8 năm đi "tìm con" của cặp vợ chồng hiếm muộn vượt qua 7 lần thất bại IUI và IVF

Anh chị kết hôn năm 2012. Những năm đầu hôn nhân, ai cũng nghĩ, chỉ cần yêu thương nhau là đủ. Nhưng rồi, sau đám cưới một năm, khi chưa thấy tin vui, 2 vợ chồng bắt đầu sốt ruột. Người quen mách: "Uống thuốc Nam đi", người khác khuyên "Thử thuốc Bắc xem sao, có khi hợp cơ địa". Thế là anh chị đi khắp nơi, tìm thầy, mua thuốc, mong một phép màu sẽ đến.

Một năm trôi qua, những thang thuốc đắng ngắt chẳng mang lại điều kỳ diệu nào. Đến lúc ấy, chị Trang quyết định đến bệnh viện để thăm khám, như một bước ngoặt đầu tiên trên hành trình dài.

Kết quả sau khám khiến chị bần thần - vòi trứng thông hạn chế. Cầm tờ giấy chẩn đoán trên tay, chị như rơi vào khoảng lặng: "Lúc đó mình nghĩ, vì mình mà khó có con, giờ lại phải tốn tiền đi chạy chữa, điều kiện kinh tế của hai vợ chồng khi đó còn chật vật, mình chỉ biết ôm tờ kết quả và khóc", chị Trang xúc động nhớ lại.

5 lần IUI không thành công và lời đề nghị day dứt

Sau khi có kết quả thăm khám, chị Trang được bác sĩ chỉ định thực hiện bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI). Mang trong mình niềm tin mãnh liệt, anh chị bước vào lần IUI đầu tiên với tất cả hy vọng.

Nhưng rồi kết quả lại chỉ là một vạch. Lần thứ hai, chị vẫn kiên nhẫn, tự dặn mình "biết đâu lần này ông trời thương". Đến lần thứ ba, khi bác sĩ lắc đầu, chị Trang chỉ còn biết im lặng.

Không chịu đầu hàng, anh chị bàn nhau thực hiện phẫu thuật thông vòi trứng, hy vọng sẽ mở ra một con đường mới. Sau phẫu thuật, chị tiếp tục kiên trì thêm 2 lần IUI nữa, mỗi lần đều là một chu kỳ chờ đợi, đếm từng ngày, từng dấu hiệu nhỏ nhất trên cơ thể. Nhưng cả năm lần, kết quả vẫn chỉ là không thành công.

Thất bại nối tiếp thất bại khiến chị Trang dần mất đi niềm tin. Tinh thần mỏi mệt, chị không còn đủ sức để tiếp tục an ủi chính mình. Rồi một ngày, chị nghẹn ngào nói với chồng đề nghị ly hôn để anh đi tìm hạnh phúc mới. Nghe chị Trang nói ra những lời day dứt đó, anh Hải nghẹn ngào, anh lặng lẽ nắm tay chị động viên: "Tin anh, rồi mình sẽ tìm ra cách mà em".

Ngay lúc tưởng chừng không còn gì để bấu víu, tình yêu của anh lại trở thành chỗ dựa cho chị. Chỉ một câu nói giản đơn thôi, nhưng đủ kéo chị Trang ra khỏi nỗi buồn, để hai vợ chồng cùng nắm tay nhau đi tiếp hành trình tìm con.

Sau mỗi lần không thành công, anh Hải lại đưa chị Trang đi du lịch để tâm trạng của chị tốt hơn.

Sợi dây kết nối điều kỳ diệu và lời hồi đáp cho 8 năm đợi chờ

Sau từng ấy năm dốc lòng chạy chữa, anh Hải và chị Trang hiểu rằng, con đường phía trước chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất là thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Đó là hy vọng cuối cùng họ gửi gắm sau nhiều năm ròng đi qua biết bao thất bại.

Một người quen cũng từng đi qua hành trình hiếm muộn, đón được con yêu có nhắc đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội với anh chị. Và chính lời giới thiệu ấy, như một sợi dây vô hình, đã dẫn anh chị đến với điều kỳ diệu của riêng mình.

Lần đầu đặt chân tới bệnh viện, sự tận tâm, nhẹ nhàng của các bác sĩ khiến anh chị cảm thấy yên tâm. Mỗi câu giải thích, mỗi hướng dẫn chi tiết đều như thắp thêm một ngọn sáng nhỏ trong lòng hai vợ chồng đã từng mỏi mòn chờ đợi.

Hành trình IVF đầu tiên diễn ra thuận lợi. Ngày chuyển phôi, hai vợ chồng nắm chặt tay nhau, trong lòng đầy hy vọng. Nhưng rồi kết quả không như mong đợi. Khi cầm tờ giấy báo âm tính, chị Trang chỉ im lặng. Sau khi thăm khám lại, bác sĩ phát hiện vòi trứng của chị bị ứ dịch, khiến dịch chảy xuống buồng tử cung, ngăn cản phôi làm tổ. Vậy là một cuộc phẫu thuật kẹp vòi trứng được thực hiện ngay sau đó.

Sau ca phẫu thuật, anh chị tiếp tục bước vào lần chuyển phôi thứ hai, cũng là top phôi cuối cùng. Hy vọng lại nảy mầm và phép màu tưởng chừng đã đến khi chị Trang có tin vui, nhưng chỉ ít lâu sau, thai sinh hóa. Khoảnh khắc ấy, chị thấy trời đất như sụp đổ, không còn gì có thể chống đỡ được. "Khi ấy mình thực sự cảm thấy tuyệt vọng lắm, nhưng nhìn xung quanh mình có những người mong mỏi đón con đến hơn 10 năm, nhiều người còn thất bại nhiều lần hơn mình. Từ đó, mình có động lực để vực lại tinh thần và tiếp tục chuẩn bị cho việc thực hiện IVF lần hai", chị Trang chia sẻ.

Vậy là chị đứng dậy, lau nước mắt, trở lại bệnh viện. Các bác sĩ động viên, xây dựng phác đồ mới, giúp chị có thêm niềm tin. Lần này, anh chị thu được nhiều phôi ngày 5 chất lượng.

Đến ngày chuyển phôi, ThS.BS Lê Thị Thu Hiền - Giám đốc chuyên môn thực hiện chuyển phôi cho chị, đưa hạt mầm yêu thương đến với gia đình. Rồi đến những ngày chờ đợi sau chuyển phôi có lẽ là những ngày dài nhất trong đời anh chị. Khi được cầm tờ kết quả xét nghiệm beta HCG trên tay, chị Trang ôm lấy chồng trong niềm vui, cả hai đều vô cùng hạnh phúc trong khoảnh khắc ấy. Tuy nhiên, nỗi lo của anh chị vẫn còn đó, vì lần chuyển phôi trước của chị bị thai sinh hóa.

Anh chị hồi hộp đếm từng ngày, từng mốc khám thai như đếm từng nhịp của niềm hy vọng. Mỗi lần bước vào phòng siêu âm, tim chị Trang lại đập nhanh hơn, còn anh Hải chỉ biết nắm chặt tay vợ. Đến buổi khám hôm ấy, bác sĩ khẽ quay lại, mỉm cười chúc mừng anh chị có hai bé. Giây phút ấy, thời gian như ngừng lại, anh Hải lặng người, rồi mắt cay xè, không biết nên cười hay khóc trước niềm hạnh phúc quá lớn. Chị Trang nằm trên giường siêu âm, nước mắt cứ thế trào ra.

Và khi nghe thấy tiếng tim thai đầu tiên, anh nói: "Nghe tiếng tim con đập, mà như tim mình cũng rung lên theo". Âm thanh ấy nhỏ bé, đều đặn như bản nhạc đẹp nhất trong suốt 8 năm đợi chờ.

Ngày 26/11/2020, hạnh phúc của chị Trang và anh Hải vỡ òa khi hai thiên thần nhỏ Lê Duy Hưng và Lê Thùy Linh chào đời. Hai con nằm ngoan trong vòng tay mẹ, đôi bàn tay nhỏ xíu chạm vào bố mẹ. Chị Trang nhìn con mà lòng dâng lên một cảm giác không thể gọi tên, vừa xúc động, vừa biết ơn như được sống lại sau những năm dài mỏi mòn.

2 thiên thần nhỏ Lê Duy Hưng và Lê Thùy Linh.

Căn phòng ngập tràn tiếng khóc, tiếng cười. Ngoài kia, nắng đã lên, nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt của cả gia đình, 4 mảnh ghép cuối cùng được trọn vẹn bên nhau. Ngày hôm ấy, anh Hải được làm bố, chị Trang được làm mẹ. Và thế giới của anh chị kể từ giây phút ấy đã có thêm hai em bé để yêu thương.

Chị Trang xúc động tâm sự: "Trải qua 8 năm, bằng nghị lực của bản thân và nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, vợ chồng mình đã đón được hai em bé. Có lẽ không lời nào có thể diễn tả được hết cảm xúc của mình. Cảm ơn bệnh viện cùng các bác sĩ rất nhiều vì đã cho mình được làm mẹ, có được một gia đình trọn vẹn".

Anh Hải, chị Trang và hai con Duy Hưng, Thùy Linh hạnh phúc.

Giờ đây, 2 em bé đã 5 tuổi, mỗi khi nhìn các con vui đùa trong sân, anh Hải và chị Trang lại mỉm cười. Từng tiếng cười trong trẻo, từng ánh mắt thơ ngây của con là lời hồi đáp đẹp nhất cho những năm tháng đã qua. Có lẽ, hạnh phúc không đến từ những điều to tát, mà bắt đầu từ khoảnh khắc ta không buông tay nhau giữa giông bão.

Với anh chị, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội không chỉ là nơi chữa bệnh, mà là nơi hồi sinh niềm tin, nơi biến giọt nước mắt thành nụ cười, biến khát khao thành hiện thực.

Và có lẽ, giữa muôn vàn hành trình hiếm muộn vẫn đang tiếp diễn ngoài kia, câu chuyện của anh Hải và chị Trang sẽ là một ngọn đèn nhỏ dẫn lối: "Dù con đường có dài đến đâu, chỉ cần còn niềm tin và tình yêu, điều kỳ diệu sẽ tìm đến với chúng ta".

