất là tập kháng lực được khuyến khích. Tuy nhiên, ở nhiều bệnh nhân, việc ăn uống và tập kháng lực hàng ngày khó đáp ứng đủ nhu cầu. Đây là lý do giải pháp dinh dưỡng y học trở nên thiết yếu.

Chia sẻ của Ths.Bs.CKII Trần Thị Anh Tường - Trưởng khoa Dinh dưỡng tiết chế Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM tại "Hội nghị khoa học rối loạn dinh dưỡng ở bệnh nhân ung thư". Nguồn: Orgalife

Leisure Omega X2: Dinh dưỡng giàu EPA đã được chứng minh lâm sàng

Một trong những giải pháp dinh dưỡng y học được giới chuyên môn đánh giá cao là Leisure Omega X2. Các chuyên gia dinh dưỡng cũng đang ứng dụng sản phẩm của Orgalife trong chế độ nuôi ăn lâm sàng đánh giá, sản phẩm có hiệu quả hấp thu cao, an toàn và phù hợp với bệnh nhân suy kiệt, ung thư, bệnh lý gan thận.

Trong bối cảnh dinh dưỡng trở thành một phần không thể tách rời của liệu pháp ung thư, các công thức dinh dưỡng y học chuyên biệt ngày càng được quan tâm và nghiên cứu. Leisure Omega X2, một sản phẩm của Orgalife, được thiết kế để trở thành một bữa ăn dinh dưỡng hoàn chỉnh, giải quyết vấn đề cung cấp năng lượng và các chất dinh dưỡng miễn dịch cho người bệnh. Sản phẩm cung cấp mức năng lượng vượt trội, đạt mức 300 kcal chỉ trong một thể tích 200 ml, tương đương 1.5kcal/ml. Mật độ năng lượng cao có vai trò đặc biệt quan trọng, cho phép bệnh nhân hấp thu lượng calo cần thiết mà không gây cảm giác quá no, vốn là rào cản lớn đối với người bệnh chán ăn.

Thực phẩm dinh dưỡng y học Leisure Omega X2 – Dinh dưỡng trọn vẹn giàu EPA phù hợp cho bệnh nhân ung thư. Nguồn: Orgalife

Về mặt dinh dưỡng đa lượng, Leisure Omega X2 được xây dựng dựa trên khuyến nghị của các tổ chức y tế thế giới, với tỷ lệ cân đối của chất đạm (Mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng 33%), chất béo (Mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng 11.9%) và carbohydrate (Mức đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng 13.6%). Sản phẩm giàu đạm hoàn chỉnh từ nguồn động và thực vật, cung cấp 16.5 g Protein trong 200 ml, kèm theo 9 acid amin thiết yếu, giúp tối đa hóa khả năng xây dựng và bảo vệ khối cơ. Đáng chú ý, sản phẩm sử dụng nguồn carbohydrate lành mạnh từ các nguyên liệu tự nhiên như đậu xanh, sắn dây, kết hợp với chất xơ FOS hỗ trợ cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

Điểm khác biệt lớn nhất, và là yếu tố tạo nên giá trị lâm sàng của Leisure Omega X2, nằm ở phức hợp dưỡng chất miễn dịch. Với hàm lượng EPA vượt trội, đạt 750 mg/200 ml, EPA (Acid Eicosapentaenoic) thuộc nhóm Omega-3, có khả năng giảm các chất gây viêm, điều chỉnh quá trình chuyển hóa bất thường liên quan đến suy mòn, được chứng minh giúp tăng cảm giác thèm ăn, cải thiện cân nặng. Sự kết hợp của EPA với các dưỡng chất khác giúp cơ thể bệnh nhân có một công cụ mạnh mẽ để hỗ trợ chống lại quá trình viêm mạn tính do ung thư gây ra.

Bên cạnh đó, phức hợp EPA kết hợp Arginine (2000mg/200ml) và RNA Nucleotides (250mg/200ml) giúp tang cường hồi phục và chống tiêu cơ. Sản phẩm có Astaxanthin từ vi tảo lục - một chất chống oxy hóa mạnh, giúp kháng viêm và tăng cường hệ miễn dịch.

Leisure Omega X2 đã được chứng minh lâm sàng hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Đồng thời, sản phẩm cũng góp phần giảm nhẹ các triệu chứng nôn/buồn nôn và mệt mỏi, giúp người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình điều trị.

Do những đặc tính chuyên biệt này, Leisure Omega X2 được khuyến nghị sử dụng cho nhiều đối tượng: người bệnh bị sụt cân, suy mòn, suy dinh dưỡng, ăn kém, chán ăn, và người cần bổ sung dinh dưỡng năng lượng cao, giàu Omega3. Một ưu điểm khác là sản phẩm không chứa Lactose và Gluten, phù hợp cho cả những bệnh nhân có tình trạng không dung nạp Lactose.

