Đau bụng kéo dài, người phụ nữ đi khám phát hiện bí mật đáng sợ

Mới đây, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã phẫu thuật nội soi cắt khối u máu gan trái kích thước lớn cho nữ bệnh nhân 46 tuổi.

Khai thác tiền sử bệnh, người bệnh cho biết, cách đây khoảng 10 năm, bệnh nhân được phát hiện có khối u mạch máu tại gan trái trong quá trình thăm khám sức khỏe. Do khối u khi đó còn nhỏ, không gây triệu chứng nên các bác sĩ chỉ định theo dõi định kỳ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, bệnh nhân xuất hiện tình trạng đau tức vùng bụng trên và khi tái khám, khối u được ghi nhận tăng kích thước nhanh.

Ê-kíp phẫu thuật cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Qua thăm khám và trên hình ảnh cắt lớp vi tính, khối u kích thước lớn, chiếm gần toàn bộ gan trái, các bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt gan trái. Trong mổ, thông qua phẫu thuật nội soi các bác sĩ đã kiểm soát các mạch máu và đường mật gan trái, sau đó cắt nhu mô gan trái theo giải phẫu lấy toàn bộ khối u.

Sau mổ, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt, ổn định và dự kiến ra viện sau 3-5 ngày phẫu thuật.

Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, phẫu thuật nội soi cắt gan được ứng dụng hiệu quả trong điều trị các bệnh lý gan lành tính và ác tính như: u gan máu kích thước lớn, sỏi đường mật trong gan, ung thư biểu mô tế bào gan, lấy mảnh gan ghép từ người hiến, nội soi hỗ trợ cắt gan toàn bộ ở người nhận gan..

Với ưu điểm ít xâm lấn, giảm đau, hồi phục nhanh và đảm bảo tính thẩm mỹ, kỹ thuật này được triển khai thường quy tại bệnh viện.