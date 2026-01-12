Muốn gọn người đón Tết thì ăn tối với 6 món này: Giảm mỡ bụng trong 30 ngày, lên cân chậm hẳn

“Không có món ăn kỳ diệu nào tan chảy mỡ bụng ngay lập tức, nhưng lựa chọn bữa tối phù hợp chắc chắn hỗ trợ giảm mỡ”, chuyên gia dinh dưỡng Tara Collingwood (MS, RDN, CSSD, LD/N, ACSM-CPT) cho biết. Bà cũng là đồng tác giả của Flat Belly Cookbook for Dummies. “Hãy tập trung vào thực phẩm giàu protein, giàu chất xơ, giúp kiểm soát cơn đói và ổn định đường huyết buổi tối - những yếu tố thiết yếu để giảm mỡ bụng theo thời gian”.

Dưới đây là 6 loại thực phẩm ăn tối làm tan mỡ trong cơ thể trong một tháng mà bạn có thể tham khảo theo gợi ý của chuyên gia.

Không có thực phẩm nào “tan mỡ bụng” ngay tức thì nhưng những bữa tối giàu protein + chất xơ + ngũ cốc nguyên cám sẽ tạo điều kiện tốt nhất để bạn giảm mỡ bụng trong 30 ngày nếu kết hợp với chế độ ăn tổng thể lành mạnh và hoạt động thể chất đều đặn.