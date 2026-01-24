Khi dọn dẹp nhà cửa, đa số chúng ta thường dồn sức lực để cọ rửa bồn cầu vì cho rằng đó là nơi bẩn nhất. Tuy nhiên, các nghiên cứu vi sinh học đã gây sốc khi chứng minh nhiều vật dụng trong nhà có mật độ vi khuẩn cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần bệ ngồi toilet. Những "ổ bệnh" này không chỉ gây mất vệ sinh mà còn là tác nhân gây nhiễm trùng da, tiêu hóa và các bệnh hô hấp nghiêm trọng.

1. Đầu vòi hoa sen.

Trong khi bệ ngồi bồn cầu chỉ chứa khoảng 50 vi khuẩn trên mỗi cm² thì đầu vòi hoa sen có thể trú ngụ tới 100.000 vi khuẩn trên cùng một diện tích.

Ảnh minh họa

Sự chênh lệch gấp 2.000 lần này đến từ lớp màng sinh học tích tụ bên trong vòi qua nhiều năm ẩm ướt. Đáng sợ nhất là vi khuẩn Mycobacterium avium - tác nhân gây viêm phổi và Pseudomonas aeruginosa gây nhiễm trùng tai, mắt. Khi bạn mở vòi, hơi nước mang theo mầm bệnh sẽ đi thẳng vào phổi hoặc len lỏi qua các lỗ chân lông, gây nguy hại đặc biệt cho người già và trẻ em có hệ miễn dịch yếu.

Nên cọ rửa thường xuyên và định kỳ tháo đầu vòi hoa sen ngâm trong dung dịch giấm trắng để diệt khuẩn và loại bỏ cặn canxi bám bẩn 2 tuần 1 lần.

2. Lồng máy giặt.

Lồng máy giặt là nơi "tắm" cho quần áo nhưng lại sở hữu con số vi khuẩn kinh hoàng: lên tới 1 triệu con trên mỗi cm². So với con số ít ỏi trên bệ bồn cầu, đây thực sự là một ổ dịch ẩn mình.

Môi trường ẩm kín là nơi sinh sôi của vi khuẩn E. coli và Salmonella từ đồ lót hoặc nấm mốc từ quần áo ẩm. Việc không vệ sinh lồng giặt khiến vi khuẩn bám ngược lại quần áo sạch, dẫn đến tình trạng càng giặt càng bẩn, gây viêm nhiễm vùng kín, dị ứng da và các bệnh về đường tiêu hóa nếu trẻ nhỏ vô tình ngậm phải khăn áo.

Hãy thực hiện chế độ làm sạch sâu ít nhất 2 tuần một lần. Sau khi giặt xong, không đóng kín cửa ngay mà hãy mở ra khoảng 15 - 30 phút để lồng giặt khô hoàn toàn.

3. Miếng bọt biển/lưới rửa chén.

Các nhà vi sinh vật học coi miếng bọt biển là "đồ vật bẩn nhất trong gia đình" với mật độ vi khuẩn có thể lên tới hàng tỷ con. Cấu trúc lỗ li ti giữ lại nước và vụn thức ăn biến nó thành môi trường nuôi cấy mầm bệnh lý tưởng nhất.

Ảnh minh họa

Việc dùng miếng bọt biển này lau bàn hay rửa bát thực chất là đang "quét" vi khuẩn Campylobacter và lây lan nguy cơ ngộ độc thực phẩm khắp bếp. So với bề mặt nhẵn thín của bồn cầu, miếng bọt biển khó làm sạch hơn gấp nhiều lần và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn đường ruột cực cao.

Giặt sạch và vắt khô miếng bọt biển hàng ngày. Nên thay mới sau mỗi 1 đến 2 tuần hoặc chuyển sang dùng bàn chải rửa bát để hạn chế tích tụ vi khuẩn.

4. Thớt, nhất là thớt gỗ

Nghiên cứu cho thấy số lượng vi khuẩn phân trên một chiếc thớt gia dụng thường cao hơn 200 lần so với bệ ngồi toilet. Nhất là thớt gỗ vì dễ nấm mốc.

Khi bạn thái thịt sống trên thớt gỗ có nhiều vết nứt li ti, vi khuẩn Salmonella và Listeria sẽ "ẩn náu" sâu bên trong mà xà phòng thông thường khó lòng rửa sạch. Nếu tiếp tục dùng thớt đó để thái thức ăn chín hoặc hoa quả, quá trình lây nhiễm chéo sẽ xảy ra. Điều này dẫn đến các cơn đau bụng dữ dội, tiêu chảy kéo dài hoặc nhiễm trùng máu do các loại trực khuẩn nguy hiểm gây ra.

Sử dụng thớt riêng cho đồ sống và đồ chín. Rửa thớt bằng nước lạnh cùng chất tẩy rửa trước, sau đó tráng lại bằng nước nóng và phơi ở nơi thoáng gió. Nên thay thớt sau mỗi 1 đến 2 năm sử dụng.

Ảnh minh họa

5. Khăn tắm và bàn chải đánh răng.

Khăn tắm sau khi lau sạch tế bào chết và để trong môi trường nhà tắm ẩm ướt có thể chứa hơn 500.000 vi khuẩn. Bao gồm tụ cầu vàng gây nhiễm trùng da và nấm mốc gây dị ứng hô hấp.

Bên cạnh đó, bàn chải đánh răng để gần bồn cầu rất dễ bị nhiễm khuẩn từ các hạt nước li ti bắn ra khi xả nước. Việc để chung nhiều bàn chải vào một cốc còn gây nguy cơ nhiễm chéo vi khuẩn Helicobacter pylori - tác nhân chính gây viêm loét và ung thư dạ dày.

Giặt khăn tắm sau tối đa 2 - 3 ngày sử dụng bằng nước nóng. Với bàn chải, hãy để khô tự nhiên ở nơi thoáng mát bên ngoài phòng tắm và thay mới sau 3 tháng hoặc ngay sau khi khỏi bệnh.

Nguồn và ảnh: Business Weekly, Aboluowang