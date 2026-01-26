Lần đầu ốm nặng khi du lịch một mình ở trời Tây, tôi nhận ra mình như "ếch ngồi đáy giếng"

Tôi từng nghĩ mình là một "master" công nghệ, thạo đủ mọi kỹ năng để tự mình chinh phục thế giới. Nhưng lại lúng túng khi phải tự đi khám bệnh, thanh toán viện phí khi trong người không đủ tiền mặt nơi xứ người.

Sau một năm làm việc áp lực, tôi rời xa phố phường Sài Gòn và lần đầu tự thưởng một chuyến du lịch Châu Âu một mình vào cuối năm để tìm lại sự cân bằng. Nhưng giữa cái lạnh âm độ, một cơn cúm nặng ập đến đã đánh gục mọi sự tự tin của cô gái genZ chính hiệu. Nó không chỉ giúp tôi trân trọng sức khỏe hơn mà còn khiến tôi nhận ra mình đúng là "ếch ngồi đáy giếng" trước sự thay đổi của công nghệ tài chính toàn cầu.

Cơn ác mộng giữa Paris hoa lệ

Ngày thứ ba tại Paris, tôi thức dậy với cơn sốt hơn 39 độ và đầu óc quay cuồng. Một mình nơi xứ người, không người thân, nỗi sợ lớn nhất không phải là bệnh tật mà là lo lắng đi khám thế nào, thanh toán tiền viện phí ra sao.

Tôi loay hoay với việc tìm phòng khám, rồi lại hoang mang nhìn số tiền mặt ít ỏi còn lại. Việc đi tìm chỗ đổi thêm ngoại tệ trong tình trạng "không nhấc nổi người" là một thử thách bất khả thi. Cảm giác tự tin của một genZ 25 tuổi bỗng chốc tan biến trước rào cản tài chính thực tế.

Gượng dậy bắt xe đến phòng khám y tế địa phương, tôi chuẩn bị sẵn tâm lý cho một quy trình thanh toán phức tạp. Nhưng thực tế đã khiến tôi ngỡ ngàng.

Tại quầy thủ tục, thay vì phải chạy đi tìm cây ATM hay lo sợ thẻ quốc tế không tương thích, tôi chỉ cần dùng chiếc điện thoại và thực hiện vài thao tác trên ứng dụng ngân hàng số vẫn dùng hàng ngày tại Việt Nam.

Mọi khoản phí từ khám bệnh đến thuốc men được xử lý trong tích tắc qua hạ tầng thanh toán toàn cầu. Tôi chỉ việc chạm thẻ ảo tích hợp sẵn trên điện thoại là xong xuôi. Tỷ giá được quy đổi minh bạch ngay tại thời điểm đó, giúp tôi nắm bắt chính xác số tiền mình đã chi trả mà không lo lắng về các khoản phí ẩn hay rủi ro tiền mặt. Tôi cũng rất mừng vì không phải dùng đến số tiền mặt ít ỏi còn lại.

Điều khiến tôi bất ngờ nhất chính là tính bảo mật và sự mượt mà. Mọi giao dịch đều yêu cầu xác thực sinh trắc học ngay trên điện thoại, chẳng lo mất thông tin thẻ khi thanh toán ở nơi lạ. Bởi nói thật, số tiền tôi tiêu mấy ngày trước đã vượt ngân sách tôi tự đặt ra cho chuyến du lịch này.

Thế giới ngoài kia lạ lẫm hơn tôi tưởng!

Sự cứu cánh từ công nghệ không chỉ giúp tôi giải quyết hóa đơn y tế kịp thời mà còn giải tỏa hoàn toàn áp lực tâm lý để tập trung hồi phục. Thậm chí, việc thanh toán này còn mang lại niềm vui nhỏ khi tôi được hoàn tiền trực tiếp từ các chương trình ưu đãi quốc tế, giúp tối ưu chi phí sau chuyến đi.

Cơn cúm rồi cũng qua đi nhờ được thăm khám và dùng thuốc đúng lúc, nhưng bài học tôi rút ra thì cực lớn. Hóa ra, tôi từng lạc hậu khi lo sợ những điều vốn dĩ đã có giải pháp tối ưu. Sự tiện lợi của việc chi trả y tế xuyên biên giới ngay trên điện thoại đã thay đổi hoàn toàn định nghĩa về sự "thong dong" khi đi du lịch.

Trở về sau chuyến đi, tôi nhận ra mình chỉ như "ếch ngồi đáy giếng". Thế giới thay đổi không ngừng và có rất nhiều điều tôi cần học. Một chiếc điện thoại thông minh được kết nối internet hóa ra lại hữu ích đến thế. Không chỉ giúp tìm kiếm thông tin, đặt vé xe hay khách sạn, ghi lại những khoảnh khắc check-in mà còn là người bạn đồng hành, "kế toán ảo" đúng nghĩa khi đau ốm.

Tôi thấy mình trưởng thành hơn, muốn đi xa hơn và nhiều hơn với sự chuẩn bị kỹ càng hơn từ tài chính đến sức khỏe. Đi thật xa để học, để trải nghiệm và để trở về!