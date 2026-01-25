Phẫu thuật phức tạp tái tạo gương mặt cho cô gái 19 tuổi mang khối u suốt 17 năm

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TP Hồ Chí Minh) vừa phẫu thuật thành công một trường hợp bướu thần kinh ngoại biên vùng đầu - mặt - cổ có mức độ phức tạp cao cho bệnh nhân L.T.T.V. (19 tuổi).

Khối u vùng mặt phải xuất hiện từ khi bệnh nhân mới hai tuổi và phát triển âm thầm trong nhiều năm, gây biến dạng nghiêm trọng khuôn mặt, đồng thời khiến mắt phải mất hoàn toàn thị lực. Trước đó, bệnh nhân từng được thăm khám tại nhiều cơ sở y tế lớn và được chẩn đoán bướu thần kinh ngoại biên, tuy nhiên do khối u lan rộng, cấu trúc giải phẫu phức tạp nên chưa thể can thiệp phẫu thuật.

Khi nhập Bệnh viện Đa khoa Bình Dương, khối u đã chiếm gần toàn bộ vùng mặt bên phải. Đáng chú ý, bệnh nhân còn mắc bại não type 2, gây rối loạn vận động nửa người trái, làm tăng nguy cơ và thách thức trong quá trình điều trị, dù chức năng nhận thức hoàn toàn bình thường.

Kết quả chụp MRI vùng hàm mặt cho thấy khối u phần mềm kích thước lớn, kèm tổn thương nhu mô não bán cầu phải. Sau hội chẩn toàn viện, các bác sĩ thống nhất chỉ định phẫu thuật bóc trọn khối u kết hợp tạo hình vùng mặt bằng vạt đùi tự do - một kỹ thuật vi phẫu phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa Ngoại, Gây mê hồi sức và Chăm sóc hậu phẫu.

Theo ekip phẫu thuật, thách thức lớn nhất là khối u nằm sát các cấu trúc quan trọng như mạch máu lớn, dây thần kinh và ổ mắt. Việc tái tạo hình thể sau bóc u có vai trò then chốt nhằm bảo đảm nuôi dưỡng mô và hạn chế biến chứng.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn, khối u được lấy trọn vẹn, vùng mặt được tái tạo bước đầu. Hiện bệnh nhân tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu.

Thành công của ca bệnh khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng triển khai các kỹ thuật ngoại khoa - vi phẫu chuyên sâu của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong điều trị những trường hợp bệnh lý phức tạp ngay tại địa phương.