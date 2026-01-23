22 tuổi nhận "án tử" ung thư dạ dày giai đoạn cuối, chàng trai òa khóc: "Giá như tôi không xem nhẹ 2 dấu hiệu…"

Ở tuổi 22, khi bạn bè đồng trang lứa đang chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp đại học và háo hức với tương lai thì Tiểu Lưu (Chiết Giang, Trung Quốc) chỉ có thể nằm lì trên giường bệnh. Tất cả là tại căn bệnh ung thư dạ dày quái ác. Sự chủ quan của tuổi trẻ đôi khi phải trả một cái giá quá đắt, mà ở đó, hai chữ "giá như" Tiểu Lưu liên tục nói đã chẳng còn ý nghĩa.

Ảnh minh họa

Căn bệnh quái ác của Tiểu Lưu vốn không ập đến như một cơn bão. Nó lặng lẽ gặm nhấm cơ thể qua từng năm tháng, ẩn mình dưới những dấu hiệu mà bất cứ người trẻ nào cũng từng gặp phải. Để đến khi Tiểu Lưu ngã quỵ, không thể nuốt nổi một ngụm nước hay một thìa cháo trắng mới được phát hiện.

Bác sĩ Chen Gang, Trưởng khoa Tiêu hóa thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền quận Thiệu Hưng (Chiết Giang, Trung Quốc) chia sẻ: "Bệnh nhân bị ung thư biểu mô tuyến kém biệt hóa kèm theo tràn dịch màng bụng ác tính, di căn phúc mạc và nhiều cơ quan. Cơ hội phẫu thuật đã bị bỏ lỡ, hóa trị hiệu quả cũng sẽ rất thấp. Tiên lượng rất xấu và thời gian sống rất ngắn".

Bác sĩ Chung Cầm Quyên của bệnh viện nói thêm:"Tiếc nuối không chỉ vì bệnh nhân còn quá trẻ mà còn bởi có rất nhiều dấu hiệu bệnh đã bị bỏ qua. Trong khi không hề có gen di truyền hay tiền sử bệnh lý gia đình. Nguyên nhân đến từ những thói quen sống rất phổ biến ở người trẻ tuổi".

Ảnh minh họa

Vì bận rộn vừa học vừa làm, Tiểu Lưu chọn cách kết thân với đồ ăn nhanh, các món cay nóng ngập dầu mỡ và nước ngọt có ga. Đêm đêm, thay vì nghỉ ngơi, anh lại vùi mình vào những trận game xuyên lục địa, tiếp thêm năng lượng bằng caffeine và những bữa ăn khuya vội vã. Dạ dày của chàng trai trẻ đã phải gồng mình chịu đựng sự tàn phá khủng khiếp đó cho đến khi kiệt quệ hoàn toàn.

2 dấu hiệu ung thư dạ dày bị hiểu lầm là "bệnh vặt"

Nằm trên giường bệnh, Tiểu Lưu nghẹn ngào hối hận vì đã xem nhẹ 2 dấu hiệu mà anh từng cho là "bệnh vặt", thậm chí không đáng để bận tâm.

Đầu tiên là những cơn đau thượng vị âm ỉ thường xuyên xuất hiện sau mỗi bữa ăn. Anh tự trấn an rằng đó chỉ là rối loạn tiêu hóa do ăn đồ cay nóng nên chỉ uống vài viên thuốc giảm đau cho qua chuyện.

Thứ hai là tình trạng chán ăn đi kèm khó tiêu dai dẳng. Cũng như dấu hiệu 1, Tiểu Lưu đã lầm tưởng đó là "cơ địa" tiêu hóa của mình. Cộng thêm thức khuya và áp lực.

Khi kể lại, chàng trai trẻ này khẳng định không hề biết rằng đó thực chất là tín hiệu đỏ báo hiệu niêm mạc dạ dày đang bị tế bào ung thư tàn phá, gây đình trệ quá trình tiêu hóa tự nhiên.

Ảnh minh họa

Câu chuyện của Tiểu Lưu là một hồi chuông cảnh tỉnh cho thế hệ trẻ đang mải miết chạy theo nhịp sống hối hả mà bỏ quên "tiếng kêu cứu" của cơ thể. Ung thư dạ dày không đáng sợ ở sự bùng phát, mà đáng sợ ở sự thầm lặng bị ngó lơ. Những triệu chứng như đầy hơi, đau bụng dai dẳng, nôn mửa hay đi ngoài phân đen... tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ.

Đừng để đến khi nằm trên giường bệnh mới bắt đầu biết trân trọng những bữa cơm nhà hay giấc ngủ sớm. Ngoài xây dựng lối sống lành mạnh, lắng nghe cơ thể và thăm khám định kỳ chính là cách duy nhất để chúng ta không phải bước vào phòng bệnh với những giọt nước mắt muộn màng như chàng trai 22 tuổi này.

Nguồn và ảnh: The Paper, China News