Người đàn ông 52 tuổi tử vong vì ngày nào cũng miệt mài chạy bộ 5km theo cách "chẳng giống ai"

Những năm gần đây, hàng loạt trường hợp tử vong do tập luyện thể dục sai cách đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tâm lý chủ quan trong chăm sóc sức khỏe. Một sự việc đau lòng từng xảy ra tại Trung Quốc là minh chứng rõ nét.

Nhân vật trong câu chuyện là anh Trần, 52 tuổi, sinh sống tại Trung Quốc. Trước khi qua đời, anh được nhiều người trong khu dân cư ngưỡng mộ bởi vóc dáng gọn gàng, săn chắc, trông trẻ hơn nhiều so với tuổi thật. Sáng nào anh cũng dậy sớm chạy bộ đều đặn 5km, duy trì lối sống lành mạnh: không hút thuốc, không uống rượu, sinh hoạt điều độ và luôn giữ tinh thần lạc quan.

Thế nhưng, bi kịch bất ngờ xảy ra vào một buổi sáng đầu tuần. Khi trời còn chưa sáng hẳn, chỉ ít phút sau khi kết thúc buổi chạy, anh Trần đột ngột ngã gục ngay trước cửa nhà. Phát hiện sự việc, gia đình hoảng loạn gọi cấp cứu, nhưng khi nhân viên y tế có mặt, anh đã không qua khỏi.

Người đàn ông 52 tuổi tử vong vì sai lầm khi chạy bộ. Ảnh minh họa.

Sau khi khám nghiệm và xem xét hồ sơ y khoa, các bác sĩ cho rằng cách chạy bộ hằng ngày của anh đã mắc phải 3 sai lầm phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm . Đây cũng là "cái bẫy tự kỷ luật" mà không ít người trung niên đang rơi vào.

Dữ liệu từ Trung tâm Tim mạch Quốc gia Trung Quốc cho thấy, nam giới trên 40 tuổi có tỉ lệ biến cố tim mạch cao hơn nữ giới, và không ít trường hợp gặp tai biến tim dù bề ngoài rất khỏe mạnh, thường xuyên tập luyện. Y học hiện đại nhấn mạnh: lợi ích hay nguy cơ của vận động phụ thuộc vào cường độ, cách tập và mức độ phù hợp với từng cá nhân, theo Sohu .

Mặc dù chạy bộ là một hình thức thể dục rất tốt cho sức khỏe, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ, đặc biệt đối với những người có các yếu tố nguy cơ chưa được kiểm soát.

Làm cách nào để ngăn ngừa đột tử trong khi chạy bộ?

Nghiên cứu từ National Institutes of Health cho thấy, chạy nhẹ trong khoảng 20 - 30 phút có thể tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm căng thẳng và cải thiện sự tập trung, đặc biệt là sau những giờ làm việc căng thẳng. Tuy nhiên, nhiều vận động viên cũng thường xuyên gặp vấn đề sức khỏe, thậm chí tử vong trên đường chạy. Theo đó chuyên gia khuyến cáo, để giảm thiểu những sự cố đáng tiếc trong quá trình chạy và tập luyện, cần đặt an toàn lên hàng đầu.

- Khi bắt đầu chạy bộ, hãy từ từ để cơ thể có thời gian làm quen với cường độ tập luyện.

-Tránh việc tập luyện quá sức hoặc đột ngột thay đổi cường độ.

- Đảm bảo cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi giữa các buổi chạy bộ.

- Nếu cảm thấy mệt mỏi hoặc bị căng thẳng, hãy dừng lại và nghỉ ngơi.

- Nên tìm hiểu tiền sử sức khỏe gia đình của mình: Nếu biết bất kỳ trường hợp đột tử do tim trong gia đình, hãy cho bác sĩ biết và kiểm tra sức khỏe định kỳ.

- Ăn uống đầy đủ, tránh mất nước, điện giải trong quá trình tập luyện thể thao.

- Kiểm tra sức khỏe: Để giảm nguy cơ đột quỵ khi tham gia chạy bộ, cần chú ý đến những yếu tố nguy cơ của bản thân và thực hiện các biện pháp phòng ngừa như: Kiểm soát huyết áp và các bệnh nền. Việc giảm huyết áp, kiểm soát bệnh tiểu đường, rối loạn lipid máu và bệnh tim là những bước đầu tiên quan trọng để ngăn ngừa đột quỵ.