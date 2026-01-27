Dưới góc độ y khoa, hình thể không chỉ là vấn đề thẩm mỹ mà còn là một "bản đồ" phản chiếu tình trạng chuyển hóa bên trong cơ thể. Các chuyên gia chỉ ra rằng, khi một số bộ phận tăng kích thước do sự tích tụ mỡ nội tạng hoặc rối loạn tuần hoàn. Đó chính là tín hiệu cho thấy các cơ quan quan trọng đang bị quá tải, trực tiếp ảnh hưởng đến khả năng sống thọ của mỗi người.

Nếu có 5 bộ phận dưới đây to bất thường thì đã đến lúc bạn cần thay đổi lối sống, đi khám sức khỏe để tự cứu lấy mình:

1. Cổ

Cổ là vùng chứa các động mạch chính nuôi não và hệ thống hạch bạch huyết quan trọng. Theo một nghiên cứu quy mô lớn từ Framingham Heart Study (Hoa Kỳ), chu vi cổ tỷ lệ thuận với mức cholesterol "xấu" LDL và lượng đường trong máu. Các nhà nghiên cứu phát hiện rằng nếu chu vi cổ vượt quá 35,5cm ở nữ và 43cm ở nam, nguy cơ mắc bệnh tim mạch tăng gấp nhiều lần.

Ảnh minh họa

Mỡ cổ có thể gây áp lực lên đường hô hấp trên, dẫn đến hội chứng ngưng thở khi ngủ. Theo Học viện Y học Giấc ngủ Hoa Kỳ, tình trạng này nếu kéo dài sẽ làm tăng nguy cơ cao huyết áp và đột quỵ lên tới 50% nếu không được can thiệp kịp thời. Chưa kể, kích thước cổ quá to có thể do các bệnh ung thư tuyến giáp, thanh quản... nên khó mà sống thọ.

2. Bụng

Vòng bụng to không chỉ là mỡ thừa dưới da mà còn là dấu hiệu mỡ nội tạng nguy hiểm đang bủa vây nhiều cơ quan. Bởi vùng bụng chứa gan, thận, dạ dày, trực tràng... Chúng tiết ra các cytokine gây viêm và suy giảm chức năng cơ quan.

Tạp chí y khoa BMJ (Anh) đã theo dõi hơn 2,5 triệu người và chỉ ra rằng eo càng to thì càng khó sống thọ. Bởi cứ mỗi khi vòng eo tăng thêm 10cm, nguy cơ tử vong sớm do mọi nguyên nhân sẽ tăng thêm 11%.

Chưa kể, việc vòng bụng tăng nhanh là dấu hiệu cho thấy hệ chuyển hóa đang gặp trục trặc nghiêm trọng. Nguy hiểm hơn là dấu hiệu của các khối u tăng kích thước, nhất là u đường tiêu hóa hoặc phụ khoa.

Ảnh minh họa

3. Ngực ngày càng to lên sau dậy thì

Ở cả hai giới, việc vòng ngực to lên do tích tụ tế bào mỡ là một dấu hiệu báo động đỏ về sự rối loạn nội tiết và chuyển hóa. Ở phụ nữ, đặc biệt là giai đoạn sau mãn kinh, các tế bào mỡ này thúc đẩy sản xuất hormone estrogen dư thừa - vốn là "nhiên liệu" chính cho các khối u ác tính. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Ung thư Anh (British Journal of Cancer), phụ nữ tăng kích thước vòng ngực do mỡ sau tuổi dậy thì có nguy cơ mắc ung thư vú cao hơn đáng kể.

Đối với nam giới, tình trạng ngực to bất thường ngoài ung thư vú thường liên quan đến sự mất cân bằng giữa testosterone và estrogen. Cảnh báo các vấn đề về suy giảm chức năng gan, thận hoặc các bệnh lý về tuyến nội tiết làm giảm khả năng sống thọ.

4. Bắp đùi

Mặc dù cơ bắp đùi săn chắc là dấu hiệu của sức khỏe, nhưng bắp đùi to do mỡ lại là "sát thủ" âm thầm. Một nghiên cứu tại Đại học Oxford (Anh) và các dữ liệu từ Đan Mạch cho thấy, lượng mỡ thừa tích tụ quá mức ở vùng này có liên quan mật thiết đến các bệnh lý chuyển hóa.

Đặc biệt, một số nghiên cứu tại Nhật Bản chỉ ra rằng mỡ đùi quá dày làm tăng đáng kể nguy cơ suy tim do chúng giải phóng các axit béo gây hại cho mạch máu. Ngược lại, việc thiếu hụt cơ bắp ở chân cũng khiến hệ tuần hoàn yếu đi, vì bắp chân vốn được coi là "trái tim thứ hai" hỗ trợ bơm máu về phía trên.

5. Mắt cá chân

Ảnh minh họa

Mắt cá chân to bất thường thường là hệ quả của tình trạng ứ dịch (phù nề) hoặc suy tĩnh mạch. Theo các chuyên gia từ Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ, nếu mắt cá chân thường xuyên sưng hoặc to lên, đó có thể là dấu hiệu sớm của suy tim sung huyết hoặc suy thận.

Khi đó, trái tim không còn đủ sức bơm máu hiệu quả, khiến dịch tích tụ ở phần thấp nhất của cơ thể. Tình trạng này nếu kèm theo triệu chứng mệt mỏi, hụt hơi là lời cảnh báo nghiêm trọng về khả năng sống thọ đang bị đe dọa bởi sự đình trệ tuần hoàn.

Nguồn và ảnh: The Paper, 360Doc