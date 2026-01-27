Giống như Kris Cooke (46 tuổi, sống tại London, Anh), rất nhiều người xem nhẹ cảm giác đau lưng âm ỉ. Thậm chí cho rằng trong xã hội hiện nay, hầu như ai cũng gặp vấn đề này. Từ người ngồi bàn giấy cả ngày cho đến những ai nằm ngủ sai tư thế. Chẳng hay đó có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh tật nguy hiểm, gồm cả ung thư.

Kris kể, trong thế giới của những người công nhân xây dựng như anh, những cơn đau lưng hay mỏi cơ sau một ngày dài trát vữa, bốc vác vốn được coi là "chuyện thường ngày ở huyện".

Kris có lối sống lành mạnh, chỉ hay bị đau lưng trong khoảng vài tháng trở lại đây

Suốt nhiều tháng ròng, anh chịu đựng những cơn đau nhức âm ỉ ở phần lưng trên. Thay vì đến bệnh viện, Kris tự trấn an bản thân rằng đó chỉ là hệ quả của việc lao động quá sức hoặc do tư thế ngủ không đúng. Sau đó nhờ người khác xoa bóp, mua các loại cao dán giảm đau.

Phải đến 2 tuần trước, khi lồng ngực đột nhiên thắt lại vì khó thở và cơn đau trở nên không thể chịu đựng nổi, anh mới được đưa đi cấp cứu. Kết quả chụp X quang khiến tất cả bàng hoàng: phổi trái của anh đã bị xẹp, nhiều cục máu đông xuất hiện quanh tim và một khối u ác tính đã tàn phá tuyến tụy.

Bạn bè và gia đình không chỉ sốc vì căn bệnh ung thư tuyến tụy khủng khiếp mà còn vì bất ngờ khi Kris vốn là người có lối sống lành mạnh. Làm việc ở công trường nhưng anh lại là người ăn chay trường, cực hiếm khi động vào bia rượu, chăm tập yoga và cực kỳ cẩn thận trong chế độ dinh dưỡng.

Anh thừa nhận, mình chưa từng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào trước đó cho đến khi nhận bản án tử từ căn bệnh ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối. Các bác sĩ thông báo khối u đã di căn đến gan và Kris chỉ còn sống được nhiều nhất từ 6 đến 12 tháng nữa. Đây chẳng khác nào bản "án tử" khủng khiếp với một người đàn ông độc thân.

May mắn là ngoài gia đình, bên cạnh anh còn có cô vợ sắp cưới Maria, cũng là em gái của bạn thân nhất. Bất chấp căn bệnh tử thần, hai người quyết định tổ chức một đám cưới nhỏ ngay trên giường bệnh khoảng 1 tuần sau khi Kris nhập viện. Maria cho biết, cô mong muốn có một đứa con cùng Kris và cùng anh mạnh mẽ chống lại "vua trong các loại ung thư" đến cuối cùng.

Kris và vợ đã tổ chức hôn lễ ngay trên giường bệnh sau khi anh phát hiện ung thư tuyến tụy giai đoạn cuối

Khi kể lại câu chuyện của mình, Kris không cầm được nước mắt, anh nói: "Tôi cứ nghĩ đó là căng cơ hoặc đau nhức thông thường. Nó không nghiêm trọng vì ai mà chẳng bị đau lưng. Tôi cũng chỉ mới bị đau lưng rõ tệt vài tháng trước khi phát hiện bệnh. Vậy mà nó đã ở giai đoạn cuối". Sự chủ quan này đã khiến Kris bỏ lỡ cơ hội vàng để điều trị.

Hiện tại, Kris vẫn đang rất mạnh mẽ chống chọi với quá trình điều trị đau đớn và tốn kém tại bệnh viện. Anh hy vọng chia sẻ câu chuyện của bản thân để cảnh báo tất cả mọi người hãy quan tâm hơn tới sức khỏe của bản thân, không xem nhẹ những thay đổi bất thường dù nhỏ bé. Ngay cả khi bạn sống lành mạnh, bạn vẫn có thể là nạn nhân của bệnh ung thư.

Nguồn và ảnh: Express, Healthline