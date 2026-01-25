Quần áo mới mua có cần giặt trước khi mặc? Hóa ra trước nay nhiều người vẫn làm sai

Không ít người chọn phương án đầu tiên, nhất là khi có việc gấp hay buổi hẹn quan trọng. Thực tế, nhiều người thừa nhận họ rất cẩn thận trong chuyện vệ sinh cá nhân, nhưng lại khá “dễ dãi” với quần áo mới mua. Tuy nhiên, các chuyên gia da liễu và dệt may đều có chung một lời khuyên: giặt trước khi mặc vẫn là lựa chọn an toàn hơn .

Tin tốt là nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm từ quần áo mới mua là rất thấp. Theo bác sĩ Jami L. Miller, Phó giáo sư Da liễu tại Vanderbilt Health (Mỹ), việc bị lây bệnh từ quần áo hoặc chăn ga mới là điều hiếm gặp. Đồng quan điểm, bác sĩ David C. Gaston cho biết nguy cơ nhiễm bệnh từ quần áo mới trong cửa hàng gần như không đáng kể. Nhưng “thấp” không có nghĩa là “bằng không”, và đó chưa phải là lý do duy nhất để bạn nên giặt đồ mới.

Vì sao quần áo mới vẫn nên giặt trước khi mặc?

Trước hết là vấn đề thuốc nhuộm. Trong quá trình sản xuất, thuốc nhuộm vải không phải lúc nào cũng “cố định” hoàn toàn trên sợi vải. Phần thuốc nhuộm dư có thể phai ra, dính sang da hoặc các trang phục khác, gây loang màu và để lại vết ố rất khó xử lý. Một chiếc áo đỏ mới tinh hoàn toàn có thể biến áo trắng quen thuộc của bạn thành màu hồng nhạt chỉ sau một lần mặc chung.

Tiếp theo là hóa chất tồn dư. Quần áo, đặc biệt là các loại làm từ sợi tổng hợp như polyester hay nylon, thường được xử lý bằng nhiều hóa chất để chống nhăn, chống mốc, giữ màu hoặc tạo độ mềm. Ngay cả sợi tự nhiên cũng có thể có lớp phủ hóa học. Với người có làn da nhạy cảm hoặc tiền sử dị ứng, những chất này dễ gây ngứa, mẩn đỏ, khô da hoặc viêm da tiếp xúc.

Một lý do khác khiến các chuyên gia “không khoan nhượng” với việc mặc đồ mới chưa giặt chính là vi khuẩn. Trước khi đến tay bạn, một bộ quần áo đã đi qua một chuỗi cung ứng dài, từ nhà máy, kho hàng, container vận chuyển cho tới cửa hàng, và có thể đã được nhiều người cầm nắm, thử lên người. Trong suốt quá trình đó, vải vóc có thể tiếp xúc với vi khuẩn, nấm mốc, bụi bẩn và côn trùng. Giặt giũ giúp loại bỏ phần lớn những yếu tố này.

Đáng lo hơn, nhiều sản phẩm may mặc được vận chuyển đường dài, nằm trong container hàng tuần hoặc hàng tháng. Trong điều kiện nóng ẩm, nấm mốc hoàn toàn có thể phát triển trên vải mà mắt thường không dễ nhận ra.

Chưa kể đến vi khuẩn từ người thử đồ trước đó. Các nghiên cứu cho thấy quần áo đã được thử có thể tồn tại vi khuẩn từ da, mũi, thậm chí là vi khuẩn đường ruột. Một số tác nhân như chấy, ghẻ hoặc rệp giường cũng có thể sống trên quần áo trong vài ngày.

Kết luận

Giặt quần áo mới trước khi mặc không phải là sự “quá kỹ tính”, mà là một thói quen vệ sinh hợp lý. Chỉ một vòng giặt đơn giản có thể giúp loại bỏ thuốc nhuộm dư, hóa chất tồn đọng và vi sinh vật không mong muốn, bảo vệ làn da và sức khỏe lâu dài. Đôi khi, sự cẩn thận nhỏ trước khi mặc lại giúp bạn tránh được những rắc rối không đáng có sau đó.

Nguồn và ảnh: Southern Living