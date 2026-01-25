Phát hiện ung thư ruột thừa hiếm gặp khi mổ viêm ruột thừa

Bệnh nhân N.V.PH. (43 tuổi) nhập viện với các triệu chứng điển hình của viêm ruột thừa cấp như đau hố chậu phải, rối loạn tiêu hóa. Sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cấp cứu với chẩn đoán ban đầu là viêm ruột thừa.

Tuy nhiên, trong quá trình phẫu thuật, ekip mổ phát hiện ruột thừa có khối u bất thường, nghi ngờ tổn thương ác tính. Trước tình huống này, các bác sĩ đã hội chẩn ngay trong mổ và quyết định chuyển phương án phẫu thuật, tiến hành cắt đoạn đại tràng phải nhằm bảo đảm nguyên tắc điều trị triệt để theo chuyên khoa ung bướu.

Ca phẫu thuật được thực hiện an toàn, đúng quy trình kỹ thuật. Kết quả giải phẫu bệnh sau mổ xác định bệnh nhân mắc ung thư ruột thừa. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, tình trạng sức khỏe ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị theo phác đồ phù hợp.

Theo BSCKII. Mai Tiến Dũng, ung thư ruột thừa là bệnh lý hiếm gặp, triệu chứng lâm sàng thường không đặc hiệu và rất dễ nhầm lẫn với viêm ruột thừa thông thường. Việc phát hiện tổn thương ngay trong mổ và xử trí kịp thời có ý nghĩa quan trọng, giúp nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các triệu chứng đau bụng kéo dài hoặc bất thường. Khi có dấu hiệu nghi ngờ, cần đến cơ sở y tế uy tín để được thăm khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời, tránh bỏ sót những bệnh lý nguy hiểm.