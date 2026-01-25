Chỉ còn 1 năm để sống sau khi phát hiện ung thư tuyến tụy ác tính, người đàn ông 46 tuổi bật khóc: "Giá như tôi không bỏ qua dấu hiệu này"

Suốt nhiều năm làm nghề thợ trát vữa, Kris Cooke đã quá quen với những cơn đau nhức cơ thể sau những ngày lao động kéo dài và nặng nhọc. Vì vậy, khi bắt đầu đau âm ỉ vùng lưng trên, anh chỉ nghĩ đó là một chấn thương cơ thông thường. Không ai ngờ, cơn đau lưng tưởng chừng vô hại ấy lại là dấu hiệu đầu tiên của ung thư tụy giai đoạn muộn.

Đầu tháng này, anh Cooke, 46 tuổi, sống tại Erith, khu vực đông nam London (Anh), được đưa đi cấp cứu vì khó thở kèm đau dữ dội ở vùng lưng phải phía trên. Kết quả kiểm tra khiến cả gia đình bàng hoàng: phổi trái của anh đã xẹp, xung quanh tim xuất hiện nhiều cục máu đông, và đặc biệt, các bác sĩ phát hiện một khối u ở tuyến tụy.

Chỉ vài ngày sau, anh nhận được chẩn đoán xác định: ung thư tụy giai đoạn tiến triển. Anh được chuyển sang chăm sóc giảm nhẹ và được thông báo thời gian sống còn lại chỉ khoảng dưới một năm.

Theo lời kể của Louise Comiskey, 43 tuổi, bạn thân của anh Cooke, thông tin này là cú sốc lớn với tất cả mọi người. Bởi trước đó, anh được xem là người có lối sống rất lành mạnh.

“Trong vài tháng gần đây, anh ấy chỉ đau lưng nhẹ, nghĩ là bị kéo giãn cơ do làm việc hoặc ngủ sai tư thế, nhất là vừa đổi đệm mới. Không ai nghĩ đó lại là ung thư”, Louise chia sẻ.

Điều khiến nhiều người không khỏi xót xa là anh Cooke vốn ăn chay trường, tập yoga đều đặn, gần như chưa từng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng nào trước đó. “Ung thư tiến triển rất nhanh và hung hãn. Mọi thứ đến quá đột ngột”, Louise nói.

Trước khi phát bệnh, anh Cooke đang cùng bạn gái lâu năm Maria lên kế hoạch kết hôn và mong sớm có con. Maria là chị gái của người bạn thân thời thơ ấu đã mất của anh. Khi biết bệnh tình, cả hai lo sợ không còn đủ thời gian để thực hiện ước mơ chung.

Vì vậy, ngay trong phòng bệnh, họ đã quyết định tổ chức một lễ cưới giản dị, chỉ với mong muốn được chính thức trở thành vợ chồng khi vẫn còn có thể. Nhưng chỉ một ngày sau lễ cưới, anh Cooke lại nhận thêm tin dữ: ung thư đã di căn sang gan, thời gian sống được ước tính chỉ còn từ 6 đến 12 tháng.

Maria, 42 tuổi, hiện là mẹ của ba con, cho biết cô vẫn chưa hết bàng hoàng. “Anh ấy vào viện chỉ vì nghĩ mình bị căng cơ. Kris rất khỏe mạnh, ăn chay, không dùng thực phẩm chế biến sẵn, luôn cẩn trọng trong ăn uống. Chúng tôi vốn đã định cưới, nhưng khi nghe bác sĩ nói không biết còn bao lâu, chúng tôi quyết định làm ngay”.

Hiện tại, anh Cooke đang điều trị hóa chất nhằm kéo dài thời gian sống. Tuy nhiên, tình trạng mệt mỏi nặng và đau đớn khiến anh phải dùng morphine liều cao để kiểm soát cơn đau.

Ung thư tụy vốn được mệnh danh là “kẻ giết người thầm lặng” vì triệu chứng ban đầu rất mơ hồ, dễ nhầm lẫn với rối loạn tiêu hóa hay đau cơ xương khớp. Tại Anh, căn bệnh này cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người mỗi năm, tương đương gần một ca tử vong mỗi giờ.

Theo số liệu của Cancer Research UK, hơn một nửa số bệnh nhân ung thư tụy tử vong chỉ trong vòng ba tháng sau chẩn đoán, và chưa đến 11% có thể sống sau 5 năm. Hiện chưa có xét nghiệm sàng lọc sớm hiệu quả, khiến khoảng 80% bệnh nhân chỉ được phát hiện khi ung thư đã di căn.

Các triệu chứng cảnh báo có thể bao gồm đau lưng hoặc đau bụng âm ỉ kéo dài, chán ăn, sụt cân, mệt mỏi, đầy bụng, buồn nôn, rối loạn tiêu hóa, hoặc đường huyết bất thường.

