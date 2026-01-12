Giải mã trào lưu Việt kiều, người nước ngoài về Việt Nam khám chữa bệnh: Có 1 thứ chẳng ai ngờ đến!

Từng có thời điểm, người dân trong nước có xu hướng tìm ra nước ngoài để điều trị, nhất là các bệnh lý phức tạp. Nhưng những năm gần đây, một làn sóng ngược lại đang diễn. Hàng chục nghìn Việt kiều và khách quốc tế chọn Việt Nam làm điểm dừng chân để chăm sóc sức khỏe hàng năm. Thậm chí kết hợp du lịch trải nghiệm với thăm khám/chữa bệnh.

Để giải mã sức hút này, có 4 lý do chính thường được nhắc đến:

- Đầu tiên là trình độ chuyên môn của bác sĩ Việt Nam hiện nay đã vươn tầm quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực nha khoa, thụ tinh nhân tạo hay phẫu thuật nội soi.

- Thứ hai là trang thiết bị y tế tại các bệnh viện lớn đã được đầu tư ngày càng hiện đại, liên tục được nâng cấp.

- Trong khi đó, điều thứ ba là chi phí điều trị vô cùng hợp lý, giúp người bệnh tiết kiệm được một khoản lớn so với các nước phát triển.

- Điều cuối cùng, chính là sự chuyển mình trong quy trình phục vụ, từ thủ tục hành chính đến khâu thanh toán đã trở nên tinh gọn đến mức ngạc nhiên.

Có những người chưa biết y tế Việt Nam đã phát triển đến mức này!

Sự phát triển về trình độ chuyên môn hay trang thiết bị y tế tại Việt Nam cao nhưng chi phí khám chữa bệnh lại thấp được nhiều người nhắc đến một cách tự nhiên. Thế nhưng, yếu tố cuối cùng về “cuộc cách mạng” trong thanh toán/chi trả chi phí khám chữa bệnh thì không phải ai cũng rõ.

Từ bệnh viện công cho đến viện tư, trạm y tế, phòng khám nhỏ… Không ít người nước ngoài hoặc những người con đi xa quê hương lâu khi trở về phải thốt lên rằng: Không ngờ, y tế Việt Nam lại cập nhật các xu hướng thanh toán, dễ dàng và tiện lợi đến như vậy.

Trước đây, nỗi ám ảnh của việc về nước thăm khám thường là đi đổi tiền, mang theo những túi tiền mặt dày cộm hay nỗi lo thẻ quốc tế không tương thích. Nhưng hiện tại, hệ thống thanh toán số tại Việt Nam đã phát triển vượt bậc và dần ứng dụng nhiều hơn trong y tế.

Không cần phải xếp hàng chờ đợi tại các quầy thu ngân đông đúc, chúng ta có thể chi trả viện phí thông qua điện thoại hoặc thẻ ngân hàng. Khách hàng nước ngoài không cần cài ứng dụng phức tạp mà có thể dùng ngay thẻ quốc tế hoặc ví điện tử, app ngân hàng sẵn có trên điện thoại để thanh toán. Thanh toán toàn cầu trong y tế và nhiều lĩnh vực khác giúp xóa bỏ mọi rào cản về công nghệ hay nỗi lo đổi ngoại tệ tại chỗ.

Sự hiện đại này không chỉ là câu chuyện về công nghệ, mà là sự thấu hiểu sâu sắc đối với tâm lý người bệnh và người nhà bệnh nhân. Khi việc chi trả viện phí trở nên thong dong, người nhà trút bỏ được gánh nặng thủ tục hay rủi ro tiền mặt, còn người bệnh có đủ không gian tâm trí để tập trung hồi phục. Chính sự tích hợp hạ tầng mượt mà, không trở ngại xuyên biên giới đã góp phần giúp Việt Nam khẳng định vị thế là điểm đến y tế hiện đại trên bản đồ toàn cầu.