Nữ sinh 17 tuổi suy thận nặng sau đúng 1 lần làm đẹp bằng phương pháp "vạn người mê"

Một thiếu nữ 17 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu vì suy thận cấp nghiêm trọng chỉ vài ngày sau khi thực hiện dịch vụ duỗi tóc. Đây đã là trường hợp thứ hai tương tự được ghi nhận trong vòng một tháng trong cùng hệ thống y tế, khiến cơ quan chức năng Israel phải vào cuộc theo dõi sát sao.

Theo thông tin từ Trung tâm Y tế Shaare Zedek, Israel, sau khi hoàn tất quy trình duỗi tóc, cô gái bắt đầu xuất hiện hàng loạt triệu chứng bất thường như nôn ói dữ dội, đau đầu kéo dài, chóng mặt và cảm giác mệt mỏi nghiêm trọng. Kết quả thăm khám tại khoa thận cho thấy các chỉ số chức năng thận suy giảm nhanh chóng, phù hợp với chẩn đoán tổn thương thận cấp.

Bác sĩ Jenny Goykhberg, chuyên gia thận học tại trung tâm này, cho biết khi nhập viện, tình trạng của bệnh nhân đã ở mức nặng. Rất may, sau khi được theo dõi chặt chẽ tại khoa nhi, truyền dịch tĩnh mạch và điều trị hỗ trợ toàn diện, chức năng thận dần hồi phục. Bệnh nhân hiện đã xuất viện nhưng vẫn cần được theo dõi lâu dài.

Gia đình bệnh nhân kể lại rằng ngay trong quá trình duỗi tóc, cô gái đã cảm thấy da đầu bị châm chích, nóng rát, kèm theo đau lưng và ớn lạnh. Các triệu chứng không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn. Việc điều trị ban đầu tại phòng khám cộng đồng không mang lại hiệu quả, cho đến khi xét nghiệm máu phát hiện bất thường nghiêm trọng ở thận, gia đình mới lập tức đưa bệnh nhân đến khoa cấp cứu. Nhờ can thiệp kịp thời, những biến chứng nguy hiểm hơn đã được ngăn chặn.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp cá biệt. Giáo sư Linda Shavit, Trưởng Viện Nghiên cứu Thận của Trung tâm Y tế Shaare Zedek, từng dẫn dắt một nghiên cứu kéo dài ba năm, ghi nhận tổng cộng 26 ca tổn thương thận cấp liên quan trực tiếp đến các sản phẩm duỗi tóc hóa học. Độ tuổi bệnh nhân dao động từ 14 đến 58 tuổi, phần lớn không có tiền sử bệnh thận hay bệnh mạn tính. Kết quả nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí chuyên ngành của Hiệp hội Thận học Hoa Kỳ.

Các nhà khoa học chỉ ra rằng nhiều trường hợp có liên quan đến các sản phẩm duỗi tóc chứa axit glyoxylic và những hợp chất có tính axit mạnh. Khi các hóa chất này bị đun nóng và tiếp xúc trực tiếp với da đầu, chúng có thể thẩm thấu qua da vào máu, gây độc cho thận và dẫn đến suy thận cấp. Theo giáo sư Shavit, trong những năm gần đây, trung tâm của bà đã tiếp nhận hơn 40 ca tương tự, trong đó ít nhất ba bệnh nhân từng phải lọc máu để duy trì sự sống.

Trước những bằng chứng y khoa rõ ràng, Bộ Y tế Israel đã thu hồi giấy phép lưu hành của hàng chục sản phẩm làm đẹp chứa thành phần nguy cơ cao, đồng thời siết chặt kiểm soát hóa chất sử dụng trong ngành thẩm mỹ. Đây được xem là bước đi nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng theo nguyên tắc phòng ngừa và dựa trên bằng chứng khoa học.

Các chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, khi thực hiện các dịch vụ duỗi tóc hoặc chăm sóc tóc bằng hóa chất, cần tránh để sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da đầu và chân tóc, duy trì khoảng cách an toàn khoảng 1,5cm. Việc làm nóng hóa chất quá mức hoặc thao tác không đúng quy trình đều tiềm ẩn nguy cơ cao. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu bất thường nào, cần ngừng ngay liệu trình và đi khám y tế.

Tại Israel, ngành làm đẹp luôn được đặt dưới nguyên tắc không đánh đổi sức khỏe con người. Những trường hợp như trên là lời nhắc nhở rõ ràng rằng, ngay cả các dịch vụ thẩm mỹ quen thuộc cũng có thể gây hậu quả y khoa nghiêm trọng nếu sử dụng sai cách hoặc thiếu kiểm soát. Sự tỉnh táo và hiểu biết khoa học là yếu tố then chốt để bảo vệ bản thân.

