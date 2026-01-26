Loại lá "chuyên nuôi sâu" của Việt Nam hóa ra lại là dược liệu vừa hỗ trợ kiểm soát đường huyết, làm sáng da, lại giúp tóc đen khỏe

Theo y học cổ truyền phương Đông, lá dâu tằm là dược liệu “vừa ăn vừa làm thuốc”. Còn các nghiên cứu dược lý hiện đại cho thấy, trong lá dâu có chứa flavonoid, sterol thực vật và polysaccharide, mang lại nhiều tác dụng như hỗ trợ hạ đường huyết, giảm mỡ máu, chống viêm, kháng khuẩn, tăng cường miễn dịch.

Các thí nghiệm trên động vật cũng ghi nhận độc tính rất thấp, chỉ khi dùng liều cao gấp hàng trăm lần thông thường mới ảnh hưởng đến gan, thận. Vì vậy, lá dâu được xếp vào nhóm dược liệu dùng làm thực phẩm.

Theo kinh nghiệm dân gian, lá dâu hái vào cuối thu, đặc biệt là sau khi qua sương giá, được đánh giá là tốt nhất, thường gọi là “lá dâu sương”. Khi chọn, nên ưu tiên lá nguyên vẹn, bản to, dày, giòn, màu xanh vàng tự nhiên, không lẫn tạp chất. Không chỉ xuất hiện trong gian bếp, lá dâu còn được xem là “vũ khí giá rẻ” trong chăm sóc da và tóc.

Chăm sóc da: Mặt nạ thảo mộc tự nhiên

Tài liệu y học cổ ghi nhận cách dùng nước lá dâu sương nấu đặc để rửa mặt giúp da sáng, mịn và ít bị nứt nẻ khi trời lạnh. Ngày nay, nhiều người áp dụng theo cách đơn giản hơn: nấu nước lá dâu, dùng rửa mặt buổi sáng hoặc thấm khăn đắp ẩm lên da 5-10 phút vào buổi tối.

Vào mùa đông, khi da khô, có thể xay lá dâu khô thành bột mịn, trộn với một ít mật ong và lòng trắng trứng, thoa lên mặt vài phút rồi rửa sạch. Các flavonoid trong lá dâu giúp thúc đẩy bong lớp sừng già, hỗ trợ da mịn hơn, lỗ chân lông trông nhỏ lại, đồng thời giảm viêm, hạn chế đỏ da khi thời tiết thay đổi.

Lưu ý, người có da nhạy cảm nên thử trước ở vùng da nhỏ phía sau tai. Người dị ứng với họ dâu cần thận trọng khi sử dụng, đặc biệt là đường uống.

Chăm sóc tóc: Gội đầu bằng nước lá dâu theo cách cổ truyền

Y thư cổ từng ghi lại rằng dùng lá dâu nấu nước gội đầu giúp tóc mọc nhanh và chắc khỏe. Công thức dân gian thường kết hợp lá dâu với lá trắc bá, lá mè, nấu cùng nước vo gạo để gội.

Cách này được cho là giúp cải thiện tuần hoàn da đầu, hỗ trợ giảm rụng tóc do khí huyết kém, hạn chế gàu nhờ đặc tính kháng khuẩn tự nhiên. Một số kinh nghiệm dân gian còn cho rằng, nếu kiên trì sử dụng, tóc bạc sớm có thể chậm lại, tóc trông đen và dày hơn.

Muốn da đẹp bền, điều chỉnh từ bên trong vẫn là yếu tố then chốt. Lá dâu được xem là nguyên liệu hỗ trợ kiểm soát đường huyết, từ đó giúp giảm quá trình đường hóa, nguyên nhân khiến da xỉn màu và nhanh lão hóa.

Một cách dùng phổ biến là kết hợp lá dâu và quả dâu tằm, nấu nước uống hoặc chế biến thành đồ uống nhẹ. Ngoài ra, lá dâu còn có thể dùng làm bột trộn với bột ngũ cốc, sữa hoặc chế biến các món hấp cùng khoai mỡ, phù hợp với người cần kiểm soát đường huyết.

Tuy nhiên, do lá dâu có tính mát, những người tỳ vị hư hàn, dễ lạnh bụng, tiêu chảy, phụ nữ trong kỳ kinh hoặc người thể trạng thiên hàn nên dùng với lượng vừa phải, điều chỉnh theo cơ địa.

Giữa vô vàn sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, đôi khi một loại lá quen thuộc lại chứa đựng trí tuệ y học được tích lũy qua hàng trăm năm. Lá dâu tằm, thứ được gọi là “lá thần tiên”, có thể không mang lại hiệu quả tức thì, nhưng là lựa chọn nhẹ nhàng, bền bỉ cho những ai theo đuổi lối sống chăm sóc sức khỏe từ gốc.

Nguồn và ảnh: Sohu