Nhiều nam giới thường chủ quan cho rằng "chuyện chăn gối" chỉ đơn thuần là bản năng. Tuy nhiên, dưới góc độ y học, đây là hoạt động tiêu tốn năng lượng và huy động gần như toàn bộ các hệ cơ quan từ thần kinh, tim mạch đến bài tiết.

Vì vậy, làm "chuyện giường chiếu" cũng phải đúng cách và nên làm đúng thời điểm. Nếu sai thời điểm, không chỉ giảm cảm xúc thăng hoa mà còn gây mệt mỏi, đẩy nhanh lão hóa và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật, thậm chí nguy hiểm tính mạng:

1. Khi cơ thể đang mệt mỏi hoặc suy nhược quá độ

Lúc cơ thể kiệt sức, nồng độ hormone cortisol tăng cao để chống lại căng thẳng. Nếu vẫn cố tình thực hiện chuyện chăn gối, nam giới sẽ rơi vào tình trạng "lao lực chồng lao lực". Về mặt y khoa, điều này gây áp lực cực lớn lên tuyến thượng thận, dẫn đến suy nhược chức năng thận.

Khi thận khí hư hao, nam giới dễ già đi nhanh chóng với các biểu hiện như rụng tóc, đau lưnng. Đồng thời, còn tăng nguy cơ mắc các bệnh về đường tiết niệu như tiểu đêm, tiểu rắt do bàng quang mất đi sự điều tiết ổn định từ thận.

2. Ngay sau khi vừa uống nhiều rượu bia

Sự kết hợp giữa cồn và hoạt động mạnh như "chuyện chăn gối" là "đòn chí mạng" đối với hệ tim mạch. Cồn làm giãn mạch ngoại vi nhưng lại gây co thắt động mạch vành. Khi hưng phấn, nhịp tim tăng vọt trong khi mạch vành bị co thắt sẽ dẫn đến thiếu máu cơ tim cấp tính, gây ra tình trạng "thượng mã phong" hoặc đột quỵ.

Thêm vào đó, việc quan hệ khi say khiến cơ quan sinh dục bị sung huyết quá lâu, dễ dẫn đến viêm tuyến tiền liệt mãn tính và các bệnh lý về niệu đạo. Do vi khuẩn dễ dàng xâm nhập khi sức đề kháng tại chỗ suy giảm.

3. Khi đang trong trạng thái tức giận quá mức

Y học cổ truyền và hiện đại đều cảnh báo về việc làm "chuyện chăn gối" khi đang phẫn nộ. Tức giận khiến khí huyết nghịch loạn, huyết áp tăng cao đột biến. Ở trạng thái này, các mạch máu nhỏ ở thận và cơ quan sinh dục rất dễ bị tổn thương. Có thể gây ra tình trạng xuất huyết nhẹ hoặc viêm nhiễm đường tiết niệu ngược dòng.

Hơn nữa, sự ức chế thần kinh khi tức giận còn làm rối loạn quá trình phóng tinh. Về lâu dài gây ra chứng đau buốt khi đi tiểu và các bệnh lý liên quan đến ống dẫn tinh, làm trầm trọng thêm tình trạng lão hóa hệ sinh dục, rối loạn cương dương.

3. Khi bụng quá đói hoặc ngay sau khi ăn quá no

Lúc đói, cơ thể thiếu hụt glycogen, việc gắng sức làm "chuyện chăn gối" sẽ khiến não bộ và tim bị thiếu máu cục bộ, dễ gây ngất xỉu. Ngược lại, khi ăn no, máu tập trung dồn về dạ dày để tiêu hóa.

Việc chuyển hướng dòng máu đột ngột sang cơ quan sinh dục không chỉ làm hỏng quá trình tiêu hóa mà còn khiến tim phải làm việc quá công suất để bù đắp lượng máu thiếu hụt. Tình trạng này kéo dài gây ra các bệnh lý về dạ dày và làm suy giảm chức năng cơ tim, khiến nam giới mất đi vẻ phong độ và sự dẻo dai. Chưa kể, nó cũng khiến sức bền giảm, "cuộc yêu" không như ý.

Nguồn và ảnh: Sohu, Health GVM