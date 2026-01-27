Người phụ nữ 64 tuổi tử vong vì ăn quả lựu theo cách "khác thường"

Những năm gần đây, liên tiếp xuất hiện các trường hợp tử vong liên quan đến thói quen ăn uống tưởng chừng vô hại, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan trong chăm sóc sức khỏe. Trên mạng xã hội, một câu chuyện từng xảy ra tại Australia cũng được cư dân mạng chia sẻ lại, thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Một người phụ nữ Australia đã bất ngờ tử vong sau khi ăn quả lựu đông lạnh. Giới chức y tế Australia xác nhận đây là một trường hợp "vô cùng hiếm và bi kịch".

Cụ thể vào 2018, CNN nêu rõ một người phụ nữ 64 tuổi đã tử vong do nhiễm viêm gan A sau khi ăn hạt quả lựu đông lạnh của công ty Creative Gourmet.

Người phụ nữ 64 tuổi tử vong vì ăn quả lựu đông lạnh. Ảnh minh họa.

Thời điểm đó tại Australia đã có 24 trường hợp nhiễm viêm gan A liên quan tới lựu đông lạnh. Cũng từ đây mà chính quyền địa phương còn khuyến cáo người dân kiểm tra kỹ tủ lạnh và sản phẩm hoa quả đông lạnh.

Công ty Creative Gourmet khẳng định quả lựu đông lạnh gây ra cái chết của người phụ nữ 64 tuổi được trồng tại Ai Cập, không phải là nông sản Australia..

Theo các chuyên gia, triệu chứng của người mắc viêm gan A bao gồm nôn, sốt, vàng da, nước tiểu tối màu. Dấu hiệu nhiễm bệnh có thể phát triển trong khoảng thời gian từ 15 đến 50 ngày.

Mỗi năm có khoảng 300 đến 500 trường hợp nhiễm viêm gan A tại Australia. Bộ Y tế Australia cho biết chưa đầy 1% những người nhiễm viêm gan A tại quốc gia này tử vong.

Lợi ích ăn lựu thường xuyên, không phải ai cũng biết

Lựu là loại quả quen thuộc nhưng giàu chất dinh dưỡng. Quả lựu giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất có thể giúp tăng cường sức khỏe một cách đáng ngạc nhiên. Không chỉ là món ăn vặt hấp dẫn, lựu còn có tác dụng làm đẹp, chữa bệnh rất tốt.

- Tăng cường hệ miễn dịch: Lựu và nước ép lựu có chứa rất nhiều Vitamin C, được biết đến như một chất cần thiết và rất nhanh bị thiếu hút. Vì vậy chất vitamin C cần phải được bổ sung liên tục và lựu là lựa chọn hàng đầu một.

- Làm đẹp da hiệu quả: Đây là loại quả quen thuộc nước nước ta, vừa giàu dinh dưỡng giá lại phải chăng. Theo nghiên cứu thành phần trong quả lựu bạn sẽ tìm thấy những loại vitamin như A, vitamin C và đặc biệt vitamin E -loại vitamin rất tốt cho da, có tác dụng chống lại quá trình lão hóa da hiệu quả. Ngoài ra nước ép của lựu cũng có tác dụng rất tốt trong việc trị các vết thâm trên da.

- Tốt cho gan, thận: Một nghiên cứu gần đây cho thấy sử dụng một lượng nhất định quả lựu có thể ngăn chặn được những hư tổn của gan, thận và bảo vệ chúng khỏi những độc tố mà cơ thể hằng ngày vẫn hấp thu và giúp phục hồi sau khi bị hư tổn.

- Ngăn ngừa ung thư vú: Các nhà hoa học tại một trường đại học đã nghiên cứu về những ảnh hưởng của nước ép lựu và những thành phần hợp thành chất dinh dưỡng có thể chống lại bệnh ung thư ngực. Họ kết luận rằng, nước ép lựu là một phương thức điều trị rất có tiềm năng trong công cuộc phòng chống ung thư.

Những lưu ý khi ăn lựu

- Lựu có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp. Người dùng cần thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Dù lựu mang lại nhiều lợi ích, việc sử dụng quá mức có thể gây tác dụng không mong muốn, đặc biệt với những người có cơ địa nhạy cảm.

- Không nên nuốt hạt lựu mà cần nhai kỹ trước khi nuốt để tránh tình trạng tắc ruột nếu ăn quá nhiều hạt trong một lúc. Trẻ em thì không nên ăn hạt lựu vì dễ bị hóc, vô cùng nguy hiểm.

- Để bảo vệ sức khỏe những trường hợp không nên ăn lựu là người đang bị táo bón nặng, gặp các vấn đề về răng miệng, cơ thể nóng trong.