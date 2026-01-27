Dấu hiệu mắc virus Nipah là gì?

Virus Nipah là gì?

Theo Bệnh viện đa khoa Tâm Anh, virus Nipah, là loại virus RNA thuộc họ Paramyxoviridae, được phát hiện lần đầu tại Malaysia, tên gọi “Nipah” xuất phát từ một ngôi làng nơi ghi nhận ổ dịch đầu tiên. Đến năm 2001, virus này được ghi nhận ở Bangladesh và sau đó xuất hiện tại Ấn Độ, gây nhiều đợt bùng phát dịch. Quy mô bùng phát dịch thường không quá lớn, nhưng bệnh cảnh lại vô cùng nặng nề.

Người bị nhiễm virus Nipah sẽ gặp phải loạt các bệnh từ nhiễm trùng đến bệnh hô hấp cấp tính, thậm chí viêm não dẫn đến tử vong.

Dậu hiệu nhận biết mắc virus Nipah

PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) khẳng định, một trong những thách thức lớn nhất trong phòng, chống virus Nipah là các triệu chứng ban đầu không đặc hiệu và dễ nhầm lẫn với các bệnh thông thường. Thời gian ủ bệnh thường kéo dài từ 4 đến 21 ngày, thậm chí lâu hơn trong một số trường hợp hiếm.

Dấu hiệu mắc virus Nipah khó nhận biết.

Người nhiễm virus thường khởi phát với các triệu chứng giống cúm như sốt cao đột ngột, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, buồn nôn hoặc đau họng. Một số bệnh nhân xuất hiện triệu chứng hô hấp như ho, khó thở, viêm phổi.

Sau vài ngày hoặc vài tuần, bệnh có thể diễn tiến nhanh sang giai đoạn nặng với các biến chứng thần kinh nguy hiểm như lú lẫn, rối loạn ý thức, co giật, hôn mê do viêm não hoặc viêm màng não. Đây là nguyên nhân chính dẫn tới tử vong hoặc để lại di chứng nặng nề.

Tỷ lệ tử vong khi mắc virus Nipah cao

Theo các số liệu dịch tễ học quốc tế, tỷ lệ tử vong do virus Nipah dao động từ 40% đến 75%, tùy từng đợt bùng phát và chủng virus lưu hành. Đây là mức rất cao so với nhiều bệnh truyền nhiễm khác, khiến Nipah luôn nằm trong nhóm mầm bệnh được theo dõi chặt chẽ.

Ngay cả những bệnh nhân sống sót cũng có thể đối mặt với di chứng lâu dài như co giật kéo dài, suy giảm trí nhớ, thay đổi hành vi hoặc khả năng nhận thức. Trong một số trường hợp hiếm, viêm não có thể tái phát sau nhiều tháng hoặc nhiều năm do virus tái hoạt động trong cơ thể.

Trước đó, Bộ Y tế cho hay theo thông tin từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/1/2026, Ấn Độ ghi nhận 5 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do virus Nipah (trong đó có 2 trường hợp có xét nghiệm khẳng định) tại một bệnh viện ở Tây Bengal. Đến ngày 26/1, Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do virus Nipah.