Xuất hiện ổ dịch virus Nipah tại Ấn Độ, một số nước châu Á nâng mức cảnh báo

(Ảnh tư liệu - minh họa: Reuters)

Theo thông báo chính thức, 2 y tá đang làm việc tại một bệnh viện tư ở thị trấn Barasat, gần thành phố Kolkata, đã được xác nhận nhiễm virus Nipah. Một trong hai người hiện trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. Cả hai từng làm việc chung trong những ngày cuối tháng 12/2025 và xuất hiện triệu chứng sốt cao, suy hô hấp trước khi phải nhập khoa hồi sức tích cực. Điều tra ban đầu cho thấy nguồn lây nhiều khả năng bắt nguồn từ một bệnh nhân có triệu chứng hô hấp nặng, đã tử vong trước khi được xét nghiệm xác định.

Trước diễn biến nghiêm trọng, chính quyền Tây Bengal đã lập tức áp dụng các biện pháp cách ly, truy vết và giám sát y tế khẩn cấp. Khoảng 180 người đã được xét nghiệm, trong đó 20 trường hợp tiếp xúc nguy cơ cao bị đưa vào diện cách ly 21 ngày. Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cũng yêu cầu tất cả các bang tăng cường giám sát, phát hiện sớm và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa nhằm ngăn chặn dịch bệnh lan rộng.

Virus Nipah là mầm bệnh có nguồn gốc từ dơi ăn quả (Ảnh: VCG)

Virus Nipah là mầm bệnh có nguồn gốc từ dơi ăn quả, có thể lây sang người qua thực phẩm bị nhiễm bẩn, tiếp xúc với động vật mắc bệnh hoặc qua giọt bắn và dịch tiết giữa người với người. Tỷ lệ tử vong của virus này được ghi nhận lên tới 75%, với các triệu chứng ban đầu như sốt, nôn, mệt mỏi, sau đó có thể tiến triển thành suy hô hấp và viêm não cấp. Một số biến chứng thần kinh nguy hiểm có thể xuất hiện sau nhiều tháng hoặc nhiều năm.

Trước nguy cơ lan sang các quốc gia châu Á, Thái Lan đã bắt đầu sàng lọc y tế đối với hành khách nhập cảnh từ Ấn Độ tại các sân bay quốc tế lớn, đồng thời phát thẻ cảnh báo sức khỏe cho người đến từ vùng nguy cơ. Nepal cũng nâng mức cảnh giác, tăng cường kiểm tra y tế tại sân bay và các cửa khẩu biên giới giáp Ấn Độ.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), virus Nipah được xếp vào nhóm mầm bệnh ưu tiên do tiềm năng gây dịch lớn. Hiện nay chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu đối với virus này. Các chuyên gia y tế cảnh báo việc chẩn đoán nhầm hoặc bỏ sót ca bệnh, đặc biệt trong môi trường bệnh viện, có thể khiến nhân viên y tế trở thành nhóm đối tượng chịu rủi ro cao nhất.

(Theo Telegraph, Global Times)