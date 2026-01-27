Bé gái đau bụng đi khám, bác sĩ lấy thứ "đáng sợ" bên trong

Gần đây, một trường hợp đã được báo cáo trên một tạp chí y khoa, trong đó người ta phát hiện búi tóc trong dạ dày của một bé gái 6 tuổi bị đau bụng.

Ngày 20/1, tạp chí y khoa Cureus đã đăng tải trường hợp của một bé gái 6 tuổi, tên A, sống tại Ả Rập Xê Út. Bé A đến bệnh viện vì đột nhiên bị đau bụng và các vấn đề về tiêu hóa. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác nhận có một búi tóc rối bên trong dạ dày của bé.

Nhóm y tế phát hiện ra rằng sợi tóc không chỉ nằm trong dạ dày mà còn lan đến ruột non. Họ cho biết: "Nếu bệnh nhi có các triệu chứng dai dẳng như đau bụng tái phát, nôn mửa hoặc chán ăn kéo dài, cần phải xem xét khả năng có dị vật trong đường tiêu hóa".

Búi tóc được phát hiện trong bụng bé gái.

Trước đây đã có những trường hợp ghi nhận biến chứng do tóc tích tụ trong dạ dày. Năm 2014, một cô gái 19 tuổi ở Ấn Độ đã được lấy khoảng 2,4 kg tóc ra khỏi bụng và năm 2019, một cô gái 18 tuổi ở Mỹ được phát hiện có một búi tóc nặng khoảng 4,5 kg.

Hành động tự nhổ tóc và nuốt chúng được gọi là "hội chứng Rapunzel". Hội chứng này chủ yếu được phát hiện trong thời thơ ấu hoặc tuổi thiếu niên và bắt đầu bằng chứng nhổ tóc (trichotillomania), một tình trạng mà người bệnh nhổ tóc để giảm bớt sự bất ổn về cảm xúc. Bệnh nhân được cho là cảm thấy vui vẻ, thỏa mãn hoặc nhẹ nhõm khi nhổ tóc. Các triệu chứng phổ biến bao gồm đau bụng, đầy hơi, khó tiêu và sụt cân. Trong trường hợp nặng, nó có thể dẫn đến tắc ruột, chảy máu hoặc thủng ruột.

Việc điều trị thường bao gồm phẫu thuật loại bỏ búi tóc, nhưng để ngăn ngừa tái phát, chăm sóc sức khỏe tâm thần sau phẫu thuật và theo dõi liên tục là rất cần thiết.